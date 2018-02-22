Махнемся не глядя: Чемезов поменяет кусочек КАМАЗа на часть казанской радиоэлектроники?

«Реальное время» почти год назад предсказало возможное вхождение Татарстана в число акционеров челнинского автогиганта

Накануне под занавес рабочего дня глава «Ростех» Сергей Чемезов сделал громкое заявление о возможной передаче Татарстану доли в челнинском автогиганте — КАМАЗе. Корреспондент «Реального времени» выясняла, какие активы могут уйти в обмен на такой подарок и чем вызвана такая спешка.

Информационная бомба под конец дня



«В КАМАЗе ориентировочно до 6% (может быть передано региону), пока мы обсуждаем долю (с руководством Татарстана, — прим. ред.). Мы, в свою очередь, должны подобрать предприятия в Казани, которые бы представляли для нас интерес. Естественно, сделаем оценку и обменяем на пакет КАМАЗа, — сообщил Сергей Чемезов российским информагентствам поздно вечером, вызвав шок среди руководителей оборонных предприятий РТ.

Впрочем, «Реальное время» о вхождении Татарстана в число акционеров сообщило еще в мае 2017 года. Причем, как тогда выяснили наши журналисты, 6—7% акций КАМАЗа могли быть связаны с процессом передачи республике (точнее, «Ак Барс Холдингу») 75% акций Зеленодольского ПКБ и передачей федералам госпакетов казанского «Радиоприбора», Альметьевского завода «Радиоприбор» и Казанского электротехнического завода. На тот момент 6% КАМАЗа оценивались в диапазоне от 2,4 до 3 млрд рублей. По итогам вчерашних биржевых торгов он стоил в районе 2,16 млрд рублей.



Вчера мы попытались найти ответ на вопрос, какую «заготовку» в этот раз приготовил Татарстан и согласится ли ее «съесть» «Ростех»? И, собственно, откуда «ноги растут» у этой сделки?

Первым делом… корабелы

Как говорят источники «Реального времени», неожиданное заявление Чемезова связано все с тем же Зеленодольским ПКБ. Переговоры Татарстана с «Ростехом» активизировались на фоне предстоящего выхода указа президента РФ, который положит начало созданию судостроительной корпорации «Ак Барс».

ЗПКБ и Завод имени Горького должны стать основой создаваемой Татарстаном судостроительной корпорации на базе активов «Ак Барс Холдинга». Фото Олега Тихонова

Как рассказывали ранее в МЗИО, на первом этапе Татарстан получит в собственность 75% минус одна акция АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», а также безвозмездно передается и 11,9021% акций АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

ЗПКБ и Завод имени Горького, как сегодня известно, должны стать основой создаваемой Татарстаном судостроительной корпорации на базе активов «Ак Барс Холдинга». Задачи перед формирующейся корпорацией — амбициозные: вырасти с 36 млрд рублей выручки одного завода до 100 млрд рублей в рамках группы к 2025 году.

Понятно, чтобы преодолеть эту планку, корпорация нуждается в повышении капитализации и увеличении активов. Поэтому, как утверждают наши источники, еще когда идея судостроительной корпорации только вынашивалась, татарстанские власти уже задумали внести в новую структуру имеющиеся у них госпакеты оборонных заводов. Вышеупомянутые акции казанского «Радиоприбора», Альметьевского завода «Радиоприбор» и Казанского электротехнического завода.

Но эти предприятия, как известно, активно работают с «Ростехом» и Концерном радиоэлектронных технологий (КРЭТ), возглавляемыми Николаем Колесовым. Отсюда у команды Сергея Чемезова возникло встречное предложение — обменять их на 6% КАМАЗа. После чего последовал торг, Татарстан, как утверждают источники, просил до 10% акций. Но вчера «Ростех» озвучил, видимо, окончательный параметр предложения — до 6% в обмен на госпакеты КЭТЗ и «Радиоприбора».

Локаторы будущего

Причем торопиться у Чемезова были причины. Как сообщил «Реальному времени» министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев, на днях в Казань поступил проект указа президента РФ. В то же время, как республика собирается распорядиться госпакетами КЭТЗ и «Радиоприбора», он дипломатично предпочел не раскрывать.

«У меня нет никаких документов о том, какой будет доля Республики Татарстан в судостроительном холдинге «Ак Барс», — говорит Азат Хамаев. Фото mzio.tatarstan.ru

На самом деле, выступление главы «Ростеха» является публичным предложением Татарстану поторопиться с передачей ему госпакетов радиоэлектронных заводов, в которых кровно заинтересован КРЭТ, считают источники, близкие к «Ростеху». По их словам, речь идет прежде всего о пакете в 42,6% «Казанского электротехнического завода», вокруг которого уже разгорелась схватка между «Ростехом» и «Связьинвестнефтехимом».

