Рустам Минниханов: «Группа ТАИФ — один из нефтехимических центров России»
Сальдированная выручка Группы компаний ТАИФ по итогам 2017 года составила 593,4 млрд рублей. Группа компаний продолжила модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей, направив на эти цели 73,9 млрд рублей. Такие данные были озвучены на годовом собрании акционеров ОАО «ТАИФ» в присутствии президента РТ Рустама Минниханова. Участники собрания обсудили предстоящее завершение налогового маневра и его влияние на нефтеперерабатывающую отрасль, а также законопроект об установлении экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Рекордные показатели
На годовом собрании акционеров ОАО «ТАИФ» были подведены итоги деятельности Группы компаний ТАИФ и акционерного общества за 2017 год. В работе собрания принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Выступая с докладом о результатах деятельности Группы компаний ТАИФ за 2017 год, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что, несмотря на то, что год был непростым, результаты работы ведущих нефтехимических предприятий — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», а также энергетической компании ОАО «ТГК-16», входящих в Группу ТАИФ, по физическим объемам производства товарной продукции были самыми рекордными за все время их деятельности.
В отчетном году Группой компаний ТАИФ получен сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 687,1 млрд рублей. Выручка составила 593,4 млрд рублей, EBITDA — 109 млрд рублей. Уплачено 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Республики Татарстан — около 17,6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в строительство новых и модернизацию действующих производственных мощностей за отчетный год составил 73,9 млрд рублей.
«Постоянная модернизация, строительство и ввод новых мощностей дают сегодня возможность удерживать лидирующие позиции на российском рынке производства полимеров, в том числе каучуков, пластиков и этилена. Мы вырабатываем почти 70% всех каучуков России, производим до 42% пластиков, производство этилена — основной индикатор нефтехимической отрасли — составляет 42% от всего российского производства. За время существования Группы мы в 1,5 раза увеличили мощности по производству этилена, на других заводах РФ этот рост составил 1,1 раза. Производство полимеров Группы за это время выросло в 6 раз, а на других заводах России — в 2,8 раза. В 1994 году производилось 57 марок полимеров низкого качества, из которых на текущий момент 30 марок сняты с производства, а оставшиеся 27 производятся на модернизированных установках с применением новых технологий. Одновременно были построены и запущены мощности по выпуску 133 совершенно новых марок. Сегодня Группа производит 160 марок полимеров, соответствующих самым высоким мировым стандартам качества», — сообщил на собрании Альберт Шигабутдинов.
К 2019 году КГПТО приступит к приему основного сырья
Генеральный директор ОАО «ТАИФ» отметил, что простых и легких периодов в развитии Группы компаний никогда не было, не стал исключением и 2017 год. Согласно действующему в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях страны расширенному налоговому маневру в очередной раз были повышены цены на нефть с учетом увеличения экспортных нефтяных пошлин на 12% относительно 2016 года. Также были снижены цены на темные нефтепродукты в связи с повышением на них пошлины до 100%.
В свою очередь, на мировом рынке произошло гораздо более резкое падение цен на нефтепродукты, чем на нефть. Условия же налогового маневра определялись в 2014 году и рассчитывались для действующих в то время максимально высоких рыночных цен на нефть и нефтепродукты при курсе доллара 37 рублей. Таким образом, стоимость сырья выросла намного быстрее, чем цены на нефтепродукты. Одновременно более чем на 2 тысячи рублей за тонну увеличились акцизы на дизельное топливо, а на автомобильный бензин — на 3,7 тысячи рублей за тонну.
«Для минимизации последствий большого налогового маневра, а также с целью максимального извлечения из тяжелой высокосернистой нефти качественных светлых нефтепродуктов на ТАИФ-НК реализуется стратегический инвестиционный проект по строительству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, инновационные технологии которого должны позволить Группе выйти на абсолютно новый качественный уровень по переработке нефтяного сырья в мире», — заявил акционерам Альберт Шигабутдинов.
В настоящий момент на КГПТО завершены все строительно-монтажные работы, основные и вспомогательные производства выведены в режим комплексного опробования, отлажены технологические режимы, получены новые нефтепродукты. Планируется, что к 2019 году КГПТО приступит к приему основного сырья.
Изменения в налоговом законодательстве
В ходе собрания акционеров был рассмотрен законопроект, предусматривающий уже с 1 августа 2018 года возможное установление экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%. Соответствующие поправки были представлены в середине июня на заседании комитета по бюджету Госдумы. Подобные изменения могут негативно отразиться на нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации, снизив заинтересованность НПЗ в повышении уровня переработки нефтегазового сырья и получения максимального количества светлых нефтепродуктов.
