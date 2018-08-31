Приплыли: обманутые туристы «Волжских путешествий+» пошли за арестом

Адвокаты пострадавших заранее добиваются наложения обеспечительных мер на туркомпанию для выплат по будущим исполнительным листам

Фото: Олег Тихонов

У туристической компании «Волжские путешествия+», прервавшей в начале лета речные круизы на двух теплоходах из-за технических неисправностей, возникли проблемы с возвратом денег за отмененные туры. Не дождавшись добровольного возврата денег, первые из обманутых туристов пытаются взыскать их принудительно. Как стало известно «Реальному времени», их адвокат намерен добиваться в суде наложения ареста на расчетные счета компании для обеспечения исковых требований своих подзащитных. В противном случае, опасается он, татарстанский круизный перевозчик может ликвидироваться, оставив путешественников ни с чем, — прецеденты уже были.

Арест или ничего!



Кампания по принудительному взысканию денег разворачивается против туристической фирмы «Волжские путешествия+», отменившей в начале лета ряд туристических рейсов по Волге из Казани. Ее итогом может стать наложение обеспечительного ареста на расчетные счета компании. С этим требованием намерен выступить в суде адвокат обманутых туристов Олег Стекольщиков. «Если сейчас наложить арест на имущество или арестовать действующие счета, на которые поступает выручка от продажи туров, есть шанс сохранить деньги для возврата тем, кто пострадал из-за внезапной отмены поездок. В противном случае погоревшие туристы рискуют остаться с ни с чем», — поясняет он.

Пойти на крайние меры туристов вынуждает странное поведение туроператора, который, вопреки требованиям федерального закона, так и не выплатил им деньги за оплаченные туры и причитающуюся неустойку. При этом оператор продолжает осуществлять продажу туров и возобновил после вынужденного простоя туристические рейсы на двухпалубном теплоходе «Борис Полевой». Круизный перевозчик продолжает держать клиентов в подвешенном состоянии, не называя вероятные сроки выплат. Хотя по закону «О защите прав потребителей» обязан вернуть деньги в течение 10 дней после подачи претензии о неоказанной услуге.

По сведениям Стекольщикова, более 100 клиентов компании подали заявления с претензиями, но реакции перевозчика не последовало. Запрос «Реального времени» в турфирму с предложением прокомментировать инициативу адвоката также остался без ответа.





Оператор продолжает осуществлять продажу туров и возобновил после вынужденного простоя туристические рейсы на двухпалубном теплоходе «Борис Полевой». Фото Олега Тихонова



Госкомитет РТ по туризму: будут предложены «удобные варианты компенсации»

Напомним, об отмене туристических круизов «Волжскими путешествиями+» стало известно в июле. К этому времени круизный перевозчик неоднократно сообщал многочисленным клиентам о переносе даты отправления по рейсам, которые должны были выполняться на двух- и трехпалубных теплоходах «Борис Полевой» и «Очарованный странник». Около 200 туристов не смогли в назначенное время, в июне—июле, отправиться на отдых по оплаченным путевкам.

18 июля председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов провел совещание по проблемам туристической компании «Волжские путешествия+», сообщала пресс-служба ведомства. В нем приняли участие директор компании Вячеслав Самолин, начальник отдела воздушного и водного транспорта Минтранса РТ Салават Якшимбетов и директор филиала Казанского пассажирского порта АО «СК «Татфлот» Владимир Ермаков. В качестве основной причины срыва круизных программ назывался «резкий рост цен на топливо в связи с введением акцизов». Тогда руководство Госкомитета РТ сообщило, что компания «Волжские путешествия» «подтвердила готовность подобрать для каждого туриста удобный вариант компенсации и выбор даты осуществления круиза за отмененные ранее поездки».

В конечном итоге компания 19 августа возобновила рейсы на теплоходе «Борис Полевой», но «удобных вариантов компенсации» погоревшим туристам так и не предложили. Точнее, не предложили денежных компенсаций, предложив лишь альтернативные туры на другие даты. Но, понятно, не все туристы могут взять повторно отпуск, чтобы «откатать» сгоревшую летом путевку. Тогда «отказникам» предложили подписать допсоглашения с возвратом денег в декабре либо судиться и ждать их по исполнительному листу.

Для чего нужна отсрочка до декабря?

