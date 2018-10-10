Павел Шмаков: «Была видна слабость позиции министерства»

Директор школы «СОлНЦе» полагает, что оппоненты могли намеренно отправить неопытного юриста на заседание Верховного суда РФ

Фото: Ирина Анисимова

Накануне в Верховном суде РФ рассматривался иск директора казанской школы «СОлНЦе» Павла Шмакова к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции. В нем Шмаков просил признать недействующими положения ФГОС, не предусматривающие обязательное изучение государственных языков республик. Заседание продлилось целых 6 часов, по его окончании был объявлен перерыв до 11 октября. «Реальное время» связалось с истцом, дабы узнать подробности процесса.

«Была видна слабость позиции министерства образования»

Заседание в Верховном суде началось в 10 утра и продолжалось до 16.00. Как рассказал «Реальному времени» Павел Шмаков, небольшой зал, в котором проходило судебное разбирательство, был полон: присутствовало порядка 10 участников и около 15 «сочувствующих».

— Было много людей, которые пришли почувствовать ситуацию. Было много людей из Москвы, были татары и не только татары. Был мой выпускник Миша Золотов, который сейчас учится в МГУ. Было очень приятно видеть, что и ему это небезразлично. Я вот неожиданно и с удовольствием его увидел. Были люди, приехавшие из Казани, — рассказывает директор школы «СОлНЦе».

Интересы Шмакова защищали юрист школы «СОлНЦе» Анна Овчинникова, а также два московских представителя — адвокат Тимур Зарипов и юрист Максим Громов.

Что касается представителя российского Министерства просвещения Паньковой, то она показалась директору школы «СОлНЦе» не совсем компетентной и неопытной. По его словам, она только что закончила бакалавриат и даже не является магистром права.

— Была видна слабость позиции министерства. Почему-то оно поставило очень неквалифицированного представителя. Она только что закончила бакалавриат юрфака. В министерстве очень много высококвалифицированных юристов. Может быть, это сделано для того, чтобы потом снять ответственность с министерства, сказать, что вот человек такой попался, — предполагает Павел Шмаков.

По его словам, позиция ответчика сводилась к тому, что государственный язык равен родному.

— Пытаются всячески не заметить или убрать вопрос о том, что государственный язык — вещь обязательная, — подчеркивает Шмаков.

Заседание в Верховном суде началось в 10 утра и продолжалось до 16.00. Фото Руслана Нагиева

«Меня оштрафовали, несмотря на федеральный закон и ориентируясь только на ФГОСы»

Напомним, что Верховный суд РФ принял к производству исковое заявление Павла Шмакова в сентябре. В нем директор школы «СОлНЦе» потребовал признать недействующими отдельные положения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), поскольку они не предполагают изучение государственных языков республик. В иске отмечалось, что таковыми в Татарстане являются русский и татарский языки. ФГОСы же к обязательным предметам относят только русский язык и литературу, а также родной язык и родную литературу.

Такой же позиции истец придерживался и на заседании в Верховном суде.

— Мы говорили о том, что мы просим согласовать федеральный закон и ФГОСы. Меня оштрафовали, ориентируясь только на ФГОСы и несмотря на федеральный закон. Несмотря ни на законы Республики Татарстан, ни на Конституцию Республики Татарстан, ни даже на федеральный закон об образовании. А только в соответствии с ФГОСами, в которых явный пробел. Я думаю, это специальный пробел, чтобы была возможность принимать разные решения, — считает Шмаков.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он напомнил, как в октябре — ноябре прошлого года в школу «СОлНЦе» пришли сотрудники прокуратуры, которые начали расспрашивать учеников о том, для чего они изучают татарский язык, при этом родители детей при разговоре не присутствовали. Потом состоялся судебный процесс, в результате которого Шмакова оштрафовали на 10 тысяч рублей.

— В тот же день меня оштрафовали за то, что в школе нет спортзала, хотя в школе 5 лет нет спортзала. Правда, через 2 месяца он будет. Самое главное, это было сделано в тот же день, в том же процессе. То есть усилили, чтобы штраф был побольше и чтобы я понимал, что штраф был за татарский язык, — уверен директор школы.

Директор школы «СОлНЦе» потребовал признать недействующими отдельные положения ФГОС, поскольку они не предполагают изучение государственных языков республик. Фото Олега Тихонова

И снова в путь

По словам Шмакова, на следующем заседании (состоится 11 октября) суд должен перейти к прениям. Но он уверен, что прения фактически уже состоялись — судья Юрий Иваненко задавал много вопросов представителям обеих сторон, было много споров.

— Судья квалифицированный, очень грамотно вел процесс. Какое бы решение он не принял — вполне возможно, это будет решение, которое мне не понравится, — видно, что он компетентный, — отмечает директор школы «СОлНЦе».

Впрочем, он не теряет надежды и на положительный исход. После 6-часового заседания Павел Шмаков отправился в Казань, но уже сегодня он планирует вернуться в Москву.