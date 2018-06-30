Скандалы недели: горячие обсуждения МСЗ, скромность Чемезова и башкирская судья с солью

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Юлия Косолапкина

В очередной раз один из самых обсуждаемых инфоповодов недели нам дарит ЧМ-2018 по футболу: в понедельник сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3. По итогам группового этапа в 1/8 финала наша команда встретится с командой Испании. Одними из наиболее резонансных событий на уровне республики стали горячие обсуждения строительства МСЗ и возвращение Татарстана в состав акционеров КАМАЗа (об этом «Реальное время» единственное писало еще год назад). К сожалению, не обошлось и без трагических новостей: в Татарстане в страшной аварии погиб сын бывшего мэра Ижевска Александр Тюрин, а в элитном подмосковном яхт-клубе был найден мертвым экс-совладелец банка «БТА-Казань». Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Россия — Уругвай

В понедельник череда громких побед российской сборной на ЧМ-2018 прервалась — наша команда проиграла Уругваю со счетом 0:3. Отметим, что обе команды еще до матча обеспечили себе выход в плей-офф.

По итогам группового этапа сборная России встретится с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года 1 июля на московском стадионе «Лужники».

Безусловно, еще одним событием из мира футбола для нашего города стал приезд легендарного Месси.

Победа Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития победили на досрочных выборах в Турции. В понедельник президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера с переизбранием на пост главы государства.

Между тем эксперты «Реального времени» отмечают, что такая победа достается главе государства все тяжелее и тяжелее — в условиях экономического спада и политической нестабильности. Какие результаты показали оппозиционные силы, что ожидать после выборов и сдержит ли свои обещания президент — читайте в обзоре нашей интернет-газеты.

Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития победили на досрочных выборах в Турции. Фото tccb.gov.tr



Нет мусоросжигательному заводу!

Во вторник Общественная палата РТ собрала круглый стол, чтобы обсудить вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На встрече присутствовали все заинтересованные стороны, включая активиста из числа противников строительства МСЗ — Веру Керпель. Лейтмотивом собрания стало: «Отступать некуда, позади — горы мусора». Несмотря на то, что Керпель не удовлетворили доводы собравшихся в пользу МСЗ, обсуждение прошло вполне мирно, чего не скажешь о вторых слушаниях по МСЗ, прошедших в минувший четверг.

Градус вторых слушаний по МСЗ выдался под стать установившейся жаре. Больше половины потенциальных участников остались за бортом, и им пришлось брать небольшой ДК штурмом. Те, кто смогли попасть внутрь, не стали слушать выступления, с самого начала освистывая и перекрикивая выступающих. Дело дошло до разбрасывания бумаг, «свержения» президиума и даже рукоприкладства. Подробности вы можете найти в репортаже «Реального времени».



Новый страж культурного наследия

У ревнителей казанской старины появился очередной резонансный «кейс», связанный с сохранением архитектурного наследия города. Помощник президента РТ Олеся Балтусова заметила, что старинное здание на Островского рядом с ТЮЗом новые владельцы перекрасили в почти черный цвет и вставили алюминиевые окна, и вынесла это на обсуждение. Совладелец же открывшегося в здании бара тем временем утверждает, что собственник буквально спас дом от разрушения и заслуживает от горожан только благодарности. «Черный дом» также разделил казанцев на два лагеря — одним нравится его оригинальный вид, а другие ругают владельцев, не согласовавших внешний вид здания.

Вместе с тем в Казани начали сдаваться в аренду и даже продаваться исторические здания, восстановленные группой компаний ASG. Во вторник выставляемые компанией Алексея Семина на рынок недвижимости объекты культурного наследия были презентованы риелторам.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что известный борец с коррупцией Иван Гущин возглавит работу по спасению памятников культуры и истории в Татарстане, — он был назначен руководителем созданного в четверг Комитета по охране объектов культурного наследия. «Реальное время» узнало у него о планах комитета на ближайшее будущее и выяснило мнение чиновников и специалистов в области охраны исторического наследия о том, какие последствия повлечет появление новой госструктуры. Подробности вы можете найти здесь.

Выставляемые компанией Алексея Семина на рынок недвижимости объекты культурного наследия были презентованы риелторам. Фото Максима Платонова



История заемщика «Татсоцбанка» и проигрыш ТФБ в суде против «дочки» «Сувара»

Еще один заемщик «Татсоцбанка» ищет правды у силовиков: следователи УВД Казани начали проверку по заявлению о привлечении к уголовной ответственности руководства и сотрудников «Татсоцбанка». Вслед за представителями казанской «Галереи вин» и чувашской «Победы» признаки мошенничества в работе кредитного учреждения усмотрели должники из обанкротившегося ООО «День дверей». Они считают, что банк обманом завладел их дверями из дуба, ореха, вишни и даже тропического дерева венге, а расчет по кредиту не произвел. В ТСБ заявляют — все законно. Подробности истории вы можете узнать здесь.