«Мы выступаем не для общественности, показывая, что мы защищаем права, а хотим добиться того, чтобы права были исполнены, — заявил в разговоре с «Реальным временем» Олег Стекольщиков. — «Волжские путешествия+» — это компания с большой историей, с большим имуществом и большими возможностями. Но сейчас складывается впечатление, что эта компания уклоняется от исполнения своих обязательств. Во-первых, мы не располагаем сведениями о выплате ею компенсации хотя бы по одному заявлению о возврате денег. Во-вторых, она пытается отсрочить возврат денег туристам, предлагая им заключить дополнительное соглашения о выплате стоимости путевки в декабре 2018 года. Причем, с выплаты причитающейся компенсации… Согласно закону «О защите прав потребителей» (ст. 28 п.5) клиент вправе взыскать неустойки в размере 3% от стоимости путевки за каждый день невозврата уплаченной суммы, а отказ от нее ущемляет интересы клиентов. И почему такая длительная дата?», — удивляется он. Он предположил, что отсрочка в несколько месяцев может быть связана с желанием завершить летнюю навигацию с максимальным количеством рейсов без финансовых изъятий, а с наступлением мертвого сезона в октябре – ноябре ликвидировать компанию. «Отъездят сезон, отчитаются перед налоговой, сдадут отчетность, все деньги со счетов переведут. Я опасаюсь, что к началу декабря денег для взыскателей не останется, — говорит он. «А сейчас можно притормозить процесс, если арестовать действующие счета, на которые поступает выручка», — полагает он.

Перенос расчета на несколько месяцев может быть связан с желанием компании завершить летнюю навигацию с максимальным количеством рейсов без финансовых изъятий, а с наступлением мертвого сезона в октябре-ноябре — ликвидироваться. Фото Олега Тихонова

Он пояснил, что по закону о туристической деятельности от невыезда туриста страхуют на 500 тысяч рублей. Но эти деньги делятся между всеми туристами, которые не смогли выехать. «Насколько я знаю, сейчас в реестре больше 100 таких клиентов. Средняя стоимость путевки – 50 тысяч рублей. Итого всей суммы покрытия хватает лишь на 10 человек. Но есть те, о которых я не подозреваю. Понятно, что они пролетают и ничего не получат. Следовательно, единственная возможность – арест счетов на поступающую выручку компании, которая сейчас идет, и возможно, у них есть имущество в виде подвижного состава (теплоходы) и офиса.

«Будет величайшей ошибкой, если обеспечительные меры не наложат»

«Волжские путешествия+» не проявили достаточной заинтересованности в досудебном разрешении спора, и мы не сомневаемся, что выиграем это дело. Сомнения возникают в том, что решения суда не будут выполнены по причине непринятия им обеспечительных мер. Потому что сами решения судов выносятся в течение месяца со дня заявления иска, вступают в законную силу еще в течение месяца, а исполнительное производство приставы возбуждают еще через месяц. Итого мы получаем три месяца, чтобы люди могли реализовать свое право. И все эти три месяца имущество без ареста будет в распоряжении того, кто должен. Будет величайшей ошибкой, если обеспечительные меры не будут приняты», — уверен Олег Стекольщиков. По его словам, предложения об аресте счетов компании «Волжские путешествия+» будут рассмотрены на заседаниях в Ново-Савиновском и Советском судах Казани в начале сентября.

Судебная тяжба с «Волжскими путешествиями+» находится в самом начале. Как показывает картотека дел, наибольшее количество дел, как и следовало ожидать, находится в производстве Вахитовского районного суда, где располагается ответчик. С 26 июля к туристической компании, выступавшей агентом по продажам и круизным перевозчиком в одном лице, предъявлены требования о принудительном взыскании денег от первых четырех обманутых туристов. Совокупная сумма их исковых требований не раскрывается, но известно, что стоимость тура у «Волжских путешествий+» колеблется от 55 до 77 тыс. рублей. Иски второй «партии» обманутых туристов были поддержаны татарстанским управлением Роспотребнадзора и поступили в Кировский районный суд. Всего, как следует из картотеки районных судов, подано больше 10 заявлений о возврате уплаченных денег. Конечно, это не девятый вал претензий, который может грозить компании разорением, но отступать ее пострадавшие клиенты не намерены.

