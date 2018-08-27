«Это еще не война между республикой и городом, но...» Ставленника Бречалова сделают и. о. замглавы мэра Ижевска

Глава Удмуртии прокомментировал демарш некоторых депутатов, из-за которого не был избран новый мэр

Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые прокомментировал не получившееся на прошлой неделе избрание главы Ижевска. Испорченные рядом депутатов бюллетени он назвал показателем уровня политической зрелости. При этом основной претендент на пост мэра уже в ближайшее время займет кабинет в администрации города. Подробности — в материале «Реального времени».

«Для кого-то игра в политику»

Глава Удмуртии Александр Бречалов после сегодняшнего заседания правительства, посвященного вопросам развития Ижевска, прокомментировал результаты прошлой сессии городской думы. На ней, напомним, не удалось избрать нового главу Ижевска.

Оба претендента — предприниматель, внештатный советник главы УР по экономике и инвестразвитию Ижевска Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных не смогли набрать необходимого минимума голосов для избрания — 22. Сунцова в ходе тайного голосования поддержали 17 депутатов, Черемных — 10, еще 6 бюллетеней были признаны недействительными. Четверо депутатов сессию пропустили, еще пятерых предстоит избрать на дополнительных выборах 9 сентября.

Опрошенные ранее «Реальным временем» эксперты назвали 6 испорченных бюллетеней явным протестом против Бречалова и продвигаемой им кандидатуры Сунцова на пост мэра. Теперь гордума должна объявить новый конкурс, а значит, Ижевску предстоит прожить без мэра еще пару месяцев.

— Печально. К сожалению, это показывает тот уровень политической зрелости некоторых депутатов городской думы Ижевска, — ответил Бречалов на вопрос журналистов. — Для кого-то игра в политику, свое самоутверждение оказалось выше, чем город Ижевск, горожане, республика. Это не громкие слова, это действительно так. Вы же видите, какие процессы мы запустили, наверно, вы можете оценить качество дорог. Это не просто откуда-то нам свалилось больше денег, это огромная скрупулезная работа. Где здесь депутаты? Здесь не было их. Вы видите, какие задачи мы ставим по объектам социальной инфраструктуры, детские сады и школы. Где здесь депутаты? И что, мы считаем, у кого сколько в бюджете? Нет, конечно. Мы исходим в первую очередь от запроса жителей.

После сегодняшнего заседания правительства Александр Бречалов прокомментировал результаты прошлой сессии городской думы. Фото izh.ru



Глава региона особо подчеркнул начавшуюся уже совместную работу с администрацией столицы Удмуртии по решению ряда проблем. С июня традиционные рабочие совещания в мэрии проходят с участием членов правительства во главе с премьером Ярославом Семеновым. Сегодня вопросы, касающиеся городского хозяйства и инвестпроектов, рассматривались на заседании правительства.

Фактически из-за отсутствия у города главы ключевые темы под свой контроль этим летом взяло на себя правительство. Это ремонт дорог и дворов, подготовка сетей к отопительному сезону, подготовка детсадов и школ к 1 сентября, а также рассмотрение перспективных инвестиционных проектов.

С точки зрения Бречалова, в эту работу должны активно включаться и депутаты городской думы. В качестве примера он привел Дмитрия Сурнина, который сейчас ведет проект про инвентаризации состояния детских садов и школ.

— Я только потом узнал, что он, оказывается, представляет коммунистов, — отметил Бречалов. — Кстати, самое интересное, что у нас фракция коммунистов полностью поддержала и выборы как таковые, и, по-моему, Константина Сунцова. По-моему, ЛДПР также сделала, а вот фракция «Единая Россия» по каким-то причинам имеет другое мнение.

«К региональному отделению «Единой России» уже накопилось много вопросов»

Эксперты отмечают, что сделанный руководителем республики акцент на партийной принадлежности тех, кто, возможно, испортил бюллетень, здесь не случаен.