Помимо этого, «Татфондбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не смог отсудить 269 млн рублей у компании «Столичный квартал», связанной с группой «Сувар». Конкурсный управляющий банка пытался доказать, что ответчик был поручителем по двум кредитам, выданным в 2016 году ООО «Сувар Девелопмент». Однако убедить в этом суд ему не удалось.

Спасение «КамГЭСа» и ажиотаж на казанском рынке жилья

Холдинговая компания «Ак Барс» приступила к реструктуризации большого строительного «войска» — строительно-монтажной компании «Камгэсэнергострой» с оборотом свыше 12 млрд рублей. На уходящей неделе на очередном годовом собрании акционеров «КамГЭСа» была представлена антикризисная программа, которая предполагает продажу оставшихся активов. Впрочем, главной новостью могла стать неожиданная смена председателя совета директоров «КамГЭСа»: главу Минстроя РТ Ирека Файзуллина сменил его заместитель по министерству Аляшев.

Также «Реальное время» подготовило обзор рынка жилья в Казани. Отметим, что май приятно удивил застройщиков и риелторов отсутствием традиционного сезонного спада на рынке. Продажи новостроек в Татарстане продолжали расти как ни в чем не бывало — положительная динамика в этом сегменте превысила 9%. Вторичный рынок в целом по республике несколько просел после апрельского бума, тогда как в Казани был зафиксирован рост на 5%. Цены на жилье никак не отреагировали на футбольный чемпионат мира. Однако неизменными они останутся недолго: из-за ужесточения требований к застройщикам все ждут болезненного скачка.

Главной новостью могла стать неожиданная смена председателя совета директоров «КамГЭСа»: главу Минстроя РТ Ирека Файзуллина сменил его заместитель по министерству Аляшев. Фото Олега Тихонова



Переговоры с Москвой о компенсации роста цен на топливо для аграриев

На уходящей неделе стало известно о том, что сальдированная выручка Группы компаний ТАИФ по итогам 2017 года составила 593,4 млрд рублей. Группа компаний продолжила модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей, направив на эти цели 73,9 млрд рублей. Такие данные были озвучены на годовом собрании акционеров ОАО «ТАИФ» в присутствии президента РТ Рустама Минниханова. Участники собрания обсудили предстоящее завершение налогового маневра и его влияние на нефтеперерабатывающую отрасль, а также законопроект об установлении экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%.



В то же время на «Дне поля в Татарстане» аграрии попросили компенсации потерь от бешеного роста цен на топливо. Главы сельскохозяйственных компаний в один голос заявили, что с мая этого года стоимость 1 литра дизельного топлива выросла на 25—30% и достигла 45—54 рублей, тогда как цены на пшеницу и молоко продолжают падать. Отметим, однако, что правила неначавшейся игры Москвы с регионами по компенсации потерь за топливо еще не определены.

«42,5 рубля за солярку — это много, очень много. Хлеб не изменился, закупочные цены на молоко упали, а энергоносители выросли до 25%», — сообщил первый замминистра Минсельхозпрода РТ Николай Титов. По его словам, на селекторном совещании с Медведевым главы регионов привели конкретные расчеты роста стоимости дизельного топлива. «Понятно, что все это отразится на затратах на производство готовой сельскохозяйственной продукции. В некоторых регионах прогнозируют подорожание стоимости продукции на 25—30%. Делайте выводы сами!» — предупредил Титов о вероятности роста цен на продовольствие осенью этого года. Правда, он не стал говорить, на какую сумму компенсации претендует Татарстан.

ГЖФ судится с управлением капитального строительства

В сумму без малого 1,4 млрд рублей оценивает нарушение сроков сдачи трех домов жилого комплекса «Салават купере» Госжилфонд при президенте РТ (ГЖФ). Неустойку фонд хочет взыскать с Управления капитального строительства и реконструкции (УКСиР) исполкома Казани. Впрочем, слово «хочет» здесь не совсем применимо. Иск уже рассматривает Арбитражный суд РТ, но позиция ГЖФ понятна не всем, соответственно, остальные стороны тоже не хотят раскрывать свое видение ситуации.