Наибольшее количество дел, как и следовало ожидать, находится в производстве Вахитовского районного суда, где располагается ответчик. Фото Ирины Плотниковой

Роспотребнадзор выиграл первые иски против Самолина

Более того, 24 августа Управление Роспотребнадзора РФ по РТ подало самостоятельный иск против туристического оператора (принят Ново-Савиновским районным судом Казани).

«Первые ласточки» среди выигравших появились уже в августе. 20 августа при правовой поддержке Управления Роспотребнадзора положительное судебное решение на взыскание компенсаций получила одна из туристок, почти одновременно с ней самостоятельно выиграли процессы против туристического агентства еще двое. Исполнительное производство по их судебным решениям должно быть открыто в течение месяца, но туристы понимают, что дистанция между судебным решением и реальным возвратом денег огромная. «Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан подан иск в защиту интересов потребителя. Исковые требования касаются с возмещения денежных средств за несостоявшийся тур, выплаты неустойки за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, компенсации морального вреда», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отвечая на вопрос «Реального времени» о необходимости обеспечения исковых требований в ведомстве сообщили, что «в настоящее время Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не обладает доказательствами, подтверждающими, что не принятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда».



Повторение истории «Самарских путешествий»?

Неопределенность с возвратом средств беспокоит клиентов «Волжских путешествий+» еще и потому, что у всех на памяти крах на круизном рынке Поволжья, который потерпел летом 2013 года самарский перевозчик «Самарские путешествия-С». Судя по картотеке судов, тогда пострадало немало казанцев, которые покупали туры у двух агентов — ЗАО «Бюро столица путешествий» и ООО «Туристическая компания ИнтурВолга».

Напомним, тогда туристы из Казани вынуждены были прервать круиз на теплоходе «Кабаргин» в Самаре. Судно в самарском порту задержала Государственная инспекция портового контроля — выяснилось, что на нем недоукомплектован экипаж. Ространснадзор запретил теплоходу дальнейшее движение вплоть до устранения нарушений, 86 пассажиров отправили в Казань на автобусе. Позднее выяснилось, что на судне неисправна радиолокационная система, не отвечает требованиям аварийно-спасательное оборудование и еще множество недостатков. Агенты по продажам туров хорошо помнят эту историю. В ООО «Туристическая компания ИнтурВолга» нам рассказали, что самарский туроператор прекратил деятельность и закрылся в конце сентября 2014 года, а туристы получили от распродажи его имущества сущие копейки.

Туристы из Казани вынуждены были прервать круиз на теплоходе «Кабаргин» в Самаре. Фото sampressa.ru

Впрочем, некоторые туристы все-таки добились в суде щедрых компенсаций. Как следует из решения по делу жительницы Казани, в декабре она заключила договор с ООО «Самарские путешествия-С» на оказание услуг по бронированию туристского продукта и приобрела путевку на 77 тыс. рублей. В итоге суд присудил взыскать с туроператора эти деньги, а также неустойку в размере 77 тыс. рублей, компенсацию морального ущерба в размере 5 тыс. рублей, штраф на 79,5 тыс. рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тыс. рублей. То есть в сумме туристка должна была получить более 250 тысяч рублей.

«Но мы тогда постарались пересадить почти всех наших клиентов на теплоходы других перевозчиков, чтобы они не пострадали. И доплачивали за наших туристов мы сами из собственного кармана. С тех пор «Самарские путешествия-С» должны нам 3,5 млн рублей», — рассказали «Реальному времени» в «ИнтурВолге».

В туристической компании, однако, считают, что срыв «Волжских путешествий+» и крах «Самарских путешествий-С» — две абсолютно разные истории. «У Самолина на одном теплоходе сгорел дизельный двигатель после выхода из ремонта, а на втором вышло из строя крыло руля. А «Самарские путешествия-С» нас тогда просто кинули», — уверены в турагентстве.

P.S. После выхода материала в редакцию поступил ответ управления Роспотребнадзора по РТ:

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан подан иск в защиту интересов потребителя. Исковые требования касаются с возмещения денежных средств за несостоявшийся тур, выплаты неустойки за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, компенсации морального вреда.

Поскольку исковые требования касаются конкретного потребителя, указание суммы исковых требований считаем некорректной.

Относительно вопроса об обеспечении исковых требований сообщаем следующее. В настоящее время Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан не обладает доказательствами, подтверждающими, что не принятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда».