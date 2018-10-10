Новости общества

10:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Павел Шмаков: «Была видна слабость позиции министерства»

07:00, 10.10.2018 9

Директор школы «СОлНЦе» полагает, что оппоненты могли намеренно отправить неопытного юриста на заседание Верховного суда РФ

Павел Шмаков: «Была видна слабость позиции министерства» Фото: Ирина Анисимова

Накануне в Верховном суде РФ рассматривался иск директора казанской школы «СОлНЦе» Павла Шмакова к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции. В нем Шмаков просил признать недействующими положения ФГОС, не предусматривающие обязательное изучение государственных языков республик. Заседание продлилось целых 6 часов, по его окончании был объявлен перерыв до 11 октября. «Реальное время» связалось с истцом, дабы узнать подробности процесса.

«Была видна слабость позиции министерства образования»

Заседание в Верховном суде началось в 10 утра и продолжалось до 16.00. Как рассказал «Реальному времени» Павел Шмаков, небольшой зал, в котором проходило судебное разбирательство, был полон: присутствовало порядка 10 участников и около 15 «сочувствующих».

— Было много людей, которые пришли почувствовать ситуацию. Было много людей из Москвы, были татары и не только татары. Был мой выпускник Миша Золотов, который сейчас учится в МГУ. Было очень приятно видеть, что и ему это небезразлично. Я вот неожиданно и с удовольствием его увидел. Были люди, приехавшие из Казани, — рассказывает директор школы «СОлНЦе».

Интересы Шмакова защищали юрист школы «СОлНЦе» Анна Овчинникова, а также два московских представителя — адвокат Тимур Зарипов и юрист Максим Громов.

Что касается представителя российского Министерства просвещения Паньковой, то она показалась директору школы «СОлНЦе» не совсем компетентной и неопытной. По его словам, она только что закончила бакалавриат и даже не является магистром права.

— Была видна слабость позиции министерства. Почему-то оно поставило очень неквалифицированного представителя. Она только что закончила бакалавриат юрфака. В министерстве очень много высококвалифицированных юристов. Может быть, это сделано для того, чтобы потом снять ответственность с министерства, сказать, что вот человек такой попался, — предполагает Павел Шмаков.

По его словам, позиция ответчика сводилась к тому, что государственный язык равен родному.

— Пытаются всячески не заметить или убрать вопрос о том, что государственный язык — вещь обязательная, — подчеркивает Шмаков.

Заседание в Верховном суде началось в 10 утра и продолжалось до 16.00. Фото Руслана Нагиева

«Меня оштрафовали, несмотря на федеральный закон и ориентируясь только на ФГОСы»

Напомним, что Верховный суд РФ принял к производству исковое заявление Павла Шмакова в сентябре. В нем директор школы «СОлНЦе» потребовал признать недействующими отдельные положения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), поскольку они не предполагают изучение государственных языков республик. В иске отмечалось, что таковыми в Татарстане являются русский и татарский языки. ФГОСы же к обязательным предметам относят только русский язык и литературу, а также родной язык и родную литературу.

Такой же позиции истец придерживался и на заседании в Верховном суде.

— Мы говорили о том, что мы просим согласовать федеральный закон и ФГОСы. Меня оштрафовали, ориентируясь только на ФГОСы и несмотря на федеральный закон. Несмотря ни на законы Республики Татарстан, ни на Конституцию Республики Татарстан, ни даже на федеральный закон об образовании. А только в соответствии с ФГОСами, в которых явный пробел. Я думаю, это специальный пробел, чтобы была возможность принимать разные решения, — считает Шмаков.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он напомнил, как в октябре — ноябре прошлого года в школу «СОлНЦе» пришли сотрудники прокуратуры, которые начали расспрашивать учеников о том, для чего они изучают татарский язык, при этом родители детей при разговоре не присутствовали. Потом состоялся судебный процесс, в результате которого Шмакова оштрафовали на 10 тысяч рублей.

— В тот же день меня оштрафовали за то, что в школе нет спортзала, хотя в школе 5 лет нет спортзала. Правда, через 2 месяца он будет. Самое главное, это было сделано в тот же день, в том же процессе. То есть усилили, чтобы штраф был побольше и чтобы я понимал, что штраф был за татарский язык, — уверен директор школы.

Директор школы «СОлНЦе» потребовал признать недействующими отдельные положения ФГОС, поскольку они не предполагают изучение государственных языков республик. Фото Олега Тихонова

И снова в путь

По словам Шмакова, на следующем заседании (состоится 11 октября) суд должен перейти к прениям. Но он уверен, что прения фактически уже состоялись — судья Юрий Иваненко задавал много вопросов представителям обеих сторон, было много споров.

— Судья квалифицированный, очень грамотно вел процесс. Какое бы решение он не принял — вполне возможно, это будет решение, которое мне не понравится, — видно, что он компетентный, — отмечает директор школы «СОлНЦе».

Впрочем, он не теряет надежды и на положительный исход. После 6-часового заседания Павел Шмаков отправился в Казань, но уже сегодня он планирует вернуться в Москву.

Гуландам Фатхуллина
ОбществоОбразование
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 08:29
    бик зур рахмат сезга Шмаков. кайда татарлар Миннулин , Фандас Сафиуллин, Байрамова хам ббашка татарлар? нига качып ятасыз?
    Ответить
  • Анонимно 08:34
    молодец Шмаков. главное где наши Миннулин , Фандас Сафилуллин и др депутаты писатели татарские деятели?
    Ответить
  • Анонимно 08:42
    Удачи Павлу. Этот предцендент покажет татарской общественности,значимость борьбы за свои права.
    Ответить
  • Анонимно 08:43
    наше государство - Российская Федерация и государственный язык - РУССКИЙ!!! Какой он ещё может быть??? А родной татарский может быть у татар, не надо насильно пичкать им русских, кто захочет - сам выучит, а насильно мил не будешь. Министерство все правильно объясняет, Шмаковка пора заканчивать бессмысленный пиар, а сделать нормальными условиями обучения для учеников, открыть спортзал наконец, а не пиариться и показушничать
    Ответить
    Анонимно 09:39
    У нас в Татарстане два равноправных гос. языка, согласно Конституции!!!
    Ответить
  • Анонимно 08:49
    Шмаков Человек с большой буквы. Единственный, кто борется не за конъюнктуру, а за соответствие законов. Уверен, ему лично, татарский не особо то и нужен, но принципиальность дает о себе знать. Вперед Павел Анатольевич, мечтаю чтоб такие преподаватели были в большинстве!
    Ответить
    Анонимно 09:03
    это просто пиар, да как вы не понимаете? любит ипташ быть в центре внимания, вот и все.
    Ответить
  • Анонимно 09:21
    Ну вернём по второму кругу принудиловку.А дальше то что.Результат уже известен.Нельзя повернуть вспять историю и цивилизацию.И простые люди прекрасно это понимают и поэтому не нуждаются в указчиках чему и как учить своих детей.А директор школы должен создать условия чтоб каждый родитель мог в любой школе выбрать тот ФГОС который больше всего подходит для его ребёнка.
    Ответить
  • Анонимно 09:26
    Шмаков - молодец!!! Почему сами татары молчат???
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

10:26 МСК Все новости
Новости раздела