В Татарстане в страшной аварии погиб сын бывшего мэра Ижевска Александр Тюрин. Фото: МЧС по РТ

Фатальное ДТП с сыном экс-мэра Ижевска и загадочная смерть экс-совладельца «БТА-Казань» в яхт-клубе



К сожалению, на уходящей неделе не обошлось и без трагических новостей. В Татарстане в страшной аварии погиб сын бывшего мэра Ижевска Александр Тюрин. Его супруга и годовалая дочь в больнице, немолодая женщина, предположительно, теща, скончалась. Как утверждают источники «Реального времени», причиной ДТП могли быть действия самого Тюрина, под управлением которого внедорожник «Ниссан Кашкай» оказался на встречной полосе.

Также во вторник стало известно о том, что российский бизнесмен, экс-совладелец банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима» Сергей Шекланов был найден мертвым в каюте катера в элитном подмосковном яхт-клубе. От чего наступила смерть Шекланова, предстоит установить судмедэкспертам. Пока признаков насильственной смерти на месте не обнаружили.

Вместе с тем в Верховный суд Татарстана было направлено дело о громком убийстве молодой жительницы Нижнекамска на лыжной прогулке. Рассматривать его будут в закрытом режиме — Даниилу Котеневу вменяют еще семь эпизодов, включая нанесение тяжких повреждений, незаконное лишение свободы, интим «по согласию» с 15-летней и секс-насилие. Как выяснило «Реальное время», часть этих обвинений и гражданский иск к подсудимому на 3 млн рублей были предъявлены уже после смерти самого Котенева.

Зачем судья из Башкирии рассыпала соль около своего стола?

На днях в СМИ распространилась информация о насыпанной соли вокруг рабочего стола уфимского судьи Наили Идиятовой. Напомним, придя на заседание, правозащитники Альмира Жукова и Рамиля Саитова обратили внимание на рассыпанную по полу дорожку соли, о чем сообщили в социальных сетях и рассказали журналистам. Такой случай не могли упустить региональные и федеральные медиаресурсы. Фотографии с белой полоской порошка на полу гуляют по изданиям и социальным сетям. А пользователи соревнуются в острословии, вспоминая «Вия» Гоголя.

Пока представители официальной Фемиды Башкирии хранят гробовое молчание по ситуации, некоторые из адвокатов о самой судье отзываются весьма положительно и считают ее вполне адекватной женщиной. Кто эта «героиня», неожиданно угодившая в федеральную повестку, подробно разобрался корреспондент «Реального времени».

На собрании акционеров КАМАЗа стало известно, что в обмен республика получит меньший пакет автогиганта. Фото Сергея Афанасьева

Кусочек КАМАЗа

Напомним, в феврале 2018 года стало известно о намерении «Ростеха» обменять 6—7% акций КАМАЗа на «предприятия в Казани, которые бы представляли для нас [госкорпорации] интерес», в мае Чемезов заявил, что ГК планирует обменять 5—6% на доли республики Татарстан в трех предприятиях: два из них входят в состав концерна КРЭТ (принадлежит «Ростеху») — это АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» (пока КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна — 55,8%, у Татарстана — 43,6%, во втором заводе — 50% принадлежит концерну, 41% — региону). Сделка позволит консолидировать в руках холдинга почти 100% акций данных предприятий, объяснил Чемезов. Кроме того, «Ростех» рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6% акций «Казанского электротехнического завода». Правда, на собрании акционеров КАМАЗа стало известно, что в обмен республика получит меньший пакет автогиганта.

— Ну, во-первых, не 6%, а чуть менее 3%, — заявил Чемезов корреспонденту «Реального времени», снизив «камазовский» пакет в два раза. — Во-вторых, нам необходимо было приобрести пакет акций двух предприятий, связанных с производством радиоприборов. Эти два предприятия войдут в наш концерн КРЭТ. И еще одно электротехническое предприятие, которое войдет в один из наших концернов. Стоимость… В ближайшие уже дни мы оценку завершаем. И думаю, что в августе завершим уже сделку. В обмен, как я уже сказал, мы отдаем чуть менее 3% КАМАЗа.

750 «навальнят» в Татарстане

В понедельник московский суд продлил на год испытательный срок условно осужденному Алексею Навальному. Причиной стали три административных ареста политика за митинги и пропущенная дата визита к инспекторам. Как выяснило «Реальное время», продление испытательного срока по ходатайству ФСИН частенько применяют и в Татарстане.

В этом году в республике оказалось 750 «навальнят», то бишь условников-нарушителей, а в прошлом — 2 146, сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ. По закону, условную судимость продлевают от месяца до года. Максимум, к примеру, добавили к сроку челнинца, которого суд оставил на свободе, обязав пройти обследование у нарколога и трудоустроиться: первое он выполнил, а вот от работы бегал. Зато после продления испытательного срока тут же трудоустроился.