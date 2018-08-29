Вторая жизнь «Симфонии»: как долгострои на Павлюхина спасали от залогового бремени и передавали ЖСК

«Бриз» обещает скоро возобновить стройку четвертого дома и за пару месяцев завершить третий

Фото: Василя Ширшова

Татарстанский арбитраж решил судьбу еще двух долгостроев на Павлюхина, передав их жилищно-строительным кооперативам. Напомним, первый дом «Симфонии» передали ЖСК еще в конце прошлого года. По третьему и четвертому строениям вышла заминка, так как земля под ними в залоге у московской фирмы «Профиль Финанс», а ее представители не давали добро на передачу ЖСК. Однако за несколько месяцев правительству Татарстана и Республиканскому фонду поддержки дольщиков удалось склонить залогового кредитора к согласию. На каких условиях — не сообщается, но проблема решена. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Решен самый главный вопрос, который тормозил передачу домов»

Татарстанский арбитраж рассмотрел ходатайства конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» о передаче ЖСК третьего и четвертого домов «Симфонии» (сейчас ЖК «Возрождение»). В суд также пришли представители Управления жилищной политики, фирмы «Профиль Финанс», Республиканского фонда поддержки дольщиков (ФПД) и строительной компании «Бриз», которая взялась достроить объекты. Как уже сообщалось, семь человек выступили против передачи домов в ЖСК — все они купили квартиры у дольщика-инвестора Владислава Гольдмана, чей представитель также был на заседании.

Как стало известно редакции, до процесса команда Гольдмана направляла в суд большое количество писем, которые могли усложнить процедуру передачи домов в ЖСК. Представитель господина Гольдмана и во время выступления возражал против ходатайства управляющего, требуя отложить заседания. Но самой большой и приятной неожиданностью для дольщиков стало то, что на первом процессе был решен самый главный вопрос, который тормозил передачу домов в ЖСК, — это наличие залогового кредитора в лице московской компании «Профиль Финанс».

— Вопрос с залогом был решен, а дома переданы ЖСК, — прокомментировал исход дела нашему изданию исполнительный директор Фонда дольщиков Иван Новиков.

Татарстанский арбитраж рассмотрел ходатайства конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» о передаче ЖСК третьего и четвертого домов «Симфонии» (сейчас ЖК «Возрождение»). Фото Максима Платонова

Залог остается, но перестал быть проблемой

У фирмы «Профиль Финанс» права требований к «Фон-Ривьере» в размере 336 млн рублей, которые обеспечены залогом на землю под третьим, четвертым домами и нескольких прилегающих территорий. Соответственно, передать дома жилищно-строительным кооперативам без согласия залогового кредитора не представлялось возможным.

— Эта проблема, на которую всегда обращали внимание дольщики на процессах. Правительство Татарстана пообещало, что вопрос по земле будет закрыт. И когда «Профиль Финанс» отдал оригинал согласия на передачу домов ЖСК, это обещание было выполнено. К нам тоже неоднократно подходили дольщики, спрашивали: «Что с землей?» И я им говорил, что этот вопрос находится на контроле кабмина. Соответственно, мы сделали все возможное, чтобы к 28 августа мы получили согласие залогового кредитора, — подчеркнул Новиков.

— Вопрос решался на уровне республики. Мы, как фонд, тоже принимали участие. Мы часто слышали жалобы дольщиков «Симфонии», что государство их обделило и они сами вынуждены скидываться. Однако государство помогло дольщикам решением проблемы с землей.

«Надеюсь, что решение суда никто обжаловать не будет. После его вступления в силу мы примем заявления от всех членов ЖСК, хотя по умолчанию они уже ими являются. Маленько наведем порядок на площадке и приступим к строительству четвертого дома», — сообщил Андрей Беляков



Дольщики «Симфонии»: «Мы счастливы!»

В итоге суд передал ЖСК оба долгостроя, и теперь ничего не мешает их завершению. Третий дом находится в высокой степени готовности и, как обещает застройщик «Бриз», будет достроен уже этой осенью. На четвертом стройка возобновится, как только решение суда вступит в законную силу, сдача этого объекта запланирована на лето будущего года.

— Надеюсь, что решение суда никто обжаловать не будет. После его вступления в силу мы примем заявления от всех членов ЖСК, хотя по умолчанию они уже ими являются. Маленько наведем порядок на площадке и приступим к строительству четвертого дома. «Профиль Финанс» дал согласие на передачу ЖСК — это большая заслуга властей. Видимо, к какому-то компромиссу сумели прийти, но подробностей не знаю, — сообщил «Реальному времени» директор «Бриза» Андрей Беляков.

— Я не знаю, на каких условиях было дано согласие «Профиль Финанс» на передачу объектов в ЖСК, банкрот и участники строительства требования залогового кредитора не погашали, в связи с чем могу предположить, что вопрос решили за счет бюджета, — полагает представитель конкурсного управляющего «Фон-Ривьеры» Гульгена Замалеева.

Юрист добавила, что другой возможности для достройки домов у дольщиков «Симфонии» не было. Если бы недострои не передали ЖСК, их бы продали с молотка как имущество должника, и преимущественное удовлетворение получил бы залоговый кредитор. Теперь же строительство пойдет быстрее, по аналогии с первым домом. Для большинства дольщиков эта новость как праздник:

Юрист добавила, что другой возможности для достройки домов у дольщиков «Симфонии» не было

— Мы все, конечно, счастливы, люди обрадовались. Наконец-то дома перешли от банкрота в собственность ЖСК! У нас появилась надежда обрести свои квартиры. Более того, у нас сначала только более половины дольщиков подписали договор с Беляковым, а теперь и все остальные будут платить, а значит, строить будут еще быстрее. И главное — обременение на нас не ляжет, — отметила активистка комплекса Ирина Суворова.