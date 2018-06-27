Спасти «КамГЭС»: отдать «дочерей» за Ивана Егорова и вернуть сотни миллионов

28 июня министр строительства Ирек Файзуллин может оставить пост председателя СД «КамГЭС», а вместо него председателем снова станет Иван Егоров

Фото: Олег Тихонов

Холдинговая компания «Ак Барс» приступила к реструктуризации большого строительного «войска» — строительно-монтажной компании «Камгэсэнергострой» с оборотом свыше 12 млрд рублей. Как стало известно «Реальному времени», завтра на очередном годовом собрании акционеров «КамГЭСа» будет представлена антикризисная программа, которая предполагает продажу оставшихся активов. Впрочем, главной новостью дня может стать неожиданная смена председателя совета директоров «КамГЭСа»: глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин может оставить этот пост, а вместо него им снова станет глава АБХ Иван Егоров. Государство готово отдать «КамГЭС» в частные руки? Таким вопросом задается «Реальное время».

Файзуллин уходит в поста председателя СД «КамГЭС»

Предстоящее годовое собрание акционеров может стать поворотным моментом для крупного строительного холдинга республики «КамГЭСэнергострой», оказавшегося в «финансовом кювете» за несколько лет исполнения многочисленных государственных контрактов. Совет директоров ожидают кадровые перестановки.

Как стало известно «Реальному времени», с поста председателя может уйти министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. «Возможно, он не будет председателем СД «КамГЭСа», но из совета не уходит», — заявили в пресс-службе Министерства строительства Татарстана.

«Это еще неизвестно, кто там будет — Егоров или Файзуллин», — прокомментировал один из членов СД. — Пока этот вопрос не обсуждался, — заметил он. — Но если он хочет уйти из председателей, то ничего не меняется, — полагает он. — Наверное, так надо».

С поста председателя может уйти министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин. Фото Олега Тихонова



Добавим, что среди выдвинутых девяти кандидатур на выборы в совет директоров Файзуллин не значится. Зато идет Юрий Аляшев, замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Иван Егоров, гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс», Рустем Сабиров, технический директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс», Светлана Сотова, заместитель гендиректора АО «Холдинговая компания «Ак Барс» по финансам и др. Ирек Файзуллин назначен в СД распоряжением президента на основании специального права «золотой акции».

«КамГЭС» будет существовать, но в каком-то новом виде

Другим значительным событием должен стать отчет нового руководителя «КамГЭСа». Несколько членов совета директоров «КамГЭСа» подтвердили «Реальному времени», что ожидают услышать от нового руководителя строительного гиганта Эдуарда Идрисова, назначенного в конце марта этого года, представления антикризисной программы спасения предприятия. Об Идрисове вдохновенно говорят, что он выходец из знаменитой династии строителей, несколько поколений которых трудились в «КамГЭСе». «Потомственный строитель знает о «КамГЭСе» все и вся, поэтому «голос крови» поможет ему вытащить родное предприятие». И хотя его считают в компании полноправным генеральным директором, но формально он значится в официальных документах временно исполняющим обязанности. Эта мелкая, но характерная деталь все-таки заставляет думать, что «не все спокойно в датском королевстве».

«КамГЭС» будет существовать, но в каком-то новом виде, — согласился поделиться своими соображениями член совета директоров Александр Евдокимов. — Программы развития пока нет, выхода из кризиса пока нет. Я так понимаю, что она должна быть на обсуждении собрания акционеров». По его словам, разработка антикризисной концепции началась как только у руля компании встал новый молодой босс, который сменил многоопытного строительного магната и главу собственной строительной компании «Казаньнефтехиминвест» Рустема Лихачева.

Правда, он управлял большим строительным «войском» «КамГЭСа» не больше года, взявшись за финансовое оздоровление компании, но быстро погорел. Сам Рустем Лихачев в интервью «Реальному времени» называл первоочередной задачей «наверстывать критическое отставание в программе реконструкции и перевооружения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова».

Сам Рустем Лихачев называл первоочередной задачей «наверстывать критическое отставание в программе реконструкции и перевооружения Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова». Фото Максима Платонова



Работай, пока молодой!

