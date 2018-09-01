События недели: Путин за пенсионную реформу, арест экс-главы ОБОП и деление России на макрорегионы

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Владимир Путин, наконец, высказался по повышению пенсионного возраста в РФ: одни похвалили его за ответственность, которую он на себя взвалил, а другие остались категорически не согласны с его оценкой реформы. Тем временем, в Казани открылась долгожданная станция метро «Дубравная», а в Иннополисе было запущено первое в Европе беспилотное такси. Также мощный резонанс вызвала новость о возможном разделении России на 14 макрорегионов. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Путин о пенсионной реформе

В среду президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. Глава государства обратился к россиянам с призывом отнестись с пониманием к непопулярному во все времена решению повысить пенсионный возраст. По его словам, другого выхода у страны просто нет: «Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится?».

Если кратко, то пенсионный возраст повысят, однако есть некоторые послабления: женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а многодетных матерей будут отпускать еще раньше. Возраст получения пенсионных льгот сохранят на действующем уровне, а людей предпенсионного возраста запретят увольнять – за это работодателям грозит суровое наказание. Отметим, что не все экономисты согласны с оценкой президента, по их мнению, у России были другие варианты для решения проблемы.

Аналитическая служба «Реального времени» изучила статистику о числе пенсионеров в России и регионах.

Финальная станция казанского метро с отвечающим урбанистической моде названием «Дубравная», которую строили, пожалуй, дольше вместе взятых 10 станций метрополитена, наконец, открылась. Фото kzn.ru



Открытие Дубравной, запуск первого беспилотного такси в Иннополисе и новый глава автотранспортного техникума

Финальная станция казанского метро с отвечающим урбанистической моде названием «Дубравная», которую строили, пожалуй, дольше вместе взятых 10 станций метрополитена, наконец, открылась в минувший четверг. На торжество по случаю пуска метро до самой дальней южной точки Казани президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с «отцом» казанской подземки Минтимером Шаймиевым, который «пробил» ее больше 20 лет назад и теперь смог спуститься и проехать с конечной станции до «Кремлевской». Правда, окрестные жители не заметили в приезде двух президентов особого исторического смысла, а вместо теплых слов «забанили» мэра Казани из-за вдребезги разбитого тротуара на пути к станции, в чем были правы. «Реальное время» подготовило подробный репортаж с открытия.

Во вторник в Иннополисе запустили беспилотное такси. Гибрид «Тойота» будет ездить между пятью точками и подвозить местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. Движение в Иннополисе оживленным не назовешь, тем не менее юридически — это город, поэтому, говоря о первом в Европе, «Яндекс» не преувеличивает.

Еще одна новость из «транспортного сектора» — назначение нового ректора Казанского автотранспортного техникума им. А.П. Обыденнова. Учебное заведение возглавил бывший заместитель «Метроэлектротранса» Айрат Имамиев. Его предшественника Рустема Галявова прочат на руководителя трудовой инспекции Татарстана.

Россию поделят на 14 макрорегионов

На уходящей неделе стало известно о том, что Россию поделят на 14 макрорегионов — это предусматривает «Стратегия пространственного развития», предложенная Минэкономразвития России. Предполагается, что по аналогии с уже устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа выделят Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Судя по всему, Приволжский федеральный округ разделят на два: Волго-Камский, Волго-Уральский. Татарстан, видимо, будет принадлежать к Волго-Камскому макрорегиону.

На уходящей неделе стало известно о том, что Россию поделят на 14 макрорегионов — это предусматривает «Стратегия пространственного развития», предложенная Минэкономразвития России. Фото government.ru



Волго-Камский макрорегион будет включать Республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пермский край, Кировская и Нижегородская области, Удмуртская и Чувашская республики, а Волго-Уральский макрорегион может состоять из Республики Башкортостан, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей).



В разделении на макрорегионы многие увидели не только способ выровнять социально-экономическую ситуацию в стране, но и цель — укрупнить регионы и ликвидировать национальные республики. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что если это и произойдет, то не при нашей жизни. В целом эффективность будущей реформы они оценили по-разному — одни считают, что она будет способствовать подтягиванию регионов-реципиентов, другие видят в этом создание видимости бурной деятельности.

Новые задержания и удар по имиджу МВД в Татарстане

Во вторник прошли первые задержания подозреваемых по громкому уголовному делу о доведении до самоубийства в казанском «концлагере» для трудных подростков — реабилитационном центре «Символ жизни». Как выяснило «Реальное время», задержаны сын учредительницы ООО «Символ жизни» Лилии Ходыкиной Константин Ходыкин и экс-директор так называемого реабилитационного центра Геннадий Попович. Факт задержания двух подозреваемых «Реальному времени» подтвердил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, однако подробности раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.

