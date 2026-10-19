Роналду отстранен от игр сборной Португалии на месяц и оштрафован на €255

Роналду сможет сыграть в следующих матчах Лиги наций — против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября

Фото: Максим Платонов

Федерация футбола Португалии отстранила Криштиану Роналду от матчей за национальную команду на месяц и оштрафовала на €255. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление федерации, передает ТАСС.

Таким образом, Роналду сможет сыграть в следующих матчах Лиги наций — против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября.

Роналду покинул расположение сборной 30 сентября в середине тренировочного сбора. По его словам, главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил обещания, данные игроку. Футболист принял участие в стартовом матче Лиги наций против Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на игру с Норвегией (2:1). Позднее Криштиану Роналду объявил об уходе из расположения национальной сборной Португалии.

Алсу Сабирзанова