С какими финансовыми результатами закончил «КамГЭС» антикризисный год под управлением Лихачева, держится пока в секрете. До сих пор генеральный подрядчик промышленного строительства зарабатывал ежегодно от 12 до 15 млрд рублей. Причем, собственными силами он выполнял лишь треть годового объема — от 5 до 6 млрд рублей. «Итоги 2017 года я еще не знаю, отчета еще нет, — отметил Александр Евдокимов. — Но я сказал новому руководителю — хуже не будет, а лучше есть возможность, можно исправиться. Поэтому работай, пока работается. Ты — молодой!». Неизвестно, как воспринял его напутствие Эдуард Идрисов, но программа спасения «КамГЭСа» до сих под не вышла из под пера новых разработчиков, а старейшину «КамГЭСа», похоже, в советчики не взяли. «Не знаю, какую программу они придумали», — признался он в разговоре с «Реальным временем», но поверить этим словам достаточно сложно.

Ведь «КамГЭС» уже вовсю «сбрасывает» со своего балласта многочисленные дочерние компании, работавшие у него на субподряде на протяжении многих лет. Еще в феврале этого года совет директоров «КамГЭСа» утвердил загадочную программу действий, которую сухо обозначили в официальных сообщениях как «прекращение участия в дочерних обществах». Их названия тогда не раскрывали. Но позднее в различных СМИ периодически стали появляться новости о том, что «КамГЭС» выставил на продажу имущество обанкроченных дочерних компаний в Набережных Челнах. К примеру, зимой сообщалось, что «Строй-Кран» вошел в первоначальную процедуру банкротства — наблюдение, а перед работниками остались долги по заработной плате.

Квази-сделки с АБХ

Очищение «КамГЭСа» на этом не закончилось. Недавно компания вышла из капитала «Ак Барс Металл», где она владела 8% долей общества, а в конце июня прекратила свое участие в капитале ООО «Гидпромжилстрой», где ей принадлежало 80% долей. Обе компании достаточно успешные. Первая оказывает услуги по антикоррозионному цинкованию металлоконструкций для промышленных предприятий, а вторая — практически полностью ведет строительство объектов на территории ОЭЗ «Алабуга», имея контракты до 2020 года. Правда, на условиях субподряда с «КамГЭСом».

Однако источники в компании утверждают, что «КамГЭС» продал свои доли материнской компании «Ак Барс холдинг», выручив несколько сотен миллионов рублей. Это своеобразные квази-сделки внутри холдинга, не выходящие на внешний рынок.

Источники в компании утверждают, что «КамГЭС» продал свои доли материнской компании «Ак Барс холдинг», выручив несколько сотен миллионов рублей. Фото Максима Платонова

Но их должно хватить на погашение долгов по исполнительным листам. Как известно, в реестре федеральной службы судебных приставов значится долг в 313 млн рублей. Сделка по продаже 80% елабужского субподрядчика еще не оформлена. «Насколько я знаю, 20% должно остаться в ХК «Ак Барс», остальное должно достаться менеджменту «Гидропромжилстроя», — говорит источник в компании. — Пока конкретного решения нет. Изначальная договоренность была о том, что 100% долей передается в АБХ, а потом решили, что 20% останется у АБХ». В елабужском компании надеются, что в ходе реструктуризации «КамГЭС» вернет ей долг в 140 млн рублей. «Для нас это нормальные деньги. Ведь оборот нашей компании — 1 млрд рублей». Каким образом будут переоформлены или поделены контракты на ОЭЗ «Алабуга», он пока не догадывается. «Основную работу мы делаем. Хотелось бы, конечно, работать напрямую, но получится ли», — сомневается он. Топ-менеджмент «Гидропромжилстроя» также ждет годового собрания акционеров, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Высокопоставленный источник в правительстве утверждает, что в результате реструктуризации «КамГЭС» его «дочки» все равно останутся под крылом АБХ. Просто изменятся формы управления.

Стать игроком федерального уровня

А тем временем в самом «КамГЭСэнергострое» ставят задачу создать до 2020 года инжиниринговую компанию федерального уровня с выручкой 25 млрд рублей в год. Об этом сообщалось на сайте компании.

Для этого холдинг намерен занять лидирующую позицию на рынке республике в области промышленного строительства и выйти на жилищный рынок Татарстана с собственной программой. А тут амбиции неслабые — войти в первую пятерку застройщиков республики.