Эксперт объяснила причину сокращения призовых фигуристам на Гран-при Казани

Это связано с тем, что отечественные спортсмены вновь участвуют в международных соревнованиях, считает Мария Бутырская

Фото: Динар Фатыхов

Сокращение призовых выплат на этапах Гран-при России по фигурному катанию связано с тем, что отечественные спортсмены вновь участвуют в международных соревнованиях. Об этом в разговоре с ТАСС сказала чемпионка мира Мария Бутырская.

Выплаты на Гран-при России уменьшились в два раза, утверждает портал Sport24. Представители спортивных и танцевальных пар делят эти выплаты на двоих, как и раньше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это объясняется очень просто — открыли международную арену, пробивайтесь туда и зарабатывайте хорошие деньги. Когда я каталась, у нас никаких призовых на чемпионатах России не было. И федерация ранее пошла на такой шаг в плане выплат, когда нас закрыли, чтобы поддерживать спортсменов, стимулировать их. Так что от этого плакаться не надо ни в коем случае, — считает Бутырская.

Напомним, Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до командных соревнований в сезоне-2026/27. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.



Галия Гарифуллина