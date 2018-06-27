Рустам Минниханов: «Группа ТАИФ — один из нефтехимических центров России»

Фото: Максим Платонов

Сальдированная выручка Группы компаний ТАИФ по итогам 2017 года составила 593,4 млрд рублей. Группа компаний продолжила модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей, направив на эти цели 73,9 млрд рублей. Такие данные были озвучены на годовом собрании акционеров ОАО «ТАИФ» в присутствии президента РТ Рустама Минниханова. Участники собрания обсудили предстоящее завершение налогового маневра и его влияние на нефтеперерабатывающую отрасль, а также законопроект об установлении экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Рекордные показатели

На годовом собрании акционеров ОАО «ТАИФ» были подведены итоги деятельности Группы компаний ТАИФ и акционерного общества за 2017 год. В работе собрания принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Выступая с докладом о результатах деятельности Группы компаний ТАИФ за 2017 год, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов отметил, что, несмотря на то, что год был непростым, результаты работы ведущих нефтехимических предприятий — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», а также энергетической компании ОАО «ТГК-16», входящих в Группу ТАИФ, по физическим объемам производства товарной продукции были самыми рекордными за все время их деятельности.

В отчетном году Группой компаний ТАИФ получен сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 687,1 млрд рублей. Выручка составила 593,4 млрд рублей, EBITDA — 109 млрд рублей. Уплачено 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Республики Татарстан — около 17,6 млрд рублей. Общий объем инвестиций в строительство новых и модернизацию действующих производственных мощностей за отчетный год составил 73,9 млрд рублей.

В отчетном году Группой компаний ТАИФ получен сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 687,1 млрд рублей.



«Постоянная модернизация, строительство и ввод новых мощностей дают сегодня возможность удерживать лидирующие позиции на российском рынке производства полимеров, в том числе каучуков, пластиков и этилена. Мы вырабатываем почти 70% всех каучуков России, производим до 42% пластиков, производство этилена — основной индикатор нефтехимической отрасли — составляет 42% от всего российского производства. За время существования Группы мы в 1,5 раза увеличили мощности по производству этилена, на других заводах РФ этот рост составил 1,1 раза. Производство полимеров Группы за это время выросло в 6 раз, а на других заводах России — в 2,8 раза. В 1994 году производилось 57 марок полимеров низкого качества, из которых на текущий момент 30 марок сняты с производства, а оставшиеся 27 производятся на модернизированных установках с применением новых технологий. Одновременно были построены и запущены мощности по выпуску 133 совершенно новых марок. Сегодня Группа производит 160 марок полимеров, соответствующих самым высоким мировым стандартам качества», — сообщил на собрании Альберт Шигабутдинов.

К 2019 году КГПТО приступит к приему основного сырья

Генеральный директор ОАО «ТАИФ» отметил, что простых и легких периодов в развитии Группы компаний никогда не было, не стал исключением и 2017 год. Согласно действующему в нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях страны расширенному налоговому маневру в очередной раз были повышены цены на нефть с учетом увеличения экспортных нефтяных пошлин на 12% относительно 2016 года. Также были снижены цены на темные нефтепродукты в связи с повышением на них пошлины до 100%.

В свою очередь, на мировом рынке произошло гораздо более резкое падение цен на нефтепродукты, чем на нефть. Условия же налогового маневра определялись в 2014 году и рассчитывались для действующих в то время максимально высоких рыночных цен на нефть и нефтепродукты при курсе доллара 37 рублей. Таким образом, стоимость сырья выросла намного быстрее, чем цены на нефтепродукты. Одновременно более чем на 2 тысячи рублей за тонну увеличились акцизы на дизельное топливо, а на автомобильный бензин — на 3,7 тысячи рублей за тонну.

Сегодня Группа компаний ТАИФ производит 160 марок полимеров, соответствующих самым высоким мировым стандартам качества.



«Для минимизации последствий большого налогового маневра, а также с целью максимального извлечения из тяжелой высокосернистой нефти качественных светлых нефтепродуктов на ТАИФ-НК реализуется стратегический инвестиционный проект по строительству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, инновационные технологии которого должны позволить Группе выйти на абсолютно новый качественный уровень по переработке нефтяного сырья в мире», — заявил акционерам Альберт Шигабутдинов.

