«Когда после Татарстана я приехал в Нижний, то подумал: «Куда я попал?»
Новый прокурор Марий Эл о службе на Кавказе, симпатии к Йошкар-Оле и о закрытии ТЦ «Плаза»
Бывшего прокурора Бавлов и Челнов, уроженца Казани Сергея Белякова назначили прокурором Марий Эл на пятилетний срок еще в феврале, но для встречи с журналистами он созрел только накануне. «Реальное время» предлагает своим читателям текст беседы с марийским силовиком.
Накануне прокурор Марий Эл Сергей Беляков собрал у себя на чай руководителей СМИ, чтобы в ходе неформальной встречи познакомиться, поговорить «за жизнь», обсудить темы, которые на слуху у всех.
Вообще, хозяин произвел приятное впечатление. Пришел без мундира, сел с гостями рядом, на равных, от вопросов не уходил — напротив, на каждый давал ответ в подробностях, не отделываясь, как бывает у чиновников, дежурными фразами. Разговор получился очень личным. И, что важно, на такое же открытое общение с прессой руководитель настраивает и своих коллег.
Это было первое глубокое интервью Сергея Белякова в своей должности, хотя на пост он заступил еще в феврале. Почему такая пауза?
«На второй день рассказывать, что я пришел сюда «шашкой рубить», считаю, было бы неправильно, — подчеркнул прокурор. — Надо было в курс дела войти, сначала наработать фактуру. Как говорят на Кавказе, если ты три дня пробыл в Дагестане, ты — наш».
К слову, Сергей Геннадьевич действительно поработал в прокуратуре этой непростой республики, равно как и еще в целом ряде регионов. Трудился следователем по особо важным делам, возглавлял прокуратуру Набережных Челнов, был заместителем прокурора Нижегородской области, затем — Дагестан, и вот теперь — Марий Эл.
О Йошкар-Оле
— Раньше, 20—30 лет назад, города были все на одно лицо, чуть хуже, чуть лучше. Мне больше нравились небольшие города. Так получилось, что приехал именно в такой город. Нравится ли мне здесь? Хм… двойственное чувство. Когда я 42 года прожил в Татарстане, где развитие несколько опережает другие регионы, и приехал в Нижний, то подумал: «Куда я попал?» Потом, приехав в Дагестан, понял, что Нижний Новгород — да, это столица. Поэтому… все относительно. Мне Йошкар-Ола нравится.
К любому городу все равно надо привыкать. И только потом оказывается, что роднее места нет. Откуда бы я ни уезжал, всегда… с кровью. На Кавказе было непросто, у людей свой менталитет, но когда надо идти с ваххабитами воевать, они первыми идут под пули. Поэтому каждый регион для меня как родной, там остались друзья и по службе, и по жизни.
«Когда я 42 года прожил в Татарстане, где развитие несколько опережает другие регионы, и приехал в Нижний, то подумал: «Куда я попал?» Потом, приехав в Дагестан, понял, что Нижний Новгород — да, это столица. Поэтому… все относительно. Мне Йошкар-Ола нравится». Фото mincult12.ru
О наших проблемах
— Ну а проблемы, как и везде: дороги, ЖКХ. Мы отслеживаем ситуацию, с главой региона встречаемся, с его заместителями. Думаю, жизнь наладится. У нас красивая набережная, надеюсь, будет строиться туристический кластер. Да, было много долгов, их надо сначала отдать, а потом идти дальше. С федеральным центром работать на паритетных началах, в программах участвовать.
Конечно, проблемы есть, школ не хватает, в Сомбатхее, например, мы это знаем, много вопросов в строительстве. Словом, органам власти есть чем заниматься. Мы, в свою очередь, будем помогать, чтобы не допускать хищений денежных средств, которых и так немного. Свежий пример — задержание замглавы Йошкар-Олы по факту коррупции. Знаете… Люди уже теряют чувство меры. Я понимаю, был бы это золотой город, если б мы в пятый раз асфальт уже перестилали. Но когда столько проблем у города, и каждый рубль на счету…
— Была информация, что задержание Загайнова может быть связано с увольнением начальника полиции. Это правда одна цепочка? — вопрос от «МедиаПотока».
— Нет, насколько мне известно. У начальника полиции корни из Белоруссии, и как раз с этим вопрос был связан. Что именно? По моим данным, он не указал некоторые сведения о своих доходах. Я так понимаю, вопрос о существенных цифрах. Впрочем, подробностями не располагаю, официальной информации пока нет.