— Депутаты городской думы Ижевска получили от главы Удмуртии Александра Бречалова «черную метку», — считает политтехнолог Константин Труфанов. — Если раньше лишь в кулуарах обсуждали тех, кто, как считается, провалил голосование по Сунцову, то сейчас их назвали во всеуслышание. Это не означает начала войны между республикой и городом, как кому-то хотелось бы это представить. В такой войне точно не будет победителей. Но это точно означает усиление внимания как в целом к региональному отделению «Единой России», к которому и без того уже накопилось вопросов, так и в частности, к фракции ЕР в гордуме Ижевска. В преддверии муниципальных выборов 2020 года и формирования лояльного республике депутатского корпуса в столице Удмуртии, такие оценки со стороны Бречалова могут стать определяющими.

«Депутаты городской думы Ижевска получили от главы Удмуртии Александра Бречалова «черную метку», — считает Константин Труфанов. Фото facebook.com



— Во-первых, это сигнал местным депутатам, что все-таки впереди своих эмоций должны быть интересы города. И есть задачи и проблемы, в решении которых пыл и депутатские амбиции были бы гораздо полезнее, чем в порче шести бюллетеней тайного голосования по выборам мэра Ижевска, — говорит политконсультант Марат Хамидуллин. — Естественно такие заявления Александра Бречалова — это возможное обострение отношений с «Единой Россией» в регионе, но стоит отметить, что первыми на обострение пошла не республиканская власть. Наоборот, в отсутствие градоначальника правительство региона взяло ответственность за происходящие в городе процессы на себя. У самой же партии в регионе нет интереса в обострении ситуации, скорее всего это самостоятельная инициатива некоторых депутатов. Интересно, что даже оппозиционные партии, которые исходя из своей повестки, как правило, критикуют местную и региональную власть, в вопросе выбора мэра повели себя достаточно достойно, с учетом интересов граждан.

При этом, по его мнению, региональному отделению «Единой России» нужно сделать некоторые выводы относительно партийной дисциплины, так как затягивание в решении городских проблем вредит рейтингам именно партии власти. Собственную позицию, отличную от партийной, ее деятели должны озвучивать публично и открыто, а не портя бюллетени в тайном голосовании.

Помянули наказы

Говоря о позиции депутатов, Александр Бречалов также упомянул и отказ гордумы Ижевска поддержать инициативу Госсовета и правительства Удмуртии об исключении в бюджете города статьи на исполнение наказов избирателей. Такая статья была раньше и в бюджете Удмуртии, но осенью прошлого года депутаты Госсовета не без споров все же убрали ее. Минфин республики объяснял необходимость отказа от наказов избирателей нормами федерального законодательства, которые четко разграничивают полномочия региональных и муниципальных властей.

В Ижевске депутаты пока не спешат отказываться от наказов избирателей, для исполнения которых предусматривается по 1,6 млн рублей на одного депутата ежегодно. Средства, как правило, тратятся на замену окон и дверей в школах и детсадах, благоустройство, установку освещения, ремонт крыш и т. д. Обо всех выполненных работах, фактически за счет бюджета, депутаты впоследствии отчитываются в своих предвыборных программах. Республиканские власти считают, что лучше эти средства заложить в конкретных муниципальных программах.

Константин Сунцов сегодня усилил свои позиции. Фото izh.ru

Усиление Сунцова

Не ставший с первого раза мэром Ижевска и объявивший ранее о намерении участвовать в новом конкурсе Константин Сунцов сегодня усилил свои позиции.

Врио главы Ижевска Сергей Задорожный на заседании правительства предложил назначить его и. о. замглавы администрации города по экономическому и инвестиционному развитию. Этот пост вакантен с апреля. Александр Бречалов это предложение одобрил, отметив, что таким образом Сунцов получит полномочия, позволяющие ему плотнее заняться проектами, которые он ведет в качестве советника главы УР.

Таким образом, Константин Сунцов может занять кабинет в администрации города еще до начала нового конкурса по избранию мэра Ижевска. Фактически руководство региона вновь подчеркивает свою позицию по Сунцову и позволяет его более глубокое вовлечение в решение городских вопросов.