Обвиняемый экс-проректор КАИ: «Потому что жить не на что — жил на одну зарплату!»

По версии МВД Татарстана, по целевому назначению не потратили ни копейки из 95 миллионов по контракту казанского вуза

Фото: Ирина Плотникова

На финишную прямую вышло расследование уголовного дела о злоупотреблениях и мошенничестве КНИТУ-КАИ им. Туполева. Провели даже очную ставку с ректором. Об этом было заявлено сегодня в казанском суде при продлении домашнего ареста бывшему проректору вуза Виктору Гурееву и ранее судимому гендиректору Центра нанотехнологий «Нур» Загиру Исрафилову. Как передает журналист «Реального времени», оба арестанта категорично отрицали вину в хищениях 95 млн рублей по контракту КАИ с Минобрнауки РФ. При этом Гуреев кается в некоем превышении полномочий, которое ему пока не вменяют.

Ущерб посчитали, несмотря на налоги, зарплату и установку



В деле о хищениях в КАИ уже 50 томов и трое фигурантов. В мошенничестве с общим ущербом в 95 млн рублей обвиняют каждого из них. При том что еще несколько месяцев назад следователи считали похищенными — путем обмана и злоупотребления доверием представителей Минобрнауки РФ и КАИ — лишь часть этих средств в размере 77 млн рублей. Напомним, в 2011-2013 годах вуз получил заказ на разработку технологии и опытно-промышленного производства так назыаваемой полимерной доски с использованием нано-добавок, в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007—2013 годы».

Теперь же в МВД Татарстана считают — по целевому назначению не были израсходованы ни копейки из всех 95 млн рублей. Несмотря на аргументы защиты, что на 51 млн была закуплена базовая часть установки, которую доработали и, используя свое ноу-хау, смогли запатентовать; еще 7 млн рублей ушли на налоги, а часть средств — на расходные материалы и зарплату.

В преступлении обвиняют экс-директора ООО «Нур-тех» Марата Галеева. Именно с его компанией КАИ заключал госконтракт на выполнение части работ по заказу Минобрнауки РФ. Галееву также вменяют злоупотребление полномочиями по ст. 201 УК РФ. Вот уже больше полугода он находится под арестом.

С июля под домашний арест по тому же делу был отправлен бывший проректор по развитию КАИ, ныне заведующий кафедрой теплотехники и энергетического машиностроения Виктор Гуреев. Сейчас кроме мошенничества доктора технических наук также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по ст. 285 УК РФ.

Последним из фигурантов меру пресечения избрали бизнесмену и кандидата физико-математических наук Загиру Исрафилову. В августе по ходатайству следствия он был помещен под домашний арест на срок до 1 сентября. До этого почти год он провел в ранге подозреваемого, находясь на свободе. Вопросы к Исрафилову появились с первого же дня следствия, как к бывшему директору и учредителю того же «Нур-теха», который передав свои доли дочкам задолго до контракта с КАИ, фактически, как считают в МВД, сохранил контроль за предприятием.

Потерпевшим по делу признан сам казанский вуз, получавший федеральные деньги. Минобрнауки РФ, как подчеркивают адвокаты Гуреева, претензий по исполнению работ не предъявляло.

Гуреев: «Частично признаю вину по превышению полномочий»

Срок следствия был продлен до 1 декабря и сегодня следователь ГСУ МВД Татарстана Игорь Москалев просил продлить и домашний арест двум фигурантам. Рассмотрение вопроса о дальнейшем содержании в СИЗО третьего намечено на завтра. Первым судье на рассмотрение отдали материал по Исрафилову, однако в зал был приглашен 59-летний Виктор Гуреев. Он заметно волновался, несмотря на поддержку двух именитых адвокатов — Всеволода Добрынина (представлял интересы полковника МВД Халимдарова по делу ОБНОН) и Александра Когана (защищал экс-ректора КХТИ Дьяконова и экс-телеведущего «Эфира» Ибрагимова).

Из выступления следователя Москалева выяснилось, что представители потерпевшего вуза уже сегодня могут завершить ознакомление с материалами дела, после чего настанет черед обвиняемых. Завершить их ознакомление со всеми 50 томами в ГСУ МВД Татарстана рассчитывают к декабрю, а значит, уже к концу года дело могут отправить на утверждение прокурорам. По мнению следователя, Гуреев должен оставаться под домашним арестом, поскольку на свободе может скрыться и оказать давление и пр. «Часть сотрудников, которые проходят свидетелями по делу, находились в непосредственном подчинении Гуреева», — отметил представитель МВД.

Сам бывший проректор заявил о своем несогласии с ходатайством и обвинением в мошенничестве. «Я в общем-то человек, который работал все время на государство. Не признаю себя виноватым по статье 159! В хищении не участвовал», — сказал он.

