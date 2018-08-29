«К Путину один вопрос: почему он ничего не сказал, что у него экономика 10 лет в стагнации?!»

Не все экономисты согласились с президентом, что у России не было другого выхода, кроме повышения пенсионного возраста

Сегодня Владимир Путин в эфире федеральных телеканалов обратился к россиянам с призывом отнестись с пониманием к непопулярному во все времена решению повысить пенсионный возраст. По его словам, другого выхода у страны просто нет: «Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится?» Однако не все экономисты согласны с оценкой президента, по их мнению, у России были другие варианты для решения проблемы. Подробнее — в комментариях экспертов «Реального времени».

«Демографический провал конца 90-х сопоставим с военными годами»

В начале обращения президент пояснил: главная задача нашумевшего законопроекта — «обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы», что позволит сохранить и приумножить пенсии нынешних и будущих пенсионеров.

Путин отметил: о необходимости поднять пенсионный возраст говорили и в советские, и в 90-е годы, но решения не принимались или откладывались. В начале 2000-х вновь вернулись к теме, поскольку было очевидно, что России предстоит столкнуться с серьезными демографическими проблемами:

— Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами. И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, — пояснял глава государства.

В начале обращения президент пояснил: главная задача нашумевшего законопроекта – «обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы». Фото Максима Платонова



Вывод понятен: сокращается трудоспособное население — снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий, а значит, нужно что-то менять. Путин напомнил, как изначально выступал против повышения пенсионного возраста: «Надо было сначала преодолеть последствия шоков 90-х, обеспечить экономический рост». Страна работала, чтобы сформировать необходимые финансовые ресурсы и направить на социальное развитие. При этом президент понимает разочарование россиян, которые планировали уйти на заслуженный отдых, но не смогут из-за реформы:

— Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система «затрещит» и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения или, понимая, что ждет страну через 15—20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать? — оправдывал реформу Путин.

«Сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой»

Российский лидер осознает, что оппозиция будет «использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций». При этом самым легким для действующей власти было бы «вообще ничего не менять». Дескать, в бюджете есть ресурсы пополнить Пенсионный фонд и еще 7—10 лет индексировать пенсии россиян. «Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е».

Если не принимать мер, сохранить доходы сегодняшних и будущих пенсионеров не удастся. Они будут обесцениваться и снижаться относительно уровня зарплат, предупредил президент: «А куда их снижать-то? Пенсии и так сегодня довольно скромные, несоизмеримые тому вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны». Реформа же позволит сохранить уровень доходов пенсионеров, а главное — обеспечить их устойчивый рост.

Так, уже в новом году индексация пенсий составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец этого года, а в предстоящие шесть лет пенсии будут ежегодно увеличиваться в среднем на тысячу рублей. Глава государства полагает, что это позволит выйти к 2024 году на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей. Сейчас это 14 тысяч 144 рубля.

По словам президента, правительство изучило все возможные альтернативные варианты, но, «оказалось, что по сути ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры». Фото Максима Платонова



«Согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами»

По словам президента, правительство изучило все возможные альтернативные варианты, но, «оказалось, что по сути ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры». В частности, введение повышенной ставки подоходного налога, например, в 20% к высоким доходам, «может дать, и то не наверняка порядка 75—120 миллиардов рублей в год. Этих средств в лучшем случае хватит на шесть дней», так как ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей. Еще один вариант — продать часть госсобственности, например здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения:

— Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход.

Дополнительные налоги для нефтегазовых компаний принесут доход, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев. А сами выплаты попадут в зависимость от перепада цен на нефть на мировых рынках. Покрывать потребности ПФР из бюджета долго также не получится. В этом году на эти цели выделили 3,3 триллиона рублей, из них 1,8 триллиона — на выплаты страховых пенсий. Если равняться на среднюю пенсию в 20 тысяч, ничего не меняя, то дефицит Пенсионного фонда увеличился бы в полтора раза, до 5 триллионов рублей — «это больше, чем все расходы на национальную оборону и безопасность страны». Этим Россия разрушила бы свои финансы, залезла бы в долги или печатала ничем не обеспеченные деньги: «Поэтому наше бездействие сейчас или принятие временных «косметических» мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям».

По словам президента, общая стоимость зданий ПФР — 120 миллиардов рублей. Фото fishki.net



Женщинам повысят пенсионный возраст, как мужчинам

Путин повторил, что был против реформы, но тенденции в демографическом развитии и на рынке труда показывают, что «тянуть дальше нельзя». Впрочем, решения должны быть справедливыми и взвешенными — президент предложил смягчить меры:

— Увеличить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет — до 63-х, а лишь на 5 лет, как и для мужчин: «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин».

— Многодетные мамы смогут досрочно выйти на пенсию: если у женщины трое детей, то на три года раньше срока, если четверо — на четыре года раньше. Для женщин с пятью и более детьми все останется, как сейчас, — выход на пенсию в 50 лет.

— Граждане, которые должны выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, получат льготу — оформят пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

— В переходный период предпенсионным будет считаться возраст за пять лет до выхода на пенсию. Работодателей ждет административная и уголовная ответственность за увольнение таких работников и за отказ в приеме на работу. Если человек уволится сам, ему год будут платить максимальный размер пособия по безработице — не 4,9 тысячи рублей, как сейчас, а 11,28 тысячи. Кроме того, работники предпенсионного возраста получат 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

— Льготы при выходе на пенсию теперь будут не только у шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий, а также у коренных малочисленных народов Севера. Поддержат и жителей села: 25%-ной надбавкой к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров с 30-летним стажем в сельском хозяйстве.

