Как строители ЖК «Острова» отправили за решетку экс-начальника БОП МВД Татарстана

За делом о взятке в 500 тысяч может последовать новое — о вымогательстве 45 млн рублей

Фото: 16.мвд.рф

Мощный удар по имиджу МВД в Татарстане нанесли сотрудники ФСБ и Следкома. Фигурантом дела о взятке образца 2014 года стал подполковник полиции Ильнар Залялов, бывший начальник отдела БОП МВД республики. Полицию он успел покинуть за месяц до того, как оказался за решеткой. Однако источники «Реального времени» уверяют — историю четырехлетней давности с передачей денег и стройматериалов на строительство дома вип-полицейского вспоминать бы не стали, не водись за ее героем более серьезных, а главное, свежих прегрешений. Обвинения в адрес Залялова выдвинули бизнесмены-застройщики ЖК «Острова», которых в МВД считают организаторами ОПС «Тукаевские».

Увольнение на фоне



Подполковнику Ильнару Залялову — всего 36. Но он уже является пенсионером МВД. В июле спешно ушел в отставку. Пост начальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана он покинул в январе этого года, пересев с явным понижением в кресло начальника Лаишевского райотдела полиции. Отметим, что этим событиям предшествовал «пыточный скандал» в БОП Нижнекамска и настоящая зачистка челнинского отдела БОП — под уголовным преследованием оказались «разочарованный в системе» начальник отдела Даниль Закиров и его замы.

К слову, сам БОП с понижением Залялова остался без руководителя. Глава МВД республики Артем Хохорин объявил, что эту структуру ждет реорганизация. Завершить ее за полгода не успели. Отметим, что в целом работу БОПа министр называл эффективной и профессиональной, отмечая на январской коллегии ведомства посадки девяти «смотрящих» и ликвидацию группировок «Тукаевские» и «Новотатарские».

Как утверждают источники «Реального времени», в Лаишево Залялов начал перестраивать работу по-столичному. Наладил взаимодействие со смежниками. В частности, именно по наводке лаишевского подразделения БЭП директор местной школы-интерната для слепых попала под следствие. Но, говорят, летом уже сам начальник отдела полиции попал в разработку чекистов, после чего и подал рапорт об уходе в отставку. Уйти в 36 на пенсию по выслуге лет возможно лишь с учетом службы в горячих точках. В официальной биографии подполковника таких данных нет. Она вообще содержит минимум информации — родился в Апастовском районе, закончил Казанский юринститут, женат, воспитывает двух детей. В карьерной лестнице указаны лишь две ступеньки — начальника отдела БОП и Лаишевского отдела.





Пост начальника отдела по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнар Залялов покинул в январе этого года, пересев с явным понижением в кресло начальника Лаишевского райотдела полиции. Фото laishevo.tatarstan.ru



Взятка на строительство дома?

Уголовное дело в отношении Ильнара Залялова было возбуждено вчера во втором отделе Следкома по РТ. Собственно там же на допросе Залялов вчера был задержан. Его подозревают в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (бездействие) — п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ. Работает с подполковником, по данным «Реального времени», старший лейтенант юстиции Тимур Курбанов, в свое время входивший в состав следственной группы по делу «Татфондбанка».

Залялова подозревают в получении еще в 2014 году мзды на общую сумму 500 тысяч рублей от бизнесменов Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова — за отсутствие претензий со стороны БОП.

«Со слов моего подзащитного, сказано было: «Вы бывшие «Тукаевские», я вас трогать не буду. Хотите жить спокойно — отдайте. А еще можете помочь стройматериалами на строительство коттеджа», — рассказал «Реальному времени» Андрей Житлов, адвокат Кирилова, который в 2017-м все-таки лишился спокойной жизни, став фигурантом расследуемого в МВД дела «Тукаевских». Ну а в 2014-м, по версии Следкома, Кирилов и Шайхутдинов отдали 300 тысяч наличными да привезли на частную стройку в Аракчино бетон, опорные стойки и влагостойкую фанеру — на сумму не менее 200 тысяч рублей.