Вместе с тем, мощный удар по имиджу МВД в Татарстане нанесли сотрудники ФСБ и Следкома. Фигурантом дела о взятке образца 2014 года стал подполковник полиции Ильнар Залялов, бывший начальник отдела БОП МВД республики. Полицию он успел покинуть за месяц до того, как оказался за решеткой. Однако источники «Реального времени» уверяют — историю четырехлетней давности с передачей денег и стройматериалов на строительство дома вип-полицейского вспоминать бы не стали, не водись за ее героем более серьезных, а главное, свежих прегрешений. Обвинения в адрес Залялова выдвинули бизнесмены-подрядчики ЖК «Острова», которых в МВД считают организаторами ОПС «Тукаевские».

Фигурантом дела о взятке образца 2014 года стал подполковник полиции Ильнар Залялов, бывший начальник отдела БОП МВД республики. Фото laishevo.tatarstan.ru



Также, спустя 5 лет после вынесения приговоров большинству членов набережночелнинской ОПГ «Боксеры», которые обвинялись в убийствах и покушениях на убийства своих конкурентов из ОПГ, в том числе «29 комплекс», Верховный суд Татарстана поставил точку в деле еще одного группировщика. Бизнесмена и благотворителя Наиля Хуббатуллина признали виновным в пособничестве убийству одного человека и в убийстве еще двух, но отпустили в связи с истечением срока давности преступлений. Прокуратура, просившая для него 19 лет строгого режима, с решением Набережночелнинского суда не согласилась и направила в Верховный апелляционное представление. Сторона защиты в понедельник просила оправдать Хуббатуллина еще по двум убийствам, а третье переквалифицировать с пособничества на недонесение о преступлении: мужчина якобы лишь довозил убийцу до места встречи с жертвой, а убит последний был из-за того, что ранее сам два раза покушался на чужую жизнь. Подробности дела вы можете найти здесь.

Дело о мошенничестве в КАИ и первое интервью экс-ректора КНИТУ-КХТИ на воле

На финишную прямую вышло расследование уголовного дела о злоупотреблениях и мошенничестве КНИТУ-КАИ им. Туполева. Провели даже очную ставку с ректором. Об этом было заявлено в понедельник в казанском суде при продлении домашнего ареста бывшему проректору вуза Виктору Гурееву и ранее судимому гендиректору Центра нанотехнологий «Нур» Загиру Исрафилову. Оба арестанта категорично отрицали вину в хищениях 95 млн рублей по контракту КАИ с Минобрнауки РФ. При этом Гуреев кается в некоем превышении полномочий, которое ему пока не вменяют.

Также на уходящей неделе «неудобный» экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов дал «Реальному времени» первое интервью на воле. Во вторник бывшего ректора КНИТУ-КХТИ по решению следователя МВД РТ освободили из-под стражи — после года ареста. В интервью Дьяконов вспомнил, как после назначения ректором его пытались обвинить в измене Родине, рассказал о жизни в тюрьме и объявил материалы своего нового дела сфальсифицированными. По его словам, в процессе ознакомления исчезла часть базовых документов по контракту на 160 млн рублей.

На текущей неделе аналитическая служба «Реального времени» решила приглядеться к правому берегу Волги Верхнеуслонского района

Кому принадлежит земля на правом берегу Волги?

На текущей неделе аналитическая служба «Реального времени» решила приглядеться к правому берегу Волги Верхнеуслонского района, изучив хозяев и площадь принадлежащей им престижной земли на береговой линии — и, разумеется, ее стоимость. Самая дорогая земля оказалась в СНТ «Строитель» в Верхнем Услоне, там квадратный метр стоит 216 рублей. На 100 рублей дешевле в Нижнем Услоне (120 рублей), еще ниже, вниз по Волге, в пос. Бакча-Сарай — всего 117 рублей.

Однако оказалось, что сын экс-главы Верхнеуслонского района умудрился оценить свое поместье в 2 рубля за квадратный метр! При этом участок находится рядом с принадлежавшим ранее его отцу (ныне владелец — «Ак Барс» Банк), который стоит в 30 раз дороже. Мы также узнали, как сыну экс-главы КМПО достались 5 тыс. «квадратов» волжского берега для «личного подсобного хозяйства», главному казанскому вертолетчику досталась «база отдыха» рядом с Куралским лесом на 1 млн рублей. При этом над одним поместьем, кажется, тяготеет «родовое проклятье». Подробный обзор вы найдете здесь.

