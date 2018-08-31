Новым директором Казанского автотранспортного техникума стал Айрат Имамиев
Новым директором Казанского автотранспортного техникума им. А.П. Обыденнова стал бывший заместитель «Метроэлектротранса» Айрат Имамиев. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.
О назначении заявил представитель Министерства образования. По его словам, соответствующий приказ подписан сегодня у министра образования РТ Рафиса Бурганова.
Ранее сообщалось, что бывший директор техникума Рустем Галявов, сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова, уходит на должность главы Государственной инспекции труда в Татарстане. Подробно — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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