Хорошо забытое старое: армия российских пенсионеров растет в разы быстрее, чем население страны

В Татарстане доля пенсионеров впервые превысила 30%

Фото: Дмитрий Резнов

После спорного, как показала реакция российского общества, намерения властей РФ увеличить пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин, объясняемого в частности старением населения (в том числе трудоспособного), аналитическая служба «Реального времени» присмотрелась к ситуации с пенсионерами. И выяснила для начала, что рост численности населения РФ в 2017 году практически остановился. В то же время армия пенсионеров ежегодно увеличивается все быстрее: в 2016 году темп ее роста был в 7 раз выше темпа прироста населения, в 2017 году — в 16 раз. В результате сегодня более трети всех россиян — уже на пенсии, из них 40% проживает в 10 густонаселенных регионах. В том числе в Татарстане, где доля пенсионеров в прошлом году впервые превысила отметку в 30%.

Рост численности населения РФ практически остановился

Всего в России проживает 146,8 млн человек, за 2 года (с 1 января 2016 по 1 января 2018 года) численность населения изменилась в пределах статистической погрешности, а в 2017 году рост числа граждан России, по сути, остановился. Об этом говорят и цифры прироста населения по регионам: в прошлом году рост (от 0,002 до 1,8%) произошел лишь в 26 субъектах РФ. В 60 регионах отмечалась убыль населения (связано ли это превышением уровня смертности над уровнем рождаемости или с миграцией в соседние регионы — в нашем случае неважно), пусть и составившая в среднем 0,5%. Для сравнения, в 2016 году рост численности отмечался в 35 регионах.

В числе немногих субъектов РФ, где отмечается хотя бы вялый рост, находится и Татарстан, правда, по динамике роста республика находится лишь на 18-м месте. Лучший рост продемонстрировали мусульманские регионы — Ингушетия и Чечня (1,8% и 1,5% соответственно), кроме того, Тюменская область (1,4%), а также регионы-доноры с наибольшей концентрацией бизнеса и, соответственно, большими зарплатами, не говоря уже о лучшей инфраструктуре (в том числе и социальной): Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,3%), Москва и Московская область (1%). Объясняется этот рост, вероятнее всего, именно трудовой миграцией, в том числе и из регионов, которые в итоге показывают отрицательную динамику не первый год: Еврейская АО, Республика Коми, Магаданская, Курганская, Орловская и Тверская области).

Численность постоянного населения (человек, на 1 января)

Регион 2018 2017 2016 Россия 146.880.432 146.804.372 146.544.710 Город Москва и Московская область 20.009.853 19.804.134 19.648.773 Город Санкт-Петербург и Ленингадская область 7.165.751 7.073.495 7.004.547 Краснодарский край 5.603.420 5.570.945 5.513.804 Свердловская область 4.325.256 4.329.341 4.330.006 Ростовская область 4.220.452 4.231.355 4.236.000 Республика Башкортостан 4.063.293 4.066.972 4.071.064 Республика Татарстан (Татарстан) 3.894.284 3.885.253 3.868.730 Тюменская область 3.692.400 3.660.030 3.615.485

Кроме Татарстана: второй год подряд снижается численность населения почти во всех регионах ПФО

В Татарстане рост числа жителей замедлился: если в 2016 году он составлял 0,4%, то в прошлом году — едва заметные 0,2%, или 9 тыс. человек. В абсолютных цифрах по состоянию на 1 января 2018 года лидируют, разумеется, Москва и Московская область, которые за год «разбухли» на 205,7 тыс. человек. Следом идут Питер с областью (92,2 тыс.), Краснодарский край (32,4 тыс.), Тюмень (32,4 тыс.), Чечня (22 тыс.), Дагестан (21,9 тыс.).

Наиболее стремительное бегство из регионов (или же вымирание) по итогам прошлого года отмечалось в ПФО: Саратовская область потеряла 16,3 тыс. человек. Следом идут Алтайский край (-15,6 тыс.), Кемеровская, Волгоградская, Нижегородская и Тверская области (-13— 14 тыс. человек). В «красной зоне» из регионов ПФО находятся не только Саратовская и Нижегородская области, но и Самарская (-10,1 тыс.), Пензенская (-9,8 тыс.) области, Пермский край (-9 тыс.), Кировская область (-8,4 тыс.). Падение численности населения все регионы ПФО, за исключением Татарстана, демонстрируют, между прочим, уже второй год подряд.