Одна из причин борьбы, по одной из версий нашего источника, может быть обусловлена тем, что в ближайшие годы КЭТЗ может получить заказ на производство новейшего для страны локатора. «Это настолько дальнобойная и перспективная загрузка для завода, что оттуда ему уходить никак нельзя, — отмечают эксперты ЦАСТ. — Но иметь двух хозяев — это все равно, что сидеть на гранате. У них разные бизнес-подходы. Да и перспектива по технике, по производству лежит никак ни в «Связьинвестнефтехиме», а именно в КРЭТ. Сейчас у них как раз на острие радиоэлектронная борьба, ФАР-локаторы. Надо не упустить возможность загрузить завод на перспективу».

Источники, близкие к «Ростеху», считают, что это обстоятельство и побудило Сергея Чемезова предложить Татарстану то, чем он может поделиться, — 6% акций КАМАЗа.

Голубая фишка ОПК

Главным заказчиком КЭТЗ выступает российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, возглавляемый Николаем Колесовым), входящий в состав «Ростеха» и накачивающий предприятие оборонными заказами.

«По итогам 2017 года выручка предприятия (КЭТЗ) выросла до 5,4 млрд рублей, тогда как в 2004 году оно еле-еле вытягивало производство на 84 млн рублей», — заметил независимый оценщик, член саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» Андрей Лисичкин. Таким образом, КЭТЗ входит в топ-10 экономически успешных предприятий ВПК.

Главным заказчиком КЭТЗ выступает российский концерн «Радиоэлектронные технологии», возглавляемый Николаем Колесовым (на фото — справа). Фото rostec.ru

Очевидно, что в случае передачи КЭТЗ в уставный капитал СИНХ предприятие станет для него всего лишь источником получения дивидендов. Влиять на стратегию развития завода он не сможет, так как 58% акций предприятия консолидировано пулом частных акционеров. По словам собеседников «Реального времени», перспектива развития завода лежит в структуре «Ростеха» и его дочерней корпорации КРЭТ. Однако сейчас МЗИО пытается серьезно переоценить стоимость госпакета КЭТЗ.

АБХ наткнулся на скалу

Впрочем, в начале переговоров был и третий претендент на госпакет КЭТЗ — «Ак Барс Холдинг», который, похоже, потерпел если не поражение, то как минимум решил отказаться.

Интерес был основан на том, что казанское предприятие является единственным в стране производителем средств госопознавания для боевых кораблей ВМФ РФ (то есть специализируется на выпуске корабельной аппаратуры морского базирования единой системы государственного опознавания «Пароль»). Председатель совета директоров КЭТЗ Анастасия Колесова вчера подтвердила «Реальному времени», что переговоры о возможной передаче госпакета КЭТЗ в судостроительный холдинг «Ак Барс» действительно ведутся, но постаралась интерпретировать их как проходной момент. «Это просто разговоры», — уклончиво заявила она, явно не желая предавать их публичной огласке.

«У меня нет никаких документов о том, какой будет доля Республики Татарстан в судостроительном холдинге «Ак Барс», — сообщил Азат Хамаев, отвечая на вопрос о возможности передачи госпакета КЭТЗ в АБХ. Иначе говоря, пока не решено, будет ли республика оплачивать свое участие бумагами КЭТЗ.

Напомним, совсем недавно президент РТ Рустам Минниханов одобрил концепцию создания судостроительной корпорации «Ак Барс», разработанную гендиректором Зеленодольского судостроительного завода им. Горького Ренатом Мистаховым. В его презентации назывались четыре направления: проектирование, судостроение, производство компонентов для судостроения и машиностроения, а также сервисное обслуживание кораблей.

«Это либо нездоровое чувство юмора, либо абсолютно здоровое чувство пофигизма», — так отзывался один из высокопоставленных источников о притязаниях «Ак Барс Холдинга» на 42,6-процентный госпакет акций Казанского электротехнического завода (КЭТЗ). Частные акционеры КЭТЗ, близкие к семье Николая Колесова, называют эти переговоры «просто разговорами». Правда, параллельно, как выяснили, готовится допэмиссия.

Анастасия Колесова постаралась интерпретировать переговоры как проходной момент. Фото gossov.tatarstan.ru

56 рублей за одну акцию КЭТЗ

Сейчас, по данным СПАРК, почти 58% акций предприятия консолидировано пулом частных компаний, которые считаются близкими к окружению Николая Колесова. 19,13% и 14,23% акций принадлежат московским «Макрон-СП» и «Перспектива», а 14,03% и 10% — татарстанским заводу «КОМЗ» и фирме «Ривер-парк».

