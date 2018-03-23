Каюк в Куюках: застройщик ЖК «Яшьлек» устроил распродажу стройматериалов

Казанские дольщики бьют тревогу из-за вывоза кирпичей, а строители успокаивают, что ищут новых инвесторов

Обладатели недвижимости в недостроенных домах недалеко от Казани столкнулись с вывозом стройматериалов. Писали заявления в полицию, но там говорят, что так застройщик расплачивается с работниками, не показывая при этом документов. Генеральный директор ООО «СтройКом» Фаик Гараев признает свою вину перед дольщиками, утверждая, что другого выхода у него сейчас пока нет. Подробности в материале «Реального времени».

Кирпичи вывозят в качестве оплаты

Вложившимся в строительство жилого комплекса «Яшьлек» в поселке Куюки Пестречинского района не везет не только со сроками сдачи, которые затянулись. Около месяца назад жильцы заметили, что материалы со стройплощадки массово вывозят. Сразу обратились к участковому, который утверждает, что так застройщик расплачивается с сотрудниками.

— Эти материалы куплены за наши деньги, а сейчас их неизвестные люди увозят. Писали заявления, участковый говорит, что есть бухгалтерские документы, на основании которых застройщик расплачивается с долгами. Мы этих бумаг не видели. Увозят кирпичи, поребрики, охраны никакой нет, — рассказывают активисты инициативной группы ЖК «Яшьлек» Михаил Сасин и Эльвира Нотфуллина.

Сразу обратились к участковому, который утверждает, что так застройщик расплачивается с сотрудниками



«Реальное время» подготовило официальный запрос в пресс-службу МВД РТ по поводу обращений, но на момент публикации ответ не поступил.

Активисты хотели попасть на прием к первому заместителю премьер-министра РТ Рустаму Нигматуллину, который держит на контроле проблемные стройки, но встреча пока не состоялась.

— Каким способом расплачиваться — это решение застройщика, мы это не контролируем. По продолжению стройки есть вариант инвестора, но он его пока не устраивает. Участвуем в переговорах, принудить не можем, — прокомментировали в приемной Рустама Нигматуллина.

«Мои счета арестованы, все идет сюда»

ЖК «Яшьлек», который начинали строить по федеральной программе «Жилье для российской семьи», должны были сдать еще к 1 маю 2016 года, но застройщик до сих пор не выполнил обязательства. Условия для всех участников обещали необычные: цена квадратного метра почти вдвое меньше, чем средняя по рынку, — 35 тысяч рублей. При этом часть расходов застройщику должно было возвращать государство. В итоге дома не могут сдать уже почти два года, а застройщик вынужден расплачиваться с сотрудниками ранее купленными материалами.

— Это собственность фирмы, я не подотчетен. Я так расплачиваюсь, да, например, с охранниками. Пусть жильцы сами охраняют, если хотят. Мои счета арестованы, все деньги идут сюда, никакого воровства тут нет. Нужно только подождать, пока вопрос решится, так не может продолжаться, участковый у нас уже почти живет из-за жалоб дольщиков. А нужно только подождать, пока первую очередь достроят, вопрос обязательно решится, — ответил генеральный директор ООО «СтройКом» Фаик Гараев.

Фаик Гараев утверждает, что дольщикам первой очереди беспокоиться не нужно, эти материалы предназначались для следующих домов. Фото Гуландам Зариповой

По его словам, чтобы только разблокировать счета, закрыть уже существующие долги перед ресурсными компаниями, выплатить зарплату, расплатиться за аренду, нужно 35 млн рублей. Продажа стройматериалов помогает частично снизить размеры суммы. Фаик Гараев утверждает, что дольщикам первой очереди беспокоиться не нужно, эти материалы предназначались для следующих домов.

Поиском инвестора занялся глава Пестречинского района

Руководитель ООО «СтройКом» все равно не теряет надежды, что сможет самостоятельно достроить комплекс.

— Не хочу показаться умнее остальных, но думаю, что смогу завершить строительство с помощью инвестора. У меня есть свои поставщики, которых я знаю, которые ждут, когда можно будет начать работать. А нужно только погасить задолженность. Инвестор, конечно, должен быть смелый, чтобы зайти сюда. Он есть, с ним идут переговоры, готов даже начать работать, но просит, чтобы объекты были без обременения, как сейчас. А снимать и погашать их все приходится, получается, мне. Но я должен довести все до конца, — рассуждает Фаик Гараев.

Он признает, что виноват перед людьми, которые вложились в строительство, при этом говорит о том, что не нужно было ввязываться в федеральную программу, так и не было бы проблем.

В пресс-службе подчеркнули, что четыре трехэтажных дома первой очереди уже готовы на 85— 90%. Вторая очередь пока в процессе строительства



Генеральный директор компании-застройщика признает, что один не справится с окончанием объектов, для этого ему нужен инвестор. Но полностью отдавать ЖК «Яшьлек» другому застройщику он не хочет.

Вопросами разрешения ситуации занялись и в исполкоме Пестречинского района. В пресс-службе подчеркнули, что четыре трехэтажных дома первой очереди уже готовы на 85— 90%. Вторая очередь пока в процессе строительства.

— Была проведена большая работа по поиску потенциального инвестора, он был найден, подготовил, проработал ориентировочную стоимость завершения строительства. Было дано задание откорректировать и подтвердить стоимость завершения работ, ждем создания рабочей комиссии, которая этим займется, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь исполкома Пестречинского района Ольга Шарипова.