Несмотря на это, по-прежнему в топ-20 самых населенных регионов РФ входят шесть субъектов ПФО. Больше всего жителей в Башкортостане (2,7% от общероссийской численности, или 4 млн человек), Татарстане (2,6%, или 3,9 млн человек), Нижегородской области (2,2%), Самарской области (2,17%), Пермском крае (1,8%), Саратовской области (1,6%).

13,6% россиян проживают в «нерезиновой» Москве и Московской области (20 млн человек), почти 5% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7,1 млн человек), 3,8% — в Краснодарском крае (5,6 млн человек), 3% — в Свердловской области (4,3 млн человек), 2,8% — в Ростовской области (4,2 млн человек).

В Татарстане рост числа жителей замедлился: если в 2016 году он составлял 0,4%, то в прошлом году — едва заметные 0,2%, или 9 тыс. человек. Фото Максима Платонова

Армия пенсионеров растет в разы быстрее, чем численность населения России

Если говорить о старении населения, то отчасти правительство РФ право. Так, за 2 года российское население прирастало черепашьими темпами в 0,17% (2016 год) и 0,05% (2017 год). Тогда как численность пенсионеров росла в разы быстрее: в 2016 году их стало больше на 1,16%, или 527 тыс. человек (почти равнозначно населению Набережных Челнов), то есть темп роста числа пенсионеров оказался в 7 раз выше. В 2017 году численность пенсионеров выросла уже в 16 раз больше, чем прибавило население, — на 0,7%, или 362 тыс. человек.

Сильнее всего в прошлом году «постарел» Дагестан, где доля пенсионеров в общей численности населения выросла на 3% (причем «стареет» регион стабильно — в 2016 году на пенсию вышло еще 2,7%). Следом идут ХМАО, «постаревший» на 2%, Калужская область (1,7%), Марий Эл (1,7%), Чувашия (1,7%). Отметим, что в топ-30 быстро стареющих регионов вошли сразу 10 субъектов ПФО, включая Татарстан: помимо вышеперечисленных, это Удмуртия, Пензенская область, Башкортостан, Ульяновская область, Пермский край, Оренбургская и Саратовская области (в среднем на 1,5%).

Численность пенсионеров

Регион Общая численность пенсионеров (тыс. человек) Доля пенсионеров к численности населения 2018 2017 2016 2018 2017 2016 Россия 46.071 45.709 45.182 31,4% 31,1% Город Москва и Московская область 5.506 5.417 5.316 27,5% 27,4% Город Санкт-Петербург и Ленингадская область 2.146 2.130 2.102 29,9% 30,1% Краснодарский край 1.722 1.694 1.663 30,7% 30,4% Свердловская область 1.411 1.399 1.384 32,6% 32,3% Ростовская область 1.384 1.378 1.362 32,8% 32,6% Республика Башкортостан 1.211 1.197 1.179 29,8% 29,4% Республика Татарстан (Татарстан) 1.177 1.162 1.146 30,2% 29,9%

В России 46 млн пенсионеров. 40% проживают в 10 регионах

Всего в России на 1 января 2018 года проживало 46 млн пенсионеров, или 31,4% от всей численности россиян. Доля при этом стабильно растет: на 1 января 2016 года она составляла 30,8%, годом позднее 31,1%. Разумеется, в абсолютных цифрах по численности пенсионеров лидируют самые густонаселенные регионы. Так, почти 12% «стариков» проживает в Москве и области (5,5 млн человек), 4,6% — в Питере и области (2,14 млн). Следом идут Краснодарский край (1,7 млн), Свердловская (1,4 млн) и Ростовская области (1,4 млн). 6-е и 7-е места опять же занимают Башкортостан (1,2 млн пенсионеров) и Татарстан (1,17 млн пенсионеров). В топ-10 самых «старых» регионов входят, помимо РТ и РБ, еще два региона ПФО: Нижегородская область (1,1 млн) и Самарская область (чуть более 1 млн). Все эти 10 самых густонаселенных и «старых» регионов (на них приходится почти 40% всех российских пенсионеров) за 2017 год «постарели» еще на 1% дополнительно к 1,3% 2016 года.

