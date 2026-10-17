Брюханов и Артемьева лидируют в парном катании на этапе Гран-при в Казани
Фигуристы получили 70,43 балла
Фигуристы Алексей Брюханов и Юлия Артемьева лидируют в короткой программе в парном катании на этапе Гран-при России в Казани с результатом 70,43 балла. После проката фигуристы прокомментировали свое выступление.
— Мы довольны презентацией нашей короткой программы. У нас получилось показать ее так, как она была задумана Сергеем Плишкиным, постановщиком. В целом эмоции положительные, — передает слова Брюханова корреспондент «Реального времени».
Его партнерша Юлия Артемьева отметила, что с нетерпением ждала старта соревнований.
— Я очень долго ждала выхода на соревнования и очень рада, что первый этап состоялся именно в Казани, — добавила она.
Ранее сообщалось, что в одиночном катании среди женщин лидирует Анна Фролова, среди мужчин — Евгений Семененко.
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