Явным сигналом к тому, что частные акционеры не готовы делить КЭТЗ с АБХ, стало сообщение совета директоров КЭТЗ об определении цены акции для размещения среди акционеров по закрытой подписке. Сам совет директоров прошел 16 февраля, но сообщение о его итогах было опубликовано на сайте раскрытия информации «Интерфакс» на три дня позже, 19 февраля.

Из него следует, что совет директоров в составе четырех представителей утвердил стоимость размещения акции в 56 рублей, что в 5,6 раза больше номинала. Для общего понимания: уставный капитал КЭТЗ разбит на 110 млн 711 тысяч 750 штук акций. Госпакет в 42,6% — это 47 млн 163 205 штук. Если оценивать его по цене размещения в 56 рублей, утвержденной советом директоров, то получается, что «Ростеху» придется заплатить 2,6 млрд рублей.

При этом основные параметры предстоящей дополнительной эмиссии остались нераскрытыми. Не указано ни количество акций, которые будут распространены по закрытой подписке, ни сроки их размещения.

Анастасия Колесова разъяснила, что высшим органом управления завода действительно определена «только цена размещения одной акции». «А основные параметры эмиссии могут быть приняты на общем собрании акционеров», — сказала она. По словам Колесовой, данные инвестиции необходимы для увеличения мощностей предприятия в связи с их нехваткой.

Первую эмиссию КЭТЗ завернули

Нельзя не заметить и странности при подготовке допэмиссии. Как видно из сообщения, три представителя Татарстана не участвовали в заочном голосовании. Согласно уставу КЭТЗ, в этом случае размещение допэмиссии возможно лишь после ее одобрения на общем собрании акционеров, что, собственно, акционеры и собираются сделать. По информации источников «Реального времени», впервые этот вопрос был вынесен на заседание совета директоров КЭТЗ 15 ноября 2017 года, но тогда с решением решили повременить.

Сам Ренат Мистахов дезавуировал интерес к КЭТЗ. «На этот завод мы не заглядываемся», — с улыбкой ответил он на вопрос «Реального времени». — Действительно, мы связаны с КЭТЗ по производству одной серии кораблей, и больше нас ничего не связывает». Источники на самом заводе высказались резко против вхождения в «Ак Барс Холдинг», считая для себя более перспективным участие в программах КРЭТ.

«На этот завод мы не заглядываемся», — говорит Ренат Мистахов. Фото Максима Платонова

Да будет эмиссия…

Между тем юристы в области корпоративного права уверены, что допэмиссия на самом деле уже объявлена, и не исключено, что госпакет будет просто размыт. Глава ООО «Коллегия юристов» Артур Атзитаров даже считает, что уже провели дополнительную эмиссию и увеличили размер уставного капитала КЭТЗ, поскольку данным решением утверждается именно стоимость акций допэмиссии. «Такой вывод вытекает как из решения совета директоров КЭТЗ от 16.02.2018, так и из законодательства об акционерных обществах. В частности, пунктом 1 статьи 36 федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрено, что цена дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, устанавливается советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций. Следовательно, если совет директоров КЭТЗ принял решение об определении цены размещения дополнительных акций, то дополнительная эмиссия уже произведена. При этом акционеры общества, не принимавшие участия в голосовании по вопросу о допэмиссии акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории, как на это указывает статья 40 данного закона», — размышляет эксперт.

Рассматривая различные сценарии, Атзитаров не исключает, что федералы могут купить основной пакет акций допэмиссии. При этом, как показывает опыт подобных допэмиссий, часть акций они могут выкупить в денежном эквиваленте, а остальную часть оплатят каким-либо имуществом. Сам по себе факт того, что совет директоров КЭТЗ принял решение разместить дополнительные акции посредством закрытой подписки, может свидетельствовать о том, что увеличение уставного капитала КЭТЗ происходит в пользу акционеров РФ. Ведь закрытая подписка как раз и означает продажу акций заранее определенному, ограниченному кругу лиц. Такой круг лиц оговаривается в решении совета директоров. «В данном случае в решении от 16.02.2018 отражено, что ими будут лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций. Как мы уже отметили, в силу статьи 40 закона «Об акционерных обществах» такими лицами являются те акционеры, которые не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки на них», — резюмирует юрист.

P.S. После выхода материала в редакцию поступил комментарий от СИНХ.

Сам «Связьинвестнефтехим» пока не подтверждает своего участия в сделке по обмену госпакета КЭТЗ на 6% акций КАМАЗа.



«До настоящего времени мы не участвовали в каких-либо контактах по затрагиваемому вопросу, соответственно, не можем прокомментировать ситуацию. Что касается вопроса претендуем ли мы на что-нибудь, то наш единственный акционер — Республика Татарстан сама определяет свои решения в отношении нашей компании», — сообщила сегодня утром пресс-служба «Связьинвестнефтехим».