Неутешительные новости для дольщиков ЖК «Яшьлек» и судьба долгостроев на Павлюхина

Не самые оптимистичнее новости пришли из ЖК «Яшьлек» в поселке Куюки Пестречинского района. Местные дольщики больше не могут ждать, когда за их долгострой, наконец, возьмутся в полную силу. Весной на объект пришел новый московский инвестор SP Development LLC, на которого дольщики возлагали большие надежды, хоть и не доверяли до конца. Однако через три месяца от дольщиков появилась информация, что кабмин РТ от его услуг снова отказывается, а нового инвестора пока нет. Подробности — в материале «Реального времени»

Тем временем, татарстанский арбитраж решил судьбу еще двух долгостроев на Павлюхина, передав их жилищно-строительным кооперативам. Напомним, первый дом «Симфонии» передали ЖСК еще в конце прошлого года. По третьему и четвертому строениям вышла заминка, так как земля под ними в залоге у московской фирмы «Профиль Финанс», а ее представители не давали добро на передачу ЖСК. Однако за несколько месяцев правительству Татарстана и Республиканскому фонду поддержки дольщиков удалось склонить залогового кредитора к согласию. На каких условиях — не сообщается, но проблема решена.

У туристической компании «Волжские путешествия+», прервавшей в начале лета речные круизы на двух теплоходах из-за технических неисправностей, возникли проблемы с возвратом денег за отмененные туры. Фото Олега Тихонова



Преднамеренное банкротство «Спартака» и проблемы «Волжских путешествий»

На обувной фабрике «Спартак» выявили признаки преднамеренного банкротства. Конкурсный управляющий не стал в этом никого обвинять, заметив, что первая реакция на опубликованное заключение может появиться примерно через две недели. Но правоохранительные органы уже получили всю информацию. Отметим, что кроме выводов о преднамеренном банкротстве, у конкурсного управляющего имеется еще как минимум две серьезных претензии к бывшему руководству — это иск к компании «Шуз Эксперт» на 235 млн рублей за проданный, но не оплаченный по договору поставки товар (обувь) и иск к компании «Шуз Концепт» о признании недействительной сделки по продаже торговых знаков «Спартака» по цене в 10 раз ниже балансовой.

А у туристической компании «Волжские путешествия+», прервавшей в начале лета речные круизы на двух теплоходах из-за технических неисправностей, возникли проблемы с возвратом денег за отмененные туры. Не дождавшись добровольного возврата денег, первые из обманутых туристов пытаются взыскать их принудительно. Как стало известно «Реальному времени», их адвокат намерен добиваться в суде наложения ареста на расчетные счета компании для обеспечения исковых требований своих подзащитных. В противном случае, опасается он, татарстанский круизный перевозчик может ликвидироваться, оставив путешественников ни с чем, — прецеденты уже были.

Бречалов о выборах мэра Ижевска и неделя задержаний в Марий-Эл

Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые прокомментировал не получившееся на прошлой неделе избрание главы Ижевска. Испорченные рядом депутатов бюллетени он назвал показателем уровня политической зрелости.

— Для кого-то игра в политику, свое самоутверждение оказалось выше, чем город Ижевск, горожане, республика. Это не громкие слова, это действительно так. Вы же видите, какие процессы мы запустили, наверно, вы можете оценить качество дорог. Это не просто откуда-то нам свалилось больше денег, это огромная скрупулезная работа. Где здесь депутаты? Здесь не было их. Вы видите, какие задачи мы ставим по объектам социальной инфраструктуры, детские сады и школы. Где здесь депутаты? И что, мы считаем, у кого сколько в бюджете? Нет, конечно. Мы исходим в первую очередь от запроса жителей, — высказался Бречалов.

Основной претендент на пост мэра уже в ближайшее время займет кабинет в администрации города в качестве и.о. замглавы Ижевска. Фото izhlife.ru

При этом основной претендент на пост мэра уже в ближайшее время займет кабинет в администрации города в качестве и.о. замглавы Ижевска.

Тем временем, в соседней Марий Эл с интервалом в три дня были задержаны сразу два высокопоставленных чиновника: заместитель мэра Йошкар-Олы Андрей Загайнов и заместитель министра внутренних дел республики Сергей Федорович. В обоих случаях информация попала в прессу через неофициальные источники. На уходящей неделе «Реальное время» подробно рассмотрело версии происходящего.

Также, экс-прокурор Бавлов и Челнов, уроженец Казани Сергей Беляков, назначенный на пятилетний срок в Марий-Эл еще в феврале, наконец созрел для встречи с журналистами. Новый прокурор «марийки» рассказал о службе на Кавказе, симпатии к Йошкар-Оле и о закрытии ТЦ «Плаза». Подробности – в материале «Реального времени».

Не стало Иосифа Кобзона

В четверг, 30 августа, пришла печальная весть: не стало Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с коварной болезнью, но силы его были не беспредельны. У Иосифа Давидовича были и верные поклонники, и ревностные хулители, возле него никогда не было равнодушных. Каким он останется в памяти – в материале «Реального времени».





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