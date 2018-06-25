Черчесов всех обманул — даже себя: Уругвай играл в футбол, а не в «ротацию»

Сборная России без вариантов отдала первое место в группе

Когда в параллельной группе выступают Испания и Португалия, тогда все равно, какое место в своей четверке — первое или второе, займет сборная России. В любом случае команда Станислава Черчесова в 1/8 финала обречена на роль андердога (если, конечно, сборная Ирана не преподнесет сюрприз в игре с Испанией меньше чем через два часа). Гораздо интереснее было узнать, как будет выглядеть в кои-то веки уверенно стартовавшая сборная России в матче с первым сильным соперником на турнире и каковы тактические изыски тренерского штаба нашей команды. Последние, прямо скажем, оказались никакими — и в плане выбора тактики, и по персоналиям. Сборная проиграла этот матч уже в первые 45 минут. Как Алексей Миранчук растворился на поле, Игорь Смольников подвел команду, а главный тренер сборной России рискнул и без шансов уступил (0:3) — в материале «Реального времени».

В пять защитников так и не сыграли. Зачем наигрывали два года?

Что касается результата, то для первого места в группе российской сборной в этом матче было достаточно и ничьей. Преимущество нашей команды по разнице мячей неоспорима. А вот тактическая головоломка так же, как и персонально кадровая, гораздо интереснее. Перед чемпионатом мира Станислав Черчесов заявлял, что не отказывается от расстановки в пять защитников, намекая, что против сильных сборных его команда может сыграть той моделью, которую он и наигрывал почти два года.

Однако тогда главный тренер и не подозревал, как здорово россияне сыграют 4-2-3-1 буквально «с колес». Перед сегодняшней игрой было особенно интересно, рискнет ли Черчесов менять то, что на ЧМ внезапно для многих заработало. С другой стороны, Уругвай совершенно точно не Египет и, конечно же, не Саудовская Аравия. Состав южноамериканской сборной, безусловно, топовый, и выходить против него в четыре защитника, один из которых медлительный Игнашевич, конечно же, риск. И Черчесов на него пошел — оставил расстановку, которая принесла команде успех в стартовых матчах.

Еще один интересный момент заключался в соблазне ротации в матче, от которого по большому счету ничего не зависит. Наверняка тренерский штаб рассматривал вариант дать отдохнуть нескольким игрокам, чтобы подвести команду посвежевшей к 1/8 финала. Но здесь тоже есть подводный камень: психология футбольной команды — дело тонкое. Поражение, ставшее результатом слишком кардинальных изменений, может сорвать команду с победного пути. Как следствие, «свежесть» порой обходится слишком дорого.

Черчесов «поиграл» в ротацию. Оскар Табарес не поддержал

Но Черчесов и здесь все же рискнул. По сравнению с матчем против Египта на поле сегодня не вышли Марио Фернандес, Юрий Жирков, Александр Головин. Вместо них с первых минут появились Игорь Смольников, Федор Кудряшов и Алексей Миранчук. С другой стороны, кто бы мог подумать, что наша сборная сможет позволить себе ротацию в заключительном туре группового этапа. И конечно же, хочется порадоваться в первую очередь за чемпиона России в составе «Локомотива» Алексея Миранчука, который не столь «раскручен», как тот же Головин, но вряд ли слабее на футбольном поле. В отличие от защитников «Рубина» и «Зенита» — Кудряшова и Смольникова, Миранчук по российским меркам совсем молод. Ему всего 22 года, и матч ЧМ против Уругвая — отличный шанс заявить о себе всему миру. Забегая вперед, отметим, Черчесов на этот раз просчитался. Как и с персоналиями. Смольников вообще подвел команду по максимуму уже к 36-й минуте матча.

Интересно, что тренерский штаб Уругвая во главе с Оскаром Табаресом в ротацию играть не стал, выставив всех своих звезд и наказав российскую сборную. Но обо всем по порядку.

Проиграть матч за 45 минут

Россия, казалось, начала здорово, устроив организованный хаос, в котором преимущество команды Черчесова в «физике» позволяло ей выглядеть достойно. Но беда пришла откуда не ждали. Наши потеряли мяч в середине поля, Суарес с Кавани выбежали два в два. Прострел первого прервал Кутепов, мяч отскочил на подбор Бентанкуру, и Газинский сфолил почти на линии штрафной. Суарес исполнил стандарт, пробив низом во «вратарский» угол, а Акинфеев выручить не смог — 0:1. Почти сразу Денис Черышев мог сравнять счет: он бил с линии штрафной после скидки Дзюбы, но попал прямо в голкипера — Муслера вовремя взмахнул рукой. Таким образом, первый вратарский раунд остался за Уругваем.

Команда Черчесова ответила серией угловых, пользуясь наличием «горячего» Дзюбы в составе. В штрафной Уругвая было жарко, но до четкого удара по воротам дело не дошло. Затем пошла игра без моментов, которая прервалась обидным рикошетом от Черышева после удара из-за штрафной в исполнении Диего Лаксальта. Непосредственно перед этим Дзюба после розыгрыша углового выиграл воздух, но его партнеры проиграли подбор — и 0:2.

С одной стороны, можно было сетовать на госпожу Фортуну, однако команде Черчесова грех жаловаться — вспомним хотя бы автогол Фатхи в матче с Египтом. Удача не может работать в одну сторону, так что главный тренер сборной должен предъявлять претензии только к себе. Именно он выставил в «основе» Смольникова, который на 36-й минуте успел заработать вторую желтую карточку, оставив россиян в меньшинстве. Как следствие, на поле появился Фернандес, который, судя по всему, должен был отдыхать. Интересно, что Черчесов убрал при этом и лучшего снайпера сборной на ЧМ — Дениса Черышева.

В целом все кадровые изменения Черчесова пошли сборной во вред. Алексей Миранчук по большому счету растворился на поле, Федор Кудряшов в обороне не ошибался, но уровня Жиркова в поддержке атакующих действий показать не смог. Наконец, Смольников подвел команду удалением. Наверняка сейчас Станислав Саламович жалеет об этих решениях. К перерыву игра была сделана — и не нами. Остается надеяться, что тренерские просчеты — не признаки некой «звездной болезни» наставника российской сборной. Понятно, что Черчесов хотел как лучше и показал себя дальновидным тактиком, но сегодня получилось «горе от ума».

Он всех обманул

По большому счету, исход матча был уже предрешен. Во втором тайме уругвайцы играли спокойно по счету. Россияне не сдавались, но ничего серьезного, кроме шквала эмоций, в исполнении команды Черчесова мы не увидели. Вышедшие на замену Кузяев и тем более Смолов ничего изменить уже не могли. Итог встречи подвел гол Кавани на последней минуте матча, который добил мяч с метра после редкого сейва Игоря Акинфеева, — 0:3.

Через два часа мы узнаем, кто станет соперником сборной России в 1/8 финала. А тренерскому штабу предстоит решить головоломку — как вернуть сборной победный настрой после обескураживающего поражения. Возможно, Черчесову все же придется вернуться к игре в пять защитников. Сегодня он всех обманул — в первую очередь себя.

Артур Халилуллов