Нефтеперерабатывающие предприятия с нового года также ожидают изменения налогового законодательства, связанные с завершением налогового маневра. Пока параметры завершения налогового маневра окончательно не определены и законопроект находится на рассмотрении. Известно лишь, что завершение процедуры приведет к поэтапной полной отмене экспортных пошлин на нефтяное сырье к 2024 году.
«Данные изменения повысят цены на нефть и газовый конденсат. Предложенная Министерством финансов России мера господдержки в виде обратного акциза на нефть не позволит полностью компенсировать дополнительные затраты Группы. В то же время предполагаемые изменения никак не учитывают постоянно ухудшающееся качество поступающей нефти», — заметил Альберт Шигабутдинов.
Группа компаний ТАИФ подготовила и направила в адрес президента РТ предложение по корректировке размера вводимого обратного акциза на нефть на коэффициент, учитывающий ее низкое качество по сравнению с нефтью марки Urals, также ТАИФ направил предложение о внесении в закон о таможенном тарифе экспортной пошлины в размере до 90% только на автомобильный бензин.
Планируемая выручка 2018 года — на уровне 638 млрд рублей
Выслушав подробный анализ деятельности Группы компаний ТАИФ, Рустам Минниханов отметил, что предприятия ГК ТАИФ представляют один из крупнейших нефтехимических центров страны. «Сегодня Группа компаний — это более 40 тысяч работников, 20% объема промышленной продукции, производимой Татарстаном, 12% инвестиций нашей республики. ТАИФ является крупнейшим налогоплательщиком», — заявил Рустам Минниханов.
Позже на пресс-конференции после годового собрания акционеров, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» об итогах деятельности Группы компаний ТАИФ, Рустам Минниханов отметил, что успех Группы представлен реализуемыми крупными проектами: глубокой переработкой нефти, новым этиленовым комплексом, серьезной модернизацией энергетических мощностей, что говорит о большой перспективе развития компании.
«В целом ТАИФ — команда профессионалов, я поблагодарил руководство, акционеров за работу, которую они проводят, за вклад в нашу республику. Мы считаем, что Группа ТАИФ — один из нефтехимических центров России», — добавил президент РТ.
Глава Татарстана также прокомментировал изменения налогового законодательства. «Я понимаю, что они должны меняться, но они не должны ухудшать состояние предприятий. Предприятия должны развиваться и инвестировать. Если у них не будет маржи — они не смогут инвестировать, создавать новые мощности и рабочие места. Поэтому нам с руководством ТАИФа нужно очень серьезно поработать в части будущей перспективы. Нужно понимать, что каждый крупный проект следует рассматривать на 15—20 лет: как будет меняться налоговое законодательство, обеспечение сырьем, состояние рынков. Финансовая модель должна быть стабильной», — заявил Рустам Минниханов.
Журналисты поинтересовались выплатой дивидендов ОАО «ТАИФ». По словам Альберта Шигабутдинова, принято решение о направлении чистой прибыли на развитие компании. Председатель совета директоров ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев отметил, что по итогам 2018 года Группа планирует получить выручку в размере 638 млрд рублей, показатель EBITDA должен составить 113 млрд рублей, инвестиции останутся на уровне 2017 года и достигнут 70 млрд рублей.
На пресс-конференции был задан вопрос о реорганизации Группы компаний ТАИФ, а именно о присоединении в 2018 году ООО «Проминвест», ООО «АС», ООО «ВТНПО «Казань», ООО «Т2». Альберт Шигабутдинов объяснил данное решение стремлением к финансовой прозрачности, которая необходима для привлечения заемных средств. «У нас принята программа до 2030 года, которая оценивается в размере около 30 млрд долларов. Есть особые требования по организации финансирования в таких масштабах. Управление и структура ТАИФа приводятся в максимально прозрачное состояние, которое было бы понятно финансовым институтам, чтобы легче было решать вопросы привлечения заемных средств по реализации этой программы — это первая причина», — заявил Альберт Шигабутдинов.
Второй причиной генеральный директор ОАО «ТАИФ» назвал намерение компании через 4—5 лет выйти на публичное размещение, а третьей — необходимость в ускорении принятия управленческих решений в масштабах Группы компаний ТАИФ.
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