Прошлое ОПГ «Боксеры»: бывшего группировщика из Челнов решили не наказывать за три убийства

Апелляционная инстанция признала законным освобождение последнего из «боксеров» и предпринимателя, хотя прокуратура просила 19 лет строгого режима

Фото: Максим Платонов

Спустя 5 лет после вынесения приговоров большинству членов набережночелнинской ОПГ «Боксеры», которые обвинялись в убийствах и покушениях на убийства своих конкурентов из ОПГ, в том числе «29 комплекс», Верховный суд Татарстана поставил точку в деле еще одного группировщика. Бизнесмена и благотворителя Наиля Хуббатуллина признали виновным в пособничестве убийству одного человека и в убийстве еще двух, но отпустили в связи с истечением срока давности преступлений. Прокуратура, просившая для него 19 лет строгого режима, с решением Набережночелнинского суда не согласилась и направила в Верховный апелляционное представление. Сторона защиты сегодня просила оправдать Хуббатуллина еще по двум убийствам, а третье переквалифицировать с пособничества на недонесение о преступлении: мужчина якобы лишь довозил убийцу до места встречи с жертвой, а убит последний был из-за того, что ранее сам два раза покушался на чужую жизнь. В последствиях разборок группировщиков из 90-х разбиралась корреспондент «Реального времени».

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В пятницу апелляционная коллегия судей Верховного суда РТ под председательством Марата Макарова пересматривала решение Набережночелнинского суда, освободившее бизнесмена Наиля Хуббатуллина, который фигурировал в уголовном деле как член ОПГ «Боксеры». И в этом же качестве был признан виновным в пособничестве убийству одного человека и убийстве еще двух, совершенных группой лиц из корыстных побуждений. Все преступления произошли в 1995—1998 годах. Еще по четырем убийствам горсуд его оправдал.

Наиль Хуббатуллин известен в Челнах как бизнесмен, владелец сети АЗС «Наиком», директор ООО «Орион», президент Ассоциации СТК «Экстрим спорт» и благотворитель — по последнему пункту положительные отзывы на него суду представили несколько некоммерческих организаций.

Гособвинение в прениях просило для Хуббатуллина 19 лет колонии строгого режима, горсуд 1 июня назначил 8 лет и 10 месяцев лишения свободы, но тут же освободил от наказания в связи с истечением сроков давности преступлений. Прокуратура с таким решением не согласилась и подала апелляционное представление.

Наиль Хуббатуллин известен в Челнах как бизнесмен, владелец сети АЗС «Наиком», директор ООО «Орион», президент Ассоциации СТК «Экстрим спорт» и благотворитель. Фото v-chelny.ru



На счету у ОПГ «Боксеры» — 22 убийства и покушения на убийства участников челнинской группировки «29 комплекс». Всего членам первой ОПГ инкриминировали свыше 40 преступлений, включая грабежи, разбои, организацию преступного сообщества и участие в нем. По версии следствия, орудовали «боксеры» с 1992 по 2001 год не только в Набережных Челнах, но и в Мензелинском районе и Самаре.

В 2013 году Верховный суд РТ оправдал пятерых фигурантов дела, а 22 признал виновными. Лидеры «Боксеров» — Фарит Вахитов, Виктор Филатов и Николай Юнзель были приговорены к реальным срокам в 19, 16 и 22 года лишения свободы соответственно. Шестеро обвиняемых вышли на свободу из-за истечения срока давности преступления, а Наилю Хуббатуллину тогда приговор отсрочили из-за его болезни. Вернулись к делу спустя 5 лет, и в июне 2018 года суд решил не сажать его за решетку.

Прокуратура просит 19 лет, защита — переквалификации и оправдания

В качестве причины пятилетней отсрочки приговора в СМИ называли проблемы Хуббатуллина с ногой, которая была у него сломана. Спустя годы ничего не изменилось. Прошлое заседание, как объявила сегодня адвокат осужденного-освобожденного Альбина Хадеева, пришлось отложить, поскольку именно на тот этот день у ее клиента была назначена операция, которую в итоге врачи не смогли провести из-за других показателей здоровья пациента. Впрочем, и после перерыва на апелляцию в Казань Хуббатуллин не приехал, заранее уведомив об этом суд.

Гособвинение требовало пересмотра приговора, полагая, что за участие в убийствах бизнесмен заслужил 19 лет лишения свободы, а потерпевшие — компенсации морального вреда. Кроме того, прокуратура углядела, что в решении неправильно указаны инициалы жертвы — Спиридонова, в пособничестве его убийству признан виновным Хуббатуллин.

