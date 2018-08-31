Не оправдал доверия: московского инвестора не пустили в ЖК «Яшьлек» в Куюках

Дольщики просят помощи у кабмина Татарстана. В правительстве обещают решить проблему, но не быстро

Строительство недостроенных домов в Пестречинском районе пока не сдвинулось с мертвой точки, но на изменения в ближайшем будущем дольщики не рассчитывают. Среди них прошла информация, что новый инвестор SP Development LLC, которого с большими ожиданиями встретили весной, уже покидает площадку. Подробности — в материале «Реального времени».

«Заранее известно, что заступает недобросовестная компания»

Дольщики ЖК «Яшьлек» из поселка Куюки Пестречинского района больше не могут ждать, когда за долгострой, наконец, возьмутся в полную силу. Весной на объект пришел новый московский инвестор SP Development LLC, на которого дольщики возлагали большие надежды, хоть и не доверяли до конца. Однако через три месяца от дольщиков появилась информация, что кабмин РТ от его услуг снова отказывается, а нового инвестора пока нет.

— Мы еще весной писали официальное письмо в республиканский минстрой о том, что этот новый инвестор не довел ряд объектов до конца, что заранее известно о том, что заступает недобросовестная компания. Нам тогда ничего конкретного не ответили, а сейчас мы в итоге потеряли время. Официально об уходе этого инвестора нам ничего не говорят, звоним в кабмин, там говорят, что совещаются по этому вопросу, думают, что делать. Но в Минстрое Татарстана негласно подтвердили, что этот инвестор отпадает, потому что стройка вернулась к начальной точке, и что на этот объект заново ищут исполнителя, — рассказывает дольщица Эльвира Нотфуллина.

Дольщики стали выходить на одиночные пикеты перед зданием правительства республики. Фото предоставлено дольщиками



С 27 августа дольщики, не дожидаясь новых заявлений, стали выходить на одиночные пикеты перед зданием правительства республики и готовы продолжать их до тех пор, пока на объекте не начнется движение. Дольщица говорит и том, что всех обладателей недостроенной недвижимости волнует и тот факт, что землю для ЖК поделили на три участка, на одном из которых есть недостроенные дома, два другие пустуют.

— На следующей неделе должно быть судебное заседание, на котором будет решаться вопрос продажи двух пустых участков в счет долгов прежнего застройщика ООО «СтройКом». Мы опасаемся, что так уведут два земельных участка, и мы окончательно потеряем инвестиционную привлекательность, только на недостроенные дома привлечь новую компанию будет еще сложнее, — считает Нотфуллина.

Стройка стоит, просим о помощи

Другая дольщица, не ставшая представляться, подтвердила, что с помощью пикетов люди только хотят попросить о помощи и обратить внимание на свою проблему.

— Стройка стоит. Как резко они начали, так же резко и прекратили, на месте их нет, все мертвое, — говорит дольщица. Эльвира Нотфуллина добавляет, что SP Development LLC успел провести техническое обследование домов, но больше ничего на месте не было заметно.

На момент подготовки материала связаться с директором по развитию SP Development LLC Евгением Сипаком не удалось — номер оказался недоступен, на сообщение не поступило никакого ответа. Но еще весной этого года он говорил о том, что дольщикам нечего опасаться, и он понимает их переживания. Признавался он и в определенных сложностях с принятием площадки.

С помощью пикетов люди только хотят попросить о помощи и обратить внимание на свою проблему. Фото предоставлено дольщиками

— Компания «СтройКом» не очень быстро реагирует — людей нет, зарплату не получают, поэтому есть определенные проблемы с принятием площадки. Под каждый проект выделяется новая компания, на нее инвесторы заводят средства, из них начинаем организовывать строительство. Дольщиков тоже прекрасно понимаю — два года ждали, два года их обманывали, они тоже хотят понять, что происходит. Мы пошли на небольшие уступки, что на объекте будет действующая компания и что при смене застройщика у нас меняются сроки, потому мы не можем заведомо подписать с дольщиками соглашения со сроками сдачи, которые уже были. Мы подписываем новые соглашения. Как бы они не хотели сказать, что их уже обманули, а сейчас снова обманут, соглашение подписывается о том, что мы обязуемся достроить за «СтройКомом», то есть риски наши, а с их стороны какие риски? Я немножко их не понимаю. Но люди, которые покупали по этой программе, у них, наверное, свое видение. Но дело в том, что они деньги не доплачивают, и тогда опять-таки не вижу, в чем их риски? В том, что они ждут от компании-банкрота каких-то действий два года и хотят еще подождать? Я сказал, что у нас есть, куда проинвестировать деньги, вы можете переподписать договор и смотреть ход работ с новыми сроками. Пока я только вижу очень много рисков своих инвесторов, — пояснял в мае 2018 года «Реальному времени» директор по развитию SP Development LLC Евгений Сипак.

Он отмечал, что инвестиционная компания подпишет допсоглашения о работе с казанской организацией «КСМК». «Фактически застройщиком выступают они, они принимают площадку. С ними у нас внутренние договора, компании с которыми мы связаны, работаем, есть во многих регионах», — уточнял Сипак.

Сомнения в серьезности намерений

Как стало известно «Реальному времени», кабмин РТ усомнился в серьезности намерений инвестора, так как все его поведение свидетельствовало о том, что у него есть иные интересы. Инвестор обещал начать стройку еще в мае, но не исполнил свои обязательства.

— Вопрос находится на контроле Правительства Татарстана, постоянно проводятся встречи на самом высоком уровне. Сложившаяся ситуация никак не повлияет на решение о достройке этих домов. Сейчас мы продумываем новые механизмы достройки, но всем необходимо понимать, что это процесс небыстрый. Реализация проекта осложнена многими моментами: отсутствием сетей, залогом участков ООО «Стройком» и так далее. Но все вопросы должны быть решены, — прокомментировал «Реальному времени» исполнительный директор Фонда дольщиков Иван Новиков.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ не поступил, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что информация по этому вопросу будет на следующей неделе.