Роналду отстранен от игр сборной Португалии на месяц и оштрафован на €255
Роналду сможет сыграть в следующих матчах Лиги наций — против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября
Федерация футбола Португалии отстранила Криштиану Роналду от матчей за национальную команду на месяц и оштрафовала на €255. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление федерации, передает ТАСС.
Таким образом, Роналду сможет сыграть в следующих матчах Лиги наций — против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября.
Роналду покинул расположение сборной 30 сентября в середине тренировочного сбора. По его словам, главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил обещания, данные игроку. Футболист принял участие в стартовом матче Лиги наций против Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на игру с Норвегией (2:1). Позднее Криштиану Роналду объявил об уходе из расположения национальной сборной Португалии.
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