«Мы приступили ко второй линии метро. Тихо-тихо и эту задачу решим»

Станция «Дубравная»: без деревьев, без парковки и с разбитым тротуаром

Финальная станция казанского метро с отвечающим урбанистической моде названием «Дубравная», которую строили, пожалуй, дольше вместе взятых 10 станций метрополитена, открылась. На торжество по случаю пуска метро до самой дальней южной точки Казани президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с «отцом» казанской подземки Минтимером Шаймиевым, который «пробил» ее больше 20 лет назад и теперь смог спуститься и проехать с конечной станции до «Кремлевской». Правда, окрестные жители не заметили в приезде двух президентов особого исторического смысла, а вместо теплых слов «забанили» мэра Казани из-за вдребезги разбитого тротуара на пути к станции, в чем были правы. О том, как президенты и жители улицы Зорге встречали открытие «Дубравной», в репортаже «Реального времени».

Президент задержал открытие «Дубравной»



«Дубравная» — последняя станция первой линии казанского метрополитена, который строился свыше 20 лет. И, конечно, сдача в эксплуатацию заключительной, 11-й по счету станции могла быть обставлена более душевно и торжественно, чем получилось сегодня, когда все разыграли по дежурному сценарию и как бы на скорую руку. Вероятно, красивый финал, который должен был стать ярким аккордом ко Дню республики, испортили сами строительные подрядчики, из-за которых сдача сооружения откладывалась и растянулась на 3,5 года. По иронии, и торжественная церемония пуска «Дубравной» началась с опозданием почти на 50 минут. Президент Татарстана Рустам Минниханов с утра отправился на открытие обновленного Литературного музея Габдуллы Тукая, где задержался при просмотре экспозиции, и приехал к «Дубравной» лишь к 11 часам.

К этому времени у входа в станцию собралось около 70 гостей, но больше всего среди них было работников «Метроэлектротранса» в служебной форме. «Строимся, строимся в линейку», — прокричал в мегафон ведущий митинга за несколько минут до предполагаемого приезда президента, после чего в первом ряду как смогли выстроились девушки в белых рубашках, а за ними встали в строй ветераны «Метроэлектротранса».

У входа на станцию собралось около 70 гостей, но больше всего среди них было работников «Метроэлектротранса» в служебной форме. Фото kzn.ru



Показать мэру разбитый тротуар

— А вы почему не проходите в строй, — кинулся охранник к трем одиноко стоящим у входа в станцию пожилым женщинам в будничной одежде. — Пройдите!

— Мы ждем мэра, нам к нему надо, — отмахнулась высокая пожилая женщина в длинном мусульманском платье, с чалмой на голове.

— А о чем вы хотите его спросить? — полюбопытствовали корреспонденты «Реального времени», заметившие оппозиционный настрой.

— Хочу взять его за руку и попросить пройти по дороге при выходе из станции, — ответила Фаузия Рустамовна и махнула рукой на дальний выход, который находится через автомобильную трассу и трамвайную линию по нечетной стороне Зорге. — Там яма на яме, семиэтажные ямы! У меня хранится письменный ответ мэрии Казани о том, что этот тротуар отремонтируют вместе с открытием станции «Дубравной». Мы дождались открытия метро, но тротуар остался разбитым вдребезги. Идя по нему, я порвала связку, дважды повредила голеностоп. Невозможно ходить! Плюс он не огорожен защитными конструкциями. С обеих сторон разъезжают машины, асфальт испорчен донельзя!

Во время разговора с журналистами подошел представитель мэрии и сказал: «Вам не надо к мэру! Это вопрос к главе Приволжского и Вахитовского района!»

Ни одного дерева, из-за которых подрядчики якобы и перенесли работы по благоустройству на лето, так и не высадили. Фото kzn.ru



«У него всегда ответ один «Сделают!»



Местная жительница и сама понимала, что идея провести мэра по разбитой дороге провальная. Но не потому что и он рискует связку порвать, а могут к нему просто не подпустить, да и обуви подходящей у него может не оказаться. Пожилые женщины так и не встали в общий строй, а продолжали держать выгодную позицию для обзора подъезжающих гостей церемонии открытия. Как только они заметили, что из темного автомобиля вышел мэр Казани, Фаузия Рустамовна в одиночку, чуть прихрамывая, кинулась ему навстречу. По наблюдению корреспондента «Реального времени», она говорила с мэром тет-а-тет больше 10 минут и никто не посмел прервать их беседу. Она успела переговорить до приезда президента РТ, но вернулась нерадостная. «Что ответил Метшин?» — окружили ее подруги. «Что-что! — вскипела мусульманская женщина. — Да у него всегда ответ один «Сделают!». А когда сделают? Кто сделает? А ведь вдоль этого тротуара Сбербанк, банк «Ак Барс». Как пенсионерам ходить?»

Оставалось только верить ей на слово: этот тротуар находится на дальнем расстоянии от торжества и мало кто из гостей видел его реальное состояние. Окрестности парадных дверей станции находились в отличном состоянии. Правда, ни одного дерева, из-за которых подрядчики якобы и перенесли работы по благоустройству на лето, так и не высадили. Ну просто ни одного деревца в радиусе всей этой станции с четырьмя выходами. А между тем год назад проект благоустройства утверждался с площадью зеленых насаждений в 1,7 га. Добавим, что рядом со станцией обещали построить перехватывающую парковку на 98 машино-мест, но и ее не построили. Несмотря на недоделки, новая станция запущена. Предполагается, что через нее будут проходить от 3 000 до 5 000 человек в сутки, а пассажиропоток увеличится на 5%. Стоимость станции составила 5,2 млрд рублей.

Вместе с Рустамом Миннихановым прибыл и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Фото tatarstan.ru



Наш город должен быть комфортным



Тем временем прибыл президент РТ Рустам Минниханов. Вместе с ним из микроавтобуса вышли первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов и глава ГИСУ Марат Айзатуллин.

В приветственной речи Рустам Минниханов был краток, но сумел растрогать жителей до глубины души. «Наш город должен быть комфортным», — выразил он главный посыл, с которым согласились жители улицы Зорге, самой длинной казанской улицы. «Очень много делается общественных пространств, по дворам, по дорогам», — продолжил он, но с этим им уже не так легко было согласиться. «И конечно, много что еще надо сделать!» — традиционно закончил он.

Вторая ветка: пока есть маленький задел

Президент не забыл сказать и о будущем второй линии казанского метро. «Мы приступили ко второй линии метро, несмотря на все финансовые сложности. Тем не менее тихо-тихо и эту задачу решим», — интригующее пообещал он.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Ильшат Гимаев пояснил «Реальному времени», что с началом закладки фундамента под станцию «Сахарова» второй ветки появляется задел на будущее, но пока у республики нет финансовых источников на проведение проектных и изыскательных работ под разработку документации второй линии. «Сахарова» — это только часть подготовительной работы к началу строительства второй ветки. Надо определиться с источниками финансирования на дальнейшие проектные и изыскательные работы, пройти экспертизу — это очень долго, — вдохнул замминистра. — Когда будет построена вторая линия, я не могу сказать. Пока есть маленький задел».