В Татарстане впервые доля пенсионеров превысила отметку в 30%

Одновременно во всех этих ключевых для реформы пенсионной системы регионах растет и доля пенсионеров. Так, из самых густонаселенных регионов только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области число пенсионеров в прошлом году снизилось, правда, всего на 0,2%, с 30,1 до 29,9. Тогда как в Москве число вышедших на пенсию в 2017 году составляло 27,5% населения столицы, а в 2016 году — 27,1%. В Краснодарском крае за 2 года доля пожилых выросла с 30,2% до 30,7%, в Свердловской области — с 32 до 32,6% и т. д.

В Башкортостане доля «стариков» с 1 января 2016 года за 2 года выросла на 0,8%, составив 29,8%, в то время как в Татарстане доля пенсионеров к общей численности республики впервые за годы перевалила отметку в 30%, составив 30,2%. «Старели» соседние регионы, в общем, одинаково: РБ «приросла» за два года 32 тысячами пенсионеров, РТ — 31 тысячей, а чуть более низкая доля пенсионеров у Башкортостана объясняется большей численностью населения.

Во всех ключевых для реформы пенсионной системы регионах растет и доля пенсионеров. Фото Максима Платонова

Почти в 70 регионах РФ доля пенсионеров равна или превышает 30%

Отметим, что если для бюджета РФ ключевыми и наиболее затратными являются действительно густонаселенные регионы с наибольшим числом пенсионеров в абсолютном выражении, то для самих регионов и экономики более важными оказываются цифры относительные: большее число пенсионеров означает меньше трудовых ресурсов и большую армию «стариков», которую оставшиеся трудоспособные будут кормить. Одновременно это сказывается и на перспективах экономического развития.

Итоги неутешительные. Армия пенсионеров мало того что растет стремительными темпами относительно черепашьих темпов прироста всего российского населения, так на данный момент самыми молодыми регионами являются, прямо скажем, отнюдь не драйверы экономического развития страны: в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане общей численностью 4,4 млн человек доля пенсионеров заметно менее трети и составляет соответственно 24%, 22,7% и 22,5% (1 млн пенсионеров). В остальных субъектах РФ доля «стариков» равна или заметно превышает 27%, почти в 70 регионах России доля пенсионеров превышает 30% (в том числе в Татарстане), достигая отметки в 39—40% в Архангельской области и Карелии.

Причем не сказать, что это какие-то внезапные цифры — в 2016 году Россия была почти такой же пожилой. Отдельно отметим также, что экономическое развитие региона, традиционная конфессия и другие факторы мало влияют на долю пенсионеров. Так, например, Татарстан здесь в 2016 году граничил с Чечней, Хакасией, Адыгеей, Питером и Краснодарским краем, занимая 21-е место по шкале, скажем так, «юности региона» — когда Дагестан, занимавший 1-е место, мог похвастать долей пенсионеров всего в 21,3%. Два года спустя Татарстан опустился на 23-е место, пропустив вперед более «молодых» Питер (29,9%), Башкортостан (29,8%), Чечню (29,4%) и Москву (27,5%). Тем не менее в ПФО Татарстан пока уступает только Башкортостану — остальные регионы еще «старее». Самым «старым» субъектом ПФО можно считать Кировскую область, где доля пенсионеров достигла отметки в 36% (461 тыс. человек). В кризисной зоне находятся Ульяновская (35,1% «стариков»), Пензенская (34,9%), Нижегородская области (34,1%).

Большее число пенсионеров означает меньше трудовых ресурсов и большую армию «стариков», которую оставшиеся трудоспособные будут кормить. Фото Максима Платонова

Численность военных пенсионеров снижается второй год подряд, но их все еще больше 1 млн человек...

Напомним, что многие недовольные пенсионной реформой указывали на раздутый штат «силовиков» и, как следствие, количество пенсионеров по линии Минобороны РФ и МВД РФ: выходят на пенсию они раньше, а пенсию получают большую, чем в целом по стране. Однако сухая статистика вносит в этой утверждение некоторые коррективы. К примеру, общая численность пенсионеров, получающих пенсию в Минобороны РФ, с 2016 года снизилась уже на 2%, хотя в абсолютном выражении цифра может казаться пугающей — всего «военную пенсию» в РФ получают 1,1 млн человек, двумя годами ранее таковых было 1,3 млн. В итоге доля военных пенсионеров за два года снизилась с 2,5 до 2,4%.

