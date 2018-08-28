А замы кто? Неделя задержаний в Марий Эл

С разницей в три дня задержаны заместители мэра Йошкар-Олы и министра внутренних дел республики

На прошлой неделе в Марий Эл были задержаны два высокопоставленных чиновника: заместитель мэра Йошкар-Олы Андрей Загайнов и заместитель министра внутренних дел республики Сергей Федорович. В обоих случаях информация попала в прессу через неофициальные источники. «Реальное время» рассматривает версии происходящего.

Вице-мэр Загайнов — покушение на взятку



Андрей Загайнов был заместителем мэра по вопросам экономики, предпринимательства, тарифов и рынков. В списке его должностных обязанностей — 38 пунктов, он возглавлял более 10 отделов и комиссий. Именно Загайнов выдавал предпринимателям разрешения на торговлю.

Загайнов начал работать в мэрии в январе 2016 года, до этого с 2001 года трудился в Министерстве экономического развития республики. Имеет высшее образование по финансам и кредиту и лесоинженерному делу.

Первая информация о задержании вице-мэра была опубликована вечером 22 августа в телеграм-канале «Марилэнд», где появилось соответствующее сообщение с пометкой «срочно». По данным канала, его подозревали в покушении на получение взятки. Авторы канала ссылались на собственные источники, впоследствии эта информация была официально подтверждена силовиками.

Затем все тот же телеграм-канал выдвинул версию о том, что взятку Загайнову предложили за установку считывающего оборудования в городских троллейбусах. Журналисты, пытавшиеся проверить эту информацию, не получили комментариев от представителей силовых служб. В мэрии на следующее утро заявили, что Загайнов заболел (простудился).

Телеграм-канал выдвинул версию о том, что взятку Загайнову предложили за установку считывающего оборудования в городских троллейбусах. Фото 7x7-journal.ru



Позже управление Следственного комитета по Марий Эл сообщило размер взятки: 250 тысяч рублей. По данным следствия, заместитель мэра планировал получить деньги через посредника, который и был задержан с этой суммой вечером 21 августа сотрудниками отдела экономической безопасности МВД по Йошкар-Оле. Сейчас Андрей Загайнов находится в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Ряд источников выдвигали версию, что арест Загайнова связан с уголовными делами в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, но она на данный момент не подтверждается. Пока более правдоподобной выглядит версия, что заместитель Евгения Маслова пал жертвой внутренних интриг и борьбы различных властных группировок в самой мэрии.

Заместитель министра МВД Федорович — утрата доверия?

Сергей Федорович работает в структуре МВД с 2003 года. Занимал должности начальника отдела оперативно-разыскного бюро, заместителя начальника экономической безопасности в Орловской области, заместителя начальника подразделения по безопасности УМВД на транспорте в Центральном федеральном округе.

В Марий Эл с 2016 года, трудился здесь заместителем начальника полиции по охране общественного порядка, а с декабря — заместителем министра.

На момент задержания Федорович исполнял обязанности министра ВД Марий Эл. Фото twitter.com

Об аресте заместителя министра внутренних дел первым в субботу, 25 августа, заявил федеральный паблик ВК «Омбудсмен полиции». Было известно, что на момент задержания Федорович исполнял обязанности министра ВД по Марий Эл.

Официальной информации о задержании замминистра от силовых структур пока не было. Косвенно это подтверждается изъятием информации о нем на сайте МВД по Марий Эл к моменту появления первой новости.

В понедельник «Марийская правда» подтвердила со слов пресс-службы министерства, что Федорович уволен (без уточнения причин). Источники сообщили изданию, что уволен он в связи с утратой доверия, а именно из-за неверно заполненной декларации о доходах.

Телеграм-канал «Марилэнд» напомнил о своем предположении, которое было опубликовано еще 10 августа, о том, что и министр МВД по Марий Эл Виктор Косарев вскоре покинет свое кресло. Также «Марилэнд» сообщил, что новый глава МВД по Марий Эл будет… из Республики Татарстан (напомним, в свое время в обратном направлении — правда, коротким транзитом через организационно-аналитический департамент МВД РФ — проследовал Артем Хохорин).

По версии телеграм-канала, арест Федоровича стал следствием внутриведомственной аппаратной борьбы за высокую должность, на которую должен был быть назначен министр Косарев после ухода с должности министра внутренних дел по Республике Марий Эл. Повышение должно было произойти после отпуска, в котором он находится. Теперь же, после задержания заместителя, члена команды Косарева, его карьерные перспективы стали более туманными.

С точки зрения авторов сайта «Преступная Россия», арест Федоровича напрямую связан с арестом Загайнова. Существует также мнение, что этот арест и арест заммэра — одно из звеньев развернувшейся в стране крупномасштабной кампании по борьбе с коррупцией, больше похожей на кампанейщину.

Владимир Чекушкин (на фото — в центре) подозревается в получении взятки в крупном размере. Фото nalog.ru

Бывший руководитель налоговой полиции Чекушкин — получение взятки

Чуть более месяца назад, 19 июля, все тот же «Марилэнд» написал о задержании по подозрению в получении взятки бывшего начальника налоговой инспекции по Йошкар-Оле Владимира Чекушкина. Информация подтвердилась 24 июля. Пресс-служба СУ СК РФ по Марий Эл сообщила, что Чекушкин подозревается в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в июне 2005 года он получил от собственника ООО 25% доли в уставном капитале стоимостью не менее 8 млн рублей «за общее покровительство». Чекушкин был заключен под стражу.

Стоит отметить, что нынешний глава Марий Эл Евстифеев ко всем этим арестам не имел никакого отношения. Силовики не согласовывали свои действия с главой. Задержания стали большой неожиданностью для него и его команды.

В республике ожидают новых коррупционных разоблачений и арестов республиканских чиновников.