Александр Славутский: «Кобзон был не только певец, но и гражданин»

Вчера пришла печальная весть: не стало Иосифа Кобзона. Он много лет боролся с коварной болезнью, но силы его были не беспредельны. У Иосифа Давидовича были и верные поклонники, и ревностные хулители, возле него никогда не было равнодушных. Каким он останется в памяти? Об этом в материале «Реального времени».

«Он всегда был искренним»

«Ушел не просто певец, но и гражданин. Равнодушного отношения к Кобзону не было, потому что он всегда говорил правду и не боялся обозначить свою гражданскую позицию. Как это ни печально, но с ним ушла целая эпоха», — так прокомментировал уход Иосифа Кобзона художественный руководитель, директор Качаловского театра Александр Славутский.

То, что это была эпоха, никто не поспорит. Его голос звучал по радио, певец не сходил с экранов телевизоров, он пел перед нашими войсками в Афгане и Сирии, давал концерты в Донбассе, выступал в Чернобыле, выводил заложников с «Норд-Оста», добровольно отправившись вести переговоры с террористами, он занимался государственными делами и, не афишируя, помогал сотням людей. Он принимал участие в самых разных проектах. Факт, который, очевидно, не многие знают: пару лет назад Иосиф Кобзон стал инициатором и продюсером постановки оперы Мечислава Вайнберга «Пассажирка» в Новой опере. Спектакль получил «Золотую маску».

Песни Кобзона — это песенная летопись истории страны. Он пел и про конную армию, и про комсомол, про «зеленое море тайги», про мгновения жизни. Про девчонку из родного двора, которая стучит каблучками, и под эту его песню влюблялись в 60-е. Кобзон пел про то, как любит жизнь, и по его песням можно изучать историю.

Иосиф Кобзон выводит заложников с «Норд-Оста». Фото AP



Его собственная жизнь и карьера складывались не всегда гладко, но он никогда не жаловался. Когда был студентом Гнесинки, жил на гроши и часто голодал. Дважды был «под запретом» — в первый раз после несправедливой статьи в «Советской России», а во второй раз после того, как исполнил на официальном концерте «Хаву нагилу» и арабская делегация демонстративно покинула зал. Конечно, Кобзон и в мыслях не держал кого-то обидеть, просто спел песню своего народа. И в этом тоже была его искренность.

Два первых его брака были неудачными, наконец, ему повезло: он встретил свою Нелю — красивую, умную, создавшую ему уютный дом, где выросли сын и дочь, подарившие ему внуков.

Кобзон выступал фантастически много, часто давал по нескольку концертов в день, были времена, когда он по 10 лет не ходил в отпуск. У Валентина Гафта есть шутливая эпиграмма: «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона». Сцена была естественным для Кобзона местом.

«Он русский, потому что любит Россию»

Еще он был верным другом. Дружил, например, с перманентно опальным Ильей Глазуновым, которого злые языки записывали в антисемиты. Как бы в противовес этим разговорам Кобзон однажды сделал юбилей Глазунова. Илье Сергеевичу исполнялось 60 лет, и он не хотел праздновать день рождения, жизнь его в этот период была непростой. Но Кобзон его уговорил, договорился со зрительным залом в гостинице «Россия», сам написал сценарий, пригласил артистов и был режиссером юбилейного вечера.

Кобзон действительно был патриотом. Фото mil.ru

В зале был аншлаг, в финале вечера Глазунов вышел на сцену и поблагодарил друга за чудесный вечер, сказав, что Кобзон — один из самых близких его друзей: «Иосиф еврей по национальности, но для меня он — русский. Потому что русский тот, кто любит Россию. А Иосиф ее любит». Кобзон действительно был патриотом.

«Это был человек с большой буквы, невозможно жаль, что его с нами больше нет. Вклад его в развитие исполнительского искусства огромен», — прокомментировал «Реальному времени» композитор Эльмир Низамов.

«Ему никогда не изменял хороший вкус»

Обозреватель радио «Орфей», радиожурналист Николай Рыбинский поделился с «Реальным временем» воспоминаниями об Иосифе Давидовиче: «Я часто встречался с Иосифом Кобзоном во время записей на Всесоюзном радио. Отношения у нас были хорошие, деловые. Обычно запись песен происходит так: записывают оркестр, а потом на эту запись накладывают голос певца.

Кобзон приходил в студию абсолютно готовым, работать с ним было очень комфортно. Мы делали одну, вторую, третью запись, все получалось хорошо. Говорили ему: «Спасибо, Иосиф, все хорошо, лучше не бывает». Но он обычно попросил записать еще один вариант. И записывал песню еще лучше.

Он потрясающе много концертировал. И на концертах он пел и, казалось, не мог остановиться. Как-то мы с коллегой попали на его концерт в Сочи. Казалось все, программа уже вот-вот закончится, но Кобзон выходил снова, и следовал новый блок песен. Концерт, начавшись в 20.00, завершился в половине первого ночи. Он работал с полной отдачей, и хорошему вкусу никогда не изменял».

Кобзон и вправду любил жизнь. И жизнь — яркая, насыщенная, переполненная творчеством — платила ему взаимностью. Фото kremlin.ru

Кобзон был очень добрым человеком. Однажды во время визита в Казань он приехал в Раифский монастырь. Узнав, что там есть приют для мальчишек-сирот, привез детям подарки. Наместник монастыря архимандрит Всеволод познакомил Иосифа Давидовича с воспитанниками. Кобзон долго разговаривал с мальчишками, пил с ними чай, пел с ними хором. Потом, осмотрев хозяйским взглядом комнаты, в которых они жили, стал записывать, что ребятам еще нужно. И прислал все, что обещал.

Весной этого года на одном из концертов в Москве Кобзону представили наше татарстанское чудо — юного актера и певца Арслана Сибгатуллина. И Арсланчик спел великому Кобзону куплет одной из самых проникновенных песен Иосифа Давидовича «Я люблю тебя, жизнь!».

Кобзон и вправду любил жизнь. И жизнь — яркая, насыщенная, переполненная творчеством — платила ему взаимностью.