Впрочем, тут же Виктор Гуреев выразил готовность нести ответственность за свои действия:

— Частично признаю вину по превышению полномочий. Поэтому просил бы дать возможность работать… Работать с аспирантами. Потому что жить не на что… Кроме того, что я жил на зарплату, иных доходов у меня нет…

Отметим, что превышение полномочий (ст. 286 УК РФ) Гурееву не вменяют, его подозревают в злоупотреблении таковыми. Как выяснило «Реальное время», речь идет о неких подписанных менеджером вуза документах, которые представлял «Нур-тех». Но даже несмотря на них Гуреев и его адвокаты уверены — хищений по контракту не было.

Всеволод Добрынин просил в ходатайстве о продлении домашнего ареста отказать, но если суд решит иначе — рассмотреть возможность об изменении времени вечерних прогулок с 19-21 часа до 17-19 часов: «Сейчас световой день ограничен, фактически Гуреев вынужден гулять по ночам». Кроме того, адвокат просил разрешить обвиняемому профессору консультации с пятью аспирантами и докторантами, утверждая, что арест научного руководителя чреват провалом на защите. «Данные молодые ученые не могут больше ни с кем продолжить эту работу», — объяснил Добрынин.

Судья Ильдар Салихов получил подтверждение, что данные аспиранты, действительно, МВД в качестве свидетелей не интересуют. Попутно выяснилось — кроме россиян есть в этой пятерки и гражданин Сирии. Адвокат Александр Коган поддержал позицию коллеги, предложив организовать научные встречи подзащитного в своем служебном кабинете. Следователь и прокурор не возражали.

В итоге, суд счел необходимым оставить Гуреева под домашним арестом до 1 декабря, но разрешить ему встречи с аспирантами и изменить время вечерних прогулок. Утренних — с 8 до 10-ти — его также лишать не стали.

Исрафилов: «Обвинение против меня сфабриковано целиком»

Условия домашнего ареста 61-летнего Загира Исрафилова суровей — прогулок ему не давали вовсе. Справедливости ради, на сегодняшнем заседании обвиняемый вспомнил о них, когда судья уже удалился в совещательную комнату. До этого главной целью арестанта было убедить собравшихся в своей невиновности. Суду бизнесмен со скандальным прошлым представился гендиректором центра нанотехнологий «Нур». И признался, что ранее привлекался к уголовной ответственности, но судимости погашены.

Свое попадание в контрактное уголовное дело Исрафилов считает неслучайным. Полагает, что его заказали. Также как в 2007-м году, когда обвинили в хищении 403 млн рублей, выделенных на строительство бизнес-центра. Однако в 2010-м Вахитовский райсуд Казани установил — средства выделялись именно для приобретения теплохода, снизил размер ущерба в 10 раз и назначил Исрафилову наказание 2 года и 8 месяцев — ровно столько, сколько он уже отсидел. «А теплоход, который был арестован судом, через несколько месяцев после моей посадки уплыл за границу России в сопровождении милицейского конвоя и не вернулся», — рассказывал ранее бизнесмен.

По истории с контрактом КАИ Загир Исрафилов высказался четко:

— Следователь Москалев обвинил меня в совершении преступления, которого я не совершал. Считаю себя не виновным. у меня не было никакого злого умысла, корыстных побуждений, и ни с кем в противоправный преступный сговор я не входил, не скрывался…

По словам обвиняемого в мошенничестве, он уже оспорил постановление следователя в прокуратуру Татарстана, как нарушающее его конституционные права.

— Обвинение против меня сфабриковано целиком, — продолжил свою речь арестованный. — Основано на ложных показаниях одного человека — основного обвиняемого — Галеева Марата, который будучи директором ООО «Нуртех» — являлся юридически и фактически подписантом госконтракта с КАИ на сумму около 50 млн — являлся единственным получателем бюджетных денег. И который, желая уйти от ответственности, оговаривает, обвиняет меня…

— Мы сейчас не рассматриваем — виновны вы или нет. По ходатайству ваше мнение? — вмешался судья.

Исрафилов заявил, что оснований применять меру пресечения не видит, считает ее способом давления и проявлением беззакония. Схожие аргументы он приводил 24 августа на апелляции в Верховном суде РТ, однако добиться освобождения не смог. Адвокат обвиняемого Константин Насихов на том заседании подчеркивал — если бы Исрафилов хотел скрыться и помешать, он давно бы это сделал: «Год назад он задерживался и по истечении 48 часов был отпущен в статусе подозреваемого. На все следственные действия являлся, никаких претензий, замечаний не было».

В свою очередь сам Исрафилов в Верховном суде ссылался на показания с очной ставки с бывшим проректором КАИ Гуреевым, который курировал исполнение контракта по пластиковой доске от вуза. «Он подтвердил, что все финансовые вопросы от „Нуртеха“ решал лично Галеев, а не Исрафилов», — заявил обвиняемый.

В суде прозвучала информация и о том, что одна из очных ставок по этому делу у ранее судимого бизнесмена была с Юрием Гортышовым — он руководил КАИ как раз в период выполнения контракта.

Впрочем, показания бывшего ректора сегодня не оглашали. А вот домашний арест Исрафилову был продлен.