«Отказались платить 45 млн и их не выпустили»

Как выяснило «Реальное время» у потерпевших по делу о полицейской взятке и одновременно обвиняемых по делу «Тукаевских», был широкий круг интересов и доли во многих бизнес-проектах. Учрежденное Шайхутдиновым и Кириловым ООО «Стройтехника» выполняло подряды на строительстве казанского ЖК «Острова» в Авиастроительном районе, ООО «Фрегат» занималось и занимается от стройки до оптовой торговли пивом, а ООО «Еврофуд-Поволжье» — оптовой торговлей пищевыми продуктами. Шайхутдинов также является владельцем ООО «Мебельный базар». И это далеко не весь список.

— Люди живут, спокойно занимаются бизнесом, а 25 октября их задерживают — хотя на тот момент ни одного дела не было возбуждено в отношении них, — рассказывает адвокат Житлов. — Насколько я знаю со слов подзащитного, с него потребовали за освобождение 25 млн рублей, а с Шайхутдинова — 20 млн. Они отказались платить и их не выпустили.

Учрежденное Шайхутдиновым и Кириловым ООО «Стройтехника» выполняло подряды на строительстве казанского ЖК «Острова» в Авиастроительном районе. Фото Максима Платонова

По мнению адвоката, дело в отношении его клиента сфабриковано: «Они (полицейские) берут кого-то, кто совершил преступление, и каким-то образом причисляют преступников к группировке «Тукаевские». А Кирилову автоматически вменяют все совершенное, потому что он якобы лидер. Даже за тот период, когда он несколько лет за границей проживал! Там все на показаниях умалишенных — один наркоман и психбольной, второй — алкоголик, третий — тоже потребитель наркотических средств».

Подрядчику стройки ЖК «Острова» недавно предъявили обвинение уже по 69 эпизодам — от мошенничества с ДТП и угона до умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и организации преступного сообщества. Вину Кирилов не признает. Его адвокат считает: в сложившейся ситуации уголовное дело необходимо изъять из производства МВД Татарстана — ради объективности!

В Следкоме по РТ обещают дать процессуальную оценку по заявлениям о вымогательстве. Расследование ведь только началось. В ближайшие 24 часа следователи должны решить — обращаться ли с ходатайством на арест подполковника Залялова в суд.

За Агрбу ответил

К слову, о возможных связях «Тукаевских» и Ильнара Залялова громко говорили в 2015-м — после пожара в ТЦ «Адмирал». Когда выяснилось, что арендатор объекта ООО «Заря» аффилирован… с полицией. Алла Залялова, супруга подполковника и приемная дочь авторитета Анатолия Агрбы имела долю в «Заре». После скандала она из бизнеса вышла, а муж пошел на повышение — из замов в начальники отдела БОП. Очевидно, таким образом в МВД Татарстана хотели продемонстрировать беспочвенность подозрений в адрес сотрудников ведомства.

О возможных связях «Тукаевских» и Ильнара Залялова громко говорили в 2015-м — после пожара в ТЦ «Адмирал». Фото Романа Хасаева

Не исключено, что к 2018-му у руководства МВД на фоне расследования дела «Тукаевских» появилась новая информация о своем же сотруднике. Отметим, в апреле начальник ГСУ МВД Татарстана Владимир Изаак называл Анатолия Агрбу центральной фигурой этой группировки. «Это одиозная личность. Впервые привлекался к ответственности в 1988 году», — рассказывал он, вспоминая фокусы, которые проворачивал Агрба с 80-х, и информируя — накануне 60-летия «фокусника» объявили в розыск.

Впрочем, как полагают источники «Реального времени», лаишевский перевод Залялова — именно после задержаний предполагаемых лидеров «Тукаевских» — был не чем иным, как попыткой спрятать его подальше от разоблачений с их стороны. И попыткой неудачной.