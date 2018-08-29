«Спартак» потопили? В МВД доложили о признаках преднамеренного банкротства казанской фабрики

Анализ сделок показал: часть соглашений заключена не на рыночных условиях

На обувной фабрике «Спартак» выявили признаки преднамеренного банкротства. Конкурсный управляющий не стал в этом никого обвинять, заметив, что первая реакция на опубликованное заключение может появиться примерно через две недели. Но правоохранительные органы уже получили всю информацию. Подробности — в материале «Реального времени».

Преднамеренное банкротство

В АО «Обувной фабрики «Спартак» нашли признаки преднамеренного банкротства. Такое сообщение конкурсного управляющего можно найти на сайте Единого реестра сведений о банкротствах. Проверка от 14 августа показала, что признаки преднамеренного банкротства в действиях органов управления должника все-таки есть. При этом анализ сделок обнаруживает, что есть соглашения, которые заключены на условиях, не отвечающих рыночным. Именно это послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности фабрики и причинило реальный ущерб в денежной форме.

— Финансовый анализ проведен на основании тех фактов, которые были выявлены во время конкурсного производства, и содержит выводы, отличные от первого финансового анализа, проведенного временным управляющим в стадии наблюдения. В частности, имеется заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, которое, согласно действующему законодательству, направлено в правоохранительные органы. Как правило, в течение месяца на основании полученных сведений принимается процессуальное решение, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» конкурсный управляющий «Спартака» Эдуард Киреев.

Кроме выводов о преднамеренном банкротстве, у конкурсного управляющего имеется еще как минимум две серьезных претензии к бывшему руководству — это иск к компании «Шуз Эксперт» на 235 млн рублей за проданный, но не оплаченный по договору поставки товар (обувь) и иск к компании «Шуз Концепт» о признании недействительной сделки по продаже торговых знаков «Спартака» по цене в 10 раз ниже балансовой.

Анализ сделок обнаруживает, что есть соглашения, которые заключены на условиях, не отвечающих рыночным. Именно это послужило причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности фабрики и причинило реальный ущерб в денежной форме. Фото vk.com

Стало известно и о продаже имущества: осенью 2016 года были реализовано три объекта (два земельных участка в Казани на Спартаковской и незавершенный объект в Верхнеуслонском районе), а весной 2017 года — два земельных участка в Верхнеуслонском районе. Сделки по выводу имущества меньше, чем за год до принятия заявления о несостоятельности, как раз могут подлежать оспариванию. При этом на момент введения процедуры наблюдения должник часть имущества уже реализовал. А вот стоимость и покупателей объектов определить пока невозможно — руководство «Спартака» не предоставляет договоры. Есть основания для признания сделок недействительными. От аффилированных должнику лиц на расчетный счет поступили платежи на 2,3 млн рублей за реализованное без договора имущество.

Рухнувший «Спартак»



Конкурсное производство на предприятии ввели в апреле этого года, именно такое решение приняло первое собрание кредиторов «Спартака». К этому моменту 552 работника фабрики расписались в получении уведомления об увольнении по сокращению штатов. Общая сумма требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр «Спартака», на тот момент составляла 3,027 млрд рублей, говорилось в сообщении, подписанном тогда еще временным управляющим фабрики Шамилем Гариповым. На первое собрание собрались все кредиторы, имеющие в совокупности право голоса на 3,026 млрд рублей, или 99,99% от заявленных требований. Какова в этой сумме доля АСВ как залогового кредитора фабрики, не уточнялось.

Эксперты соглашаются, что некоторые признаки действительно указывают на то, что банкротство «Спартака» было преднамеренным.

— Такие выводы вполне возможны. У них большая задолженность, есть факты вывода активов, переоформление, продажа товарного знака по заниженной стоимости, по-моему, порядка 80 тысяч рублей. Значит, кому-то это было нужно, была заинтересованность, значит, есть планы использовать товарный знак, продолжить работу. Смысл выводить товарный знак, если банкротство случилось бы непреднамеренно? Возможно, и оборудование для этого вывозили, может, какие крупные контракты перезаключили. Конечно, признаки преднамеренного банкротства нужно доказывать в суде, — считает руководитель гражданской практики юридического агентства «Юнэкс» Юлия Майорова.

По ее мнению, в сложившейся ситуации виноват не кто иной, как реальные хозяева компании.

— Реальные собственники компании виноваты в сложившейся ситуации. Банкротство — способ избавления от долгов, а их у компании много. Очень хорошо сейчас начать с чистого листа, с нового юридического лица. У них есть раскрученный товарный знак, вывеску также могут использовать. Все говорит о том, что им просто все нужно обнулить, — комментирует «Реальному времени» Юлия Майорова.

«Очень хорошо сейчас начать с чистого листа, с нового юридического лица. У них есть раскрученный товарный знак, вывеску также могут использовать», — отмечает эксперт. Фото kazangost.ru

«Очень плохо»

От резких оценок выявленных признаков преднамеренного банкротства эксперты отказались, но ко всей ситуации вокруг «Спартака» относятся исключительно отрицательно.

— Ко всем событиям отношусь очень плохо. Это была большая марка, очень тоскливо все это узнавать. Признаки преднамеренного банкротства еще нужно доказать в суде. Но уже то, что компанию признали банкротом, — к этому только негативное отношение, — подчеркнул глава ТПП РТ Шамиль Агеев.

Согласно порталу Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 24 августа в Казани прошло очное собрание кредиторов. На повестке дня было два вопроса — отчеты конкурсного управляющего должника о своей деятельности и об использовании денежных средств должника, а также определение порядка продажи имущества, которое допущено к реализации. 18 августа был опубликован отчет об оценке имущества должника, в который попали казанские объекты на Спартаковской, 2, в Йошкар-Оле на Красноармейской, 107. Так, рыночная стоимость первого «казанского» пакета, всего 14 объектов, перевалила за миллиард рублей.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от пресс-службы Министерства промышленности и торговли РТ по ситуации с фабрикой «Спартак» не поступил.

