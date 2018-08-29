Взяли за пытки? В Казани задержали двух сотрудников детского «концлагеря»

Сегодня решается вопрос о мере пресечения для экс-директора «Символа жизни» Геннадия Поповича и сына учредителя фирмы Константина Ходыкина

Накануне прошли первые задержания подозреваемых по уголовному делу о доведении до самоубийства в казанском «концлагере» для трудных подростков — реабилитационном центре «Символ жизни». Как выяснило «Реальное время», задержаны сын учредительницы ООО «Символ жизни» Лилии Ходыкиной Константин Ходыкин и экс-директор так называемого реабилитационного центра Геннадий Попович. Факт задержания двух подозреваемых «Реальному времени» подтвердил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, однако подробности раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.

Голодному туалет не нужен



Напомним, уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников «Символа жизни» завели по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) в июле этого года по заявлению москвички Натальи Фадеевой, поместившей в реабилитационный центр 14-летнего сына. Факты издевательств «Реальному времени» подтвердила и вологжанка Ольга Титова, отдавшая дочь, как она полагала, в закрытую частную школу. Возмущенные родители создали группы в соцсетях, где выложили документальные подтверждения об издевательствах над их детьми. Среди них — скриншоты сообщений в мессенджере, где в закрытой группе руководство и воспитатели реабилитационного центра обсуждают, какие наказания следует применять к непослушным подросткам. В частности, Лиза — Елизавета Платонова, фигурировавшая до недавнего времени на сайте «Символа жизни» как «руководитель», назначала провинившимся «2000 присИданий» (орфография сохранена), помещение «на остров на три дня» и разрешение ходить в туалет только три раза в день…

Также в этой группе появился скриншот сообщения в мессенджере, которое, как утверждают родители, написала бывший консультант «Символа жизни» Елена Сусликова, где она сообщает, что «детям [в центре] нечего было есть» и что они «неделю ели пустую гречку».



Лиза — Елизавета Платонова, фигурировавшая до недавнего времени на сайте «Символа жизни» как «руководитель», назначала провинившимся «2000 присИданий» (орфография сохранена), помещение «на остров на три дня» и разрешение ходить в туалет только три раза в день… Фото simvol-zhizni.ru



Нашли крайних?

Как стало известно «Реальному времени», 19 июля уголовное дело об издевательствах над подростками в ООО «Символ жизни» было передано из следственного отдела по Кировскому району Казани в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Однако родители пострадавших от издевательств детей считают, что следствие все равно ведется недостаточно рьяно.

Узнав о задержании Ходыкина и Поповича, Фадеева вновь обратилась в «Реальное время» и заявила, что, по ее мнению, а также мнению ряда других находящихся с ней в контакте родителей, следствие задержало вовсе не тех людей, которые ответственны за организацию пыток в «Символе жизни».

— Поповича, как нам стало известно, арестовали на основании заявления девушки, которую мы знаем как подругу Елизаветы Платоновой, — сообщила Фадеева. — Якобы с его стороны были домогательства в отношении этой девушки… При этом с самой Платоновой, которая давала указания сотрудникам «Символа жизни» издеваться над детьми, даже не взяли подписку о невыезде!

— Я даже точно не знаю, что вменяют моему мужу, знаю лишь, что какая-то девушка якобы написала на него заявление о домогательствах, — сообщила «Реальному времени» супруга Геннадия Поповича Элина, которая в виновность мужа не верит. — Допускаю, что ему могут инкриминировать еще что-то, о чем мы пока не знаем. Это выясняет сейчас адвокат мужа — он сегодня с утра находится в следственном комитете. Завтра решится вопрос о мере пресечения — арест или подписка о невыезде.

— Что касается подозрения в доведении подростка до самоубийства, то, с юридической точки зрения, в таком случае должно иметь место реальное покушение на самоубийство — должна быть нарушена целостность вен, а фактически имели место лишь царапины на руках, — изложил «Реальному времени» позицию защиты адвокат Константина Ходыкина Тимур Беляков. — То же касается и подозрения в сексуальных домогательствах — с моей точки зрения как юриста, в таком случае умысел должен был быть направлен на удовлетворение сексуального желания, а этого не было. Возможно, имело место унижение: речь ведь идет о том, что девочку заставили раздеться и голой приседать… Но мой подзащитный не участвовал в этом, он лишь привез девочку в центр «Триумф», где это могло происходить. Полагаю, следствие разберется в этом, и поэтому оспаривать возбуждение уголовного дела я не стану. Оно было возбуждено, я полагаю, потому что так легче объективно разобраться в произошедшем, а это сейчас необходимо.