При этом заметная часть пенсионеров Минобороны РФ проживает в Москве и Московской области (22,2% всех российских военных пенсионеров), 9,6% — в Питере и Ленинградской области, 4,5% — в Краснодарском крае, 3% — в Ростовской области. В самых населенных военными пенсионерами регионах — их 31 (на них приходится 80% тех, кто получает пенсию в Минобороны РФ) — проживает почти 900 тыс. пенсионеров-силовиков.

Татарстан по численности подобных пенсионеров находится лишь на 32-м месте — военную пенсию в РТ получают 9,6 тыс. человек, или 0,8% от всей численности пенсионеров. Если же считать только в относительных цифрах, Татарстан вообще будет плестись в хвосте. В лидерах же окажутся приграничные регионы (не считая Москвы): Севастополь (13% пенсионеров получают пенсию по линии Минобороны РФ), Калининградская область (9,2%), Камчатский край (6%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%). Тем не менее и в этих «военных» или «полувоенных» регионах РФ численность военных пенсионеров в прошлом году снизилась (за исключением Севастополя).

Численность пенсионеров Минобороны России

Регион Число пенсионеров, в том числе инвалидов, состоящих на учете и получающих пенсию в Минобороны России (человек) Доля пенсионеров, получающих пенсию в Минобороны РФ к общей численности пенсионеров 2018 2017 2016 2018 2017 2016 Россия 1.110.423 1.121.630 1.129.095 2,4% 2,5% Город Москва и Московская область 246.768 248.698 250.078 4,5% 4,6% Город Санкт-Петербург и Ленингадская область 106.765 107.447 108.235 5,0% 5,0% Краснодарский край 50.449 50.262 50.099 2,9% 3,0% Ростовская область 34.148 34.585 34.961 2,5% 2,5% Калининградская область 29.012 29.318 29.495 9,2% 9,4% Приморский край 27.556 27.687 27.501 4,6% 4,6% Саратовская область 25.087 25.353 25.580 3,1% 3,2%

…а численность полицейских, вышедших на пенсию, напротив, растет

Напротив, в случае с МВД стоит признать: армия полицейских, выходящих на пенсию, растет ежегодно темпами, далеко превосходящими рост численности населения РФ вообще и даже обычных пенсионеров в частности. Так, только в прошлом году численность «полицейских пенсионеров» выросла сразу на 9,3% и перевалила отметку в 1 млн человек. Как следствие, доля пенсионеров, получающих пенсию в МВД РФ, подросла с 2,1% до 2,3%. Если суммировать долю военных и полицейских, вышедших на пенсию, то в общем числе «стариков» она составит 4,7%, или более 2 млн человек.

Больше всего полицейских, вышедших на пенсию, опять же в самых густонаселенных регионах: Москве и области (12,26% от всех «полицейских пенсионеров» РФ, или 128,2 тыс. человек), Питере и Ленинградской области (4,3%, или 45 тыс. человек), Краснодарском крае (33,8 тыс.), Свердловской области (32 тыс.) и Тюменской области (30 тыс.). В Татарстане пенсию в МВД получают 23,1 тыс. человек (9-е место), при этом за год это число выросло на 9%. Тем не менее, если сравнить его с общим количеством обычных пенсионеров, то РТ окажется лишь на 8-м месте с конца: только 2% всех татарстанских пенсионеров получают пенсию в МВД. Еще меньше доля, что интересно, сразу в четырех регионах ПФО: в Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях — 1,9% (9 тыс., 8,3 тыс. и 12 тыс. человек соответственно). Абсолютным лидером же можно назвать Башкортостан, где, несмотря на внушительную армию пенсионеров МВД (почти 20 тыс. человек), в общем числе пенсионеров они составляют долю лишь в 1,7%.

Численность пенсионеров МВД России

Регион Число пенсионеров, состоящих на учете и получающих пенсию в МВД России (человек) Доля пенсионеров, получающих пенсию в МВД РФ к общей численности пенсионеров 2017 2016 2017 2016 Россия 1.045.260 956.649 2,3% 2,1% Город Москва и Московская область 128.253 117.150 2,4% 2,2% Город Санкт-Петербург и Ленингадская область 44.926 41.279 2,1% 2,0% Краснодарский край 33.846 30.126 2,0% 1,8% Свердловская область 32.179 29.496 2,3% 2,1% Тюменская область 30.008 26.481 3,0% 2,8% Ростовская область 26.871 24.943 2,0% 1,8% Нижегородская область 25.842 23.961 2,4% 2,2%