«Когда я прохожу мимо, то в это здание не захожу принципиально, так как есть решение суда — этот магазин небезопасен. Устранит владелец нарушения — ради Бога. Потому что безопасность превыше всего». Фото marimedia.ru
О закрытии ТЦ «Плаза»
— Закрыли потому, что здесь обнаружили множество нарушений, порядка 80-ти. Владелец комплекса должен устранить все недостатки, так как речь идет о безопасности людей, наших детей. Потому что у нас от «Хромой лошади» история шла к «Зимней вишне», и не хотелось бы, чтобы теперь это была «Плаза» или «XXI век». Отношение к этому должно быть самым серьезным.
— Как вообще разрешили такое строительство, как «Плаза»? Вплотную к кинотеатру «Октябрь», историческому зданию? — прозвучал вопрос от коллег.
— Мне сложно сказать, я тогда работал в другом регионе. Но когда я прохожу мимо, то в это здание не захожу принципиально, так как есть решение суда — этот магазин небезопасен. Устранит владелец нарушения — ради Бога. Потому что безопасность превыше всего. Если не устранит, то мы будем стоять на своей позиции до конца…
— Вплоть до сноса? — уточнила пишущая братия.
— Ну пока вопрос о сносе не стоит. Построен торговый центр законно, вопросы есть к эксплуатации. В большинстве ТЦ какая ситуация? Детские площадки делают на самом верху — пока дойдут до них люди с детьми, то, наверное, что-то купят. Но детские центры следует строить не выше второго этажа! Больше шансов спастись при пожаре.
О приоритетах
— Откройте закон о прокуратуре — все задачи у нас приоритетные, все! Все лето мы готовимся к отопительному сезону. Республика лесная — конечно, на это тоже обращаем внимание, на пожары, в частности. Борьба с коррупцией — постоянная тема. Проверяем сведения о доходах, выходим с инициативой к главе, чтобы лишили полномочий тех или иных депутатов, возбуждаются уголовные дела. Преступность несовершеннолетних… Все важно.
В регионе недавно собирались обманутые дольщики. Но, слава Богу, эта проблема властями в республике решается. Одними из первых мы приняли закон о том, что если кто-то с инвестициями выходит на рынок, он заканчивает долгострой, ему бесплатно выделяют землю. Два дома сейчас достраиваются, по третьему идут переговоры, лед тронулся, и мы тоже подключаемся к этому процессу.
Эпидемиологическое состояние тоже оцениваем, мусорные свалки, благоустройство территорий, стабильную выплату зарплаты… Словом, отслеживаем все сферы жизни. Когда сложно, тогда на передний фронт и выходят прокуроры.
«Откройте закон о прокуратуре — все задачи у нас приоритетные, все!» Фото Сергея Смирнова (potokmedia.ru)
О назначении
— Как происходило ваше назначение? Почему вы и почему в Марий Эл? Понятно, что приказ у государевых людей не обсуждается. Но. Значит ли это, что вы направлены сюда — как и первое лицо — спасать положение? — вопрос от «МедиаПотока».
— Знаете, что я себя мессией никогда не чувствовал, я просто работал. Но, по сути, назначение в любой регион, можно сказать, имеет целью спасать положение. Ничего удивительного. Я с 2010 года стоял в резерве как потенциальный назначенец на субъекты. Каким образом назначают человека «там», в верхах, я не знаю. Но есть резерв, куда подбирают кандидатуры, отслеживают их. Видимо… заслужил.
О себе
— Я пришел в прокуратуру в довольно позднем возрасте, в 30 лет. И говорил: «Я здесь ненадолго». В то время было модно уходить в банки, большая зарплата, преференции. Многие пошли в эту сферу. А я… пошел следователем. Год, два, меня стали отмечать, стал лучшим следователем, потом назначили прокурором района. Так и затянуло…
Каждое мое назначение на вышестоящую должность было для меня неожиданным. Но ни об одном не жалею. Каждый регион — уникален. Кавказ тоже стал для меня школой жизни. Легка ли такая жизнь с переездами? Об этом надо спросить у моей жены и детей.
Дети? У меня два ребенка. Взрослые? Да нет. Я женился в 38 лет. Одному 14 лет, второму семь. Так что я молодой папа. Я сам к бытовым условиям отношусь проще, приходилось жить и в гостиницах. Правда, хочется уже и остановиться, дачу построить, на рыбалку ходить.
Хобби? В бильярд могу поиграть, на коньках покататься. Тулуп тройной не сделаю, но прокатиться смогу. Сейчас семья сюда переехала, будем вместе на катки ходить. Так что все образуется…
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