Тимур Беляков подчеркнул: сам он как человек, гражданин и депутат Казанской городской думы считает, что такого рода центры, как «Символ жизни», имеют право функционировать только при наличии медицинской лицензии:

— В центр попадали очень сложные дети, родители ведь сдавали их туда не просто так, а потому что сами уже не могли с ними справиться. И с такими детьми не должны работать какие-то случайные люди, непонятные волонтеры — только специалисты. Сломать детскую психику неумелый человек может очень легко, а восстановить ее крайне сложно!

Семейный бизнес или преданья «Русской старины»

— Наши заявления и жалобы на то, что следствие не занимается истинными организаторами издевательств над нашими детьми, ходят по большому кругу, — возмущается Фадеева. — А процесс развивается в непонятном нам направлении. И нарушение прав детей не прекратилось. Да, их не мучают. Но нам стало известно, что среди сотрудников центра есть ВИЧ-инфицированные, что они работали с детьми, но многие родители об этом до сих пор не информированы. Следствие, насколько нам известно, не принимает мер в отношении организаторов этого издевательского центра — его учредителей Лилии Ходыкиной и Людмилы Литке — матери Елизаветы Платоновой (согласно данным ресурса rusprofile.ru, Людмила Литке 20 августа 2018 года вышла из числа учредителей ООО «Символ жизни», однако осталась его директором, — прим. ред.). Центр продолжает функционировать, на его сайте идет реклама услуг…

Между тем, родители подвергавшихся пыткам подростков раздобыли еще один документ, который, по их мнению, может служить подтверждением того, что питание в «Символе жизни» обеспечивали, мягко говоря, непрофессионалы. В распоряжении Фадеевой оказался скан первой странички договора от 25 декабря 2017 года на поставку питания реабилитационному центру. Если документ подлинный, то детей вполне могли кормить баснями и легендами: поставщиком 5-разового комплексного питания, в соответствии с этим документом, стал… Некоммерческий фонд культурного и исторического наследия по объединению научного и духовного потенциала в социальном оздоровлении населения «Русская старина».

В республиканском Минмолодежи всерьез озаботились сменой названия республиканского палаточного лагеря «Звездный десант». Фото zd.tatarstan.ru

Сменит ли опороченное имя «Звездный десант»?

Тем временем источник «Реального времени» в кабмине сообщил, что в республиканском Минмолодежи всерьез озаботились сменой названия республиканского палаточного лагеря «Звездный десант», скомпрометированного связями с оскандалившимся казанским подростковым центром «Герда». Несмотря на то что к организации палаточных лагерей АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант», под эгидой которого действуют центры «Герда», с 2016 года отношения не имело, название палаточных лагерей продолжает ассоциироваться с этой организацией. Корреспондент «Реального времени» сделала по этому поводу телефонный запрос в пресс-службу Минмолодежи, но ведомство пока не предоставило комментария.

Одновременно в распоряжении «Реального времени» оказался телефон москвички Елены Вохминой, обращение которой в Волжскую межрайонную прокуратуру стало поводом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по факту оказания центром «Герда» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей.

— Мы приехали в город Волжск, чтобы забрать сына, — сообщила Вохмина. — Дети в Волжске находились в здании бывшего таможенного терминала на улице Орлова, 77. Там нас встретил некий Антон Владимирович, которого ранее нам в казанском офисе «Герды» представили как директора центра. На нашу просьбу отдать сына мы от него получили отказ. По этой причине сразу обратились в прокуратуру. Только после этого сына нам отдали. По результатам проверки центра компетентными органами с нами связались из следственного комитета Марий Эл и попросили все произошедшее изложить в заявлении. Что мы и сделали. После этого и началось уголовное разбирательство. А директор АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» Люция Ибрагимова, комментируя вашему изданию эту историю, заявила, что мы вымогали у нее деньги. Это оговор, на самом деле мы потребовали, чтобы мужу вернули уплаченные им за два месяца вперед 160 тысяч рублей, и эти деньги нам вернули.

Вохмина подчеркнула, что представители АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» скрывали адрес филиала центра, в который увезли ее сына и сами нарушили собственные же правила:

По словам Вохминой, дети в Волжске находились в здании бывшего таможенного терминала на улице Орлова, 77. Фото ribri.ru

— 3 апреля я почти час просила назвать мне адрес филиала, куда увезли нашего сына 2 апреля. Сотрудники «Герды» скрывали, что вывезли его из Казани в Республику Марий Эл, в Волжск. Только после долгих препирательств адрес вписала в договор от руки секретарь центра Мария Владиславовна. На момент подписания договора моему сыну было 13 лет, свидетельство о рождении было нами предоставлено. Нами было представлено и заключение аллерголога, и заключение кардиолога, ведь сын с детства стоит у этих специалистов на учете. По их правилам, они не должны были принимать ребенка, не достигшего возраста 14 лет, с серьезными медицинскими диагнозами, но сделали это. Еще одно нарушение ими своих же правил — они приняли нашего сына без пакета документов из школы…