В свою очередь, защита направила в суд апелляционную жалобу и попросила отменить обвинительный приговор в части убийств Саримова и Ершова, а действия по эпизоду убийства Спиридонова переквалифицировать с пособничества на недонесение о преступлении и освободить от наказания в связи истечением срока давности.

В качестве причины пятилетней отсрочки приговора в СМИ называли проблемы Хуббатуллина с ногой, которая была у него сломана. Фото chelny-biz.ru

Сам Хуббатуллин, как сообщил судья-докладчик, в своей апелляционной жалобе указал: к совершению убийств отношения не имел и в ОПГ «Боксеры» не состоял. При этом в материалах дела есть его показания с признанием вины, а подтверждают это еще три фигуранта. Изменение позиции бизнесмен объяснил тем, что находясь в СИЗО, он нуждался в операции, которую в Набережных Челнах провести не могли. Условием изменения меры пресечения стало полное признание вины и дача показаний трех других фигурантов относительно этого. «Хуббатуллин убедил указанных лиц оговорить его, после чего из изолятора вышел под подписку о невыезде», — сообщил судья, добавив, что впоследствии сторона защиты просила признать эти показания недействительными.

Не помогал, а подвозил убийцу

В прениях адвокат Хуббатуллина рассказала, что обличительные показания трех других фигурантов дела были даны уже на этапе ознакомления с его материалами. К тому моменту, по словам Хадеевой, ее подзащитный уже не мог передвигаться, из-за чего читал материалы дела в камере СИЗО.

— Для него было сделано исключение, и он знакомился с материалами дела в камере по компьютеру — ему дали ноутбук, потому что выходить из камеры в это время он не мог, — рассказала адвокат.

На протяжении всего следствия, по словам защитницы, Хуббатуллину оказывали медицинскую помощь, но этого оказалось мало — необходимую ему операцию не делали ни в месте содержания, ни в челнинских больницах. Отметим, что ранее в СМИ сообщалось — врачи диагностировали у бизнесмена перелом голеностопного сустава. Адвокат утверждает: чтобы поехать на операцию в Курган, Хуббатулин и признался в трех эпизодах. Правда, не объясняет, что это за наисложнейшая операция, которую не в состоянии провести в Татарстане, и почему из-за больной ноги для ее подзащитного сделали такое редкое для СИЗО исключение и даже принесли в камеру ноутбук, а потом выделили его дело в отдельное производство.

Но вернемся к обвинениям. Другой обвиняемый, Вахитов, как рассказала адвокат, ни слова об участии Хуббатуллина в убийстве Спиридонова не говорил. Зато рассказывал, почему решился на убийство. Якобы Спиридонов сам предпринимал две попытки лишить его, Вахитова, жизни, а он решил разобраться и попросил «первого попавшегося человека» подвезти его туда, где будет Спиридонов.

Еще в 2013 году ЕСПЧ присудил Наилю Хуббатуллину 9 тыс. евро за пыточные условия содержания в ИВС УВД Набережных Челнов. Фото haber10.com

— Хуббатуллин во время убийства сидел в машине и каких-либо действий по лишению жизни Спиридонова не предпринимал, — напомнила адвокат показания другого фигуранта.

Представитель прокуратуры Татарстана оказалась более краткой и лишь заявила, что полностью поддерживает доводы гособвинителя, направившего апелляционное представление.

После выхода из совещательной комнаты, судьи постановили: в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, а апелляционное представление удовлетворить только в части инициалов убитого Спиридонова. В общем, посадка видному челнинскому бизнесмену больше не угрожает, но на свободе он оказался по нереабилитирующим обстоятельствам.

Решение ЕСПЧ поспело раньше приговора

Еще в 2013 году ЕСПЧ присудил Наилю Хуббатуллину 9 тыс. евро за пыточные условия содержания в ИВС УВД Набережных Челнов. Бизнесмен жаловался на пытки как в этом учреждении, так и в СИЗО №4 в Мензелинске, сообщала «Новая газета». Писал, что в камере не хватало места и ее обитателям приходилось спать по очереди, их соседями были грызуны и насекомые, а в связи с хроническим заболеванием ноги ему не предоставляли качественную медицинскую помощь.

В список жалоб Хуббатуллина Европейскому суду вошел и неогороженный туалет, и плохое состояние камеры, и ограничения по прогулкам, и еда, которую, по его словам, приносили один раз в день.