— Кто начал рано работать, и на пенсию уйдет раньше. Женщины получат право уйти на пенсию досрочно при стаже от 37 лет, а мужчины – от 42-х.

Многодетные мамы смогут досрочно выйти на пенсию: если у женщины трое детей, то на три года раньше срока, если четверо — на четыре года раньше, пообещал президент. Фото Максима Платонова



— В переходный период будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года, — льготы по налогам на недвижимость и землю. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Сохранят и региональные льготы, такие как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств и ряд других.

— Я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием, — заключил свою речь Путин.

«Никакой пенсионной катастрофы не произошло»

Экономист Никита Кричевский на своей странице в Facebook назвал пакет предложений президента «лучшим вариантом из всех, что могли произойти», перечислив меры для смягчения реформы:

«Повторю еще раз: повышение пенсионного возраста было предопределено, другой вопрос, нужно ли было ломать пенсионную систему именно через повышение возрастной планки. Но решили — как решили, и теперь, когда поправки в законопроект представил лично президент, мы должны принять это решение как должное. Потому что это наш президент, друзья, даже если кто-то из вас голосовал за другого кандидата или не голосовал вовсе. В конце концов, никакой пенсионной катастрофы не произошло, лично я предполагал, что будет по-либеральному жестче».

Доцент кафедры экономики и управления УГНТУ (Уфа), глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов также не согласен с выводом президента, что у России не было других вариантов, кроме повышения пенсионного возраста:

— Естественно, варианты решения есть. Нас часто сравнивают с западными странами, которые повышают пенсионный возраст. Но они это делают при средней продолжительности жизни 80 лет, а у нас она — 70, у мужчин — 66. И резких перемен к лучшему здесь не предполагается. Западная модель пенсионного обеспечения до определенного момента работала достаточно эффективно, у нас же пенсионная реформа перманентно идет уже лет семь, и мы шарахаемся из одной стороны в другую, и, к сожалению, не все в порядке. На Западе все равно есть бюджетное финансирование, а у нас пошли по жесткому. Нам говорят — на тысячу будут расти пенсии, но только по Башкирии люди потеряют доход — в среднем по 13 тысяч рублей ежемесячно, — отметил Шайахметов.

Поэтому, по словам эксперта, такие «косметические» решения задачу не решают принципиально. Кроме того, он обратил внимание на размер пенсий для госслужащих: «В некоторых случаях они превышают 100 тысяч рублей, и их вполне можно назвать европейскими». «Я не против того, чтобы у них были такие большие пенсии, я за то, чтобы и у остальных граждан пенсии были достойными, и за то, чтобы они обладали теми же льготами, что и госслужащие».

«Это просто перекладывание денег из кармана одних людей в карман других»

Экономист, профессор Европейского университета, член Комитета гражданских инициатив Дмитрий Травин напомнил, что президент признал, что у бюджета есть возможности не менять пенсионную систему еще 7—10 лет, но проблему это не решит.

— О чем по сути сказал Путин. Что если ничего не менять, пенсии будут маленькие по отношению к зарплатам. То есть суть реформы в том, чтобы забрать деньги у людей предпенсионного возраста и отдать пенсионерам. Это просто перекладывание денег из кармана одних людей в карман других. Собственно, мне непонятно, почему это считается хорошим решением. Конечно, если пенсии будут маленькие – это плохо, но если деньги отнимают у людей предпенсионного возраста – это также плохо, — отметил Травин.

Экономист добавил, что некорректно сравнивать российских пенсионеров с западными: те могут выходить на пенсию позже потому, что у них здоровье лучше и уровень жизни другой: «Там это происходит, потому что развивается экономика. И в России главный ответ не в том, чтобы поколдовать над пенсиями, а в том, чтобы развивать экономику! Поэтому у меня к Путину один вопрос: почему он ничего не сказал о том, что у него 10 лет экономика в состоянии стагнации?!» Травин убежден: с развивающейся экономикой пенсии россиян были бы выше.

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что решение Путина подтверждается всеми расчетами:

— У России другого выхода не было, и пенсионный возраст надо было поднимать. Это происходит на всем постсоветском пространстве и везде в мире. Другой вопрос: правильно ли считать реформой повышение пенсионного возраста? Путин сегодня использовал выражение «пенсионная реформа», хотя оно было не рекомендовано. И это действительно реформа, но некоторые решения, принятые на ходу, показывают, что математический расчет весьма условен.

Калачев с самого начала предполагал, что наверняка последует снижение пенсионного возраста, «потому что нет логики в том, что и мужчинам, и женщинам его поднимают на разное количество лет».

Собеседник издания задается вопросом, как охарактеризовать математические расчеты в основе пенсионной системы, если президент своим решением взял и снизил их на три года?!

Вопросы вызывают и предложенные Путиным меры смягчения, например, почему льготы вводят только для коренных народов Севера: «Там и русских много живет. Надо ли им менять национальность, становиться чукчами, чтобы выйти на пенсию с льготой?» Повышенного пособия по безработице для уволившегося работника предпенсионного возраста также явно недостаточно, чтобы исключить риски этих людей остаться без источника дохода.