Бойкова и Козловский получили визы и выступят на этапе Гран-при во Франции

Соревнования пройдут в Анже с 23 по 25 октября

Фото: Динар Фатыхов

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили французские визы и выступят на первом этапе Гран-при сезона 2026/27 в парном катании. Об этом Козловский сообщил в своих соцсетях.

Соревнования пройдут в Анже с 23 по 25 октября.

— Сегодня мы получили французские визы. Спасибо всем за поддержку. До встречи в Анже, — написал Козловский.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место на международном турнире Kinoshita Group Cup по фигурному катанию в Токио.

Алсу Сабирзанова