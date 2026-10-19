Бойкова и Козловский получили визы и выступят на этапе Гран-при во Франции
Соревнования пройдут в Анже с 23 по 25 октября
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили французские визы и выступят на первом этапе Гран-при сезона 2026/27 в парном катании. Об этом Козловский сообщил в своих соцсетях.
Соревнования пройдут в Анже с 23 по 25 октября.
— Сегодня мы получили французские визы. Спасибо всем за поддержку. До встречи в Анже, — написал Козловский.
Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место на международном турнире Kinoshita Group Cup по фигурному катанию в Токио.
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