В настоящий момент на КГПТО завершены все строительно-монтажные работы, основные и вспомогательные производства выведены в режим комплексного опробования, отлажены технологические режимы, получены новые нефтепродукты. Планируется, что к 2019 году КГПТО приступит к приему основного сырья.

Изменения в налоговом законодательстве

В ходе собрания акционеров был рассмотрен законопроект, предусматривающий уже с 1 августа 2018 года возможное установление экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%. Соответствующие поправки были представлены в середине июня на заседании комитета по бюджету Госдумы. Подобные изменения могут негативно отразиться на нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации, снизив заинтересованность НПЗ в повышении уровня переработки нефтегазового сырья и получения максимального количества светлых нефтепродуктов.

Нефтеперерабатывающие предприятия с нового года также ожидают изменения налогового законодательства, связанные с завершением налогового маневра. Пока параметры завершения налогового маневра окончательно не определены и законопроект находится на рассмотрении. Известно лишь, что завершение процедуры приведет к поэтапной полной отмене экспортных пошлин на нефтяное сырье к 2024 году.

В ходе собрания акционеров был рассмотрен законопроект, предусматривающий уже с 1 августа 2018 года возможное установление экспортной пошлины на светлые нефтепродукты в размере до 90%.



«Данные изменения повысят цены на нефть и газовый конденсат. Предложенная Министерством финансов России мера господдержки в виде обратного акциза на нефть не позволит полностью компенсировать дополнительные затраты Группы. В то же время предполагаемые изменения никак не учитывают постоянно ухудшающееся качество поступающей нефти», — заметил Альберт Шигабутдинов.

Группа компаний ТАИФ подготовила и направила в адрес президента РТ предложение по корректировке размера вводимого обратного акциза на нефть на коэффициент, учитывающий ее низкое качество по сравнению с нефтью марки Urals, также ТАИФ направил предложение о внесении в закон о таможенном тарифе экспортной пошлины в размере до 90% только на автомобильный бензин.

Завершение процедуры налогового маневра приведет к поэтапной полной отмене экспортных пошлин на нефтяное сырье к 2024 году.



Планируемая выручка 2018 года — на уровне 638 млрд рублей

Выслушав подробный анализ деятельности Группы компаний ТАИФ, Рустам Минниханов отметил, что предприятия ГК ТАИФ представляют один из крупнейших нефтехимических центров страны. «Сегодня Группа компаний — это более 40 тысяч работников, 20% объема промышленной продукции, производимой Татарстаном, 12% инвестиций нашей республики. ТАИФ является крупнейшим налогоплательщиком», — заявил Рустам Минниханов.

Позже на пресс-конференции после годового собрания акционеров, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» об итогах деятельности Группы компаний ТАИФ, Рустам Минниханов отметил, что успех Группы представлен реализуемыми крупными проектами: глубокой переработкой нефти, новым этиленовым комплексом, серьезной модернизацией энергетических мощностей, что говорит о большой перспективе развития компании.

«ТАИФ является крупнейшим налогоплательщиком», — заявил Рустам Минниханов.



«В целом ТАИФ — команда профессионалов, я поблагодарил руководство, акционеров за работу, которую они проводят, за вклад в нашу республику. Мы считаем, что Группа ТАИФ — один из нефтехимических центров России», — добавил президент РТ.

Глава Татарстана также прокомментировал изменения налогового законодательства. «Я понимаю, что они должны меняться, но они не должны ухудшать состояние предприятий. Предприятия должны развиваться и инвестировать. Если у них не будет маржи — они не смогут инвестировать, создавать новые мощности и рабочие места. Поэтому нам с руководством ТАИФа нужно очень серьезно поработать в части будущей перспективы. Нужно понимать, что каждый крупный проект следует рассматривать на 15—20 лет: как будет меняться налоговое законодательство, обеспечение сырьем, состояние рынков. Финансовая модель должна быть стабильной», — заявил Рустам Минниханов.

Рустем Сультеев отметил, что по итогам 2018 года Группа планирует получить выручку в размере 638 млрд рублей.



Журналисты поинтересовались выплатой дивидендов ОАО «ТАИФ». По словам Альберта Шигабутдинова, принято решение о направлении чистой прