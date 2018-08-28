«Беспилотный автомобиль более надежный, чем водитель, который себе права купил»

Первым пассажиром беспилотного такси стал Рустам Минниханов, а вторым — корреспондент «Реального времени»

В Иннополисе сегодня запустили беспилотное такси. Гибрид «Тойота» будет ездить между пятью точками и подвозить местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. Движение в Иннополисе оживленным не назовешь, тем не менее юридически — это город, поэтому, говоря о первом в Европе, «Яндекс» не преувеличивает. Первым пассажиром автобеспилотника стал Рустам Минниханов, а вторым — корреспондент «Реального времени».

Первое в Европе беспилотное такси

Беспилотный автомобиль от пилотируемого водителем внешне отличается конструкцией на крыше. Там расположен лидар — лазерный радар, который очень точно считывает обстановку в радиусе 50 метров. Лидар — это основа всех беспилотных авто и самый дорогой девайс. Его стоимость 50 тысяч долларов, с такими ценами массовыми беспилотники быть пока не могут.

Часть объема багажника занимает компьютер, ручка переключения передач оснащена красной кнопкой — экстренное отключение автопилота. Такая же кнопка, только уже не стационарная, находится в руках инженера-испытателя «Яндекса». Машина хоть и называется беспилотной, но в салоне, кроме пассажиров, всегда находится человек. ЧП с беспилотным такси пока не было, но роботу еще не доверяют.

— Год назад мы начали эксперимент с беспилотными технологиями и не могли подумать, что всего лишь за год сможем вывести на дорогу беспилотный автомобиль. Этим летом наша машина впервые проехала в автоматическом режиме почти 800 километров от Москвы до Казани. Сейчас мы запускаем беспилотное такси, и может казаться, что много лет пройдет перед тем, как беспилотные автомобили выйдут на все дороги страны. Но мы уверены, что в ближайшие несколько лет они найдут применение в общественном транспорте, каршеринге или, например, такси. Это позволит сделать перевозки дешевле, доступнее, а самое главное, безопаснее, — говорит генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.

«Это качества лучшего водителя — что я прочувствовал»



В безопасности беспилотного авто в «Яндексе» настолько уверены, что рискнули первым прокатить президента Татарстана. Рустам Минниханов как водитель-профессионал и любитель ИТ оценил агрегат и сравнил его с лучшим водителем.

— Пока сам не попробовал, кажется, что это нечто невозможное. У меня 100-процентная уверенность, что в ближайшие несколько лет это будет обычное явление. Я убежден, что беспилотный автомобиль более надежный, чем водитель, который купил себе права где-то, таких у нас много. Я профессионально могу ездить на авто и могу оценить, как плавно вся система работает. Это качества лучшего водителя — что я прочувствовал. Все повороты, все другие вещи очень комфортно и надежно проходит, поэтому рекомендую пользоваться, — ответил на вопрос «Реального времени» о впечатлениях от первой поездки Минниханов.

Минниханов рассказал, что в первый раз прокатился в беспилотном автомобиле 3 года назад на полигоне КАМАЗа, автогигант тоже работает в этом направлении. Изобретение казанцы и гости города могли оценить во время ЧМ по футболу, когда беспилотный автобус от КАМАЗа возил людей по прямой со скоростью 10 км в час, многие тогда шутили, что в шатл вставили начинку от робота-пылесоса.

— Иннополис — это самый современный город, он должен соответствовать своему названию, и мы благодарны нашим партнерам, которые вместе с нами работают. Пока 5 точек, потом 10, потом сколько надо. Наша главная задача показать, что в нашей стране мы ничем не хуже кого-то. В Европе пока такого нет. Нам важно всю эту систему отработать, на следующий год чемпионат мира по рабочим профессиям, кончено, мы надеемся, не только Иннополис, но и жители Казани смогут пользоваться возможностями беспилотных автомобилей, — сказал Минниханов.

Узаконить беспилотный транспорт

Беспилотное такси может ездить с максимально разрешенной на данном участке дороги скоростью, пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия. Корреспондент «Реального времени» прокатился в качестве пассажира и убедился в том, что водитель-робот чересчур осторожничает на дороге… или просто послушно соблюдает все правила дорожного движения? Перед каждым пешеходным переходом снизит скорость, даже если пешеходов нет в поле зрения. Остановится перед знаком «Уступи дорогу», даже если «главная» — пустая. Притормозит, если увидит припаркованную у обочины машину — «из-за нее может резко появиться человек», объясняет действия своего цифрового напарника инженер-испытатель.

При виде на дороге или обочине человека, беспилотное авто впадает в ступор. Функции нажать на клаксон, чтобы пешеход испугался, подпрыгнул и убежал с дороги, нет, поэтому машина останавливается и ждет, пока помеха отойдет на безопасное расстояние. В целом передвижение показалось комфортным и безопасным, а то, что руль крутится сам по себе, совершенно не напрягало. В последнее время пассажиры не замечают даже реальных таксистов — все внимание смартфону, поэтому замена людей роботами, когда беспилотные такси доберутся до реальных дорог, будет незаметна и пройдет безболезненно.

Пока в Иннополисе такси курсирует между пятью точками — главными объектами города, поэтому это больше напоминает маршрутку. Вызов происходит через бот, но перед этим все желающие пользоваться сервисом подписывают соглашение о том, что знают, что беспилотное такси работает в тестовом режиме, и согласны с возможными рисками. Если вдруг случится ДТП, что мало вероятно, учитывая «оживленное» движение в Иннополисе, то всю ответственность «Яндекс» пообещал нести сам. Как и положено, на автомобиль оформлен полис ОСАГО с инженером в качестве допущенного к управлению лица. Но вообще законов, регламентирующих беспилотный транспорт, нет, это, наряду с высокой стоимостью оборудования, препятствует распространению беспилотников на дорогах.

— Пока законодательство не прописано, и мы работаем с государственными органами в том, как эту базу подводить. Никогда же не было такого, и нужно законодательство писать полностью, — говорит Елена Бунина.

Сегодня в Иннополисе «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Оно предусматривает в Иннополисе создание тестовой зоны для передвижения автомобиля — это будет первым шагом на пути к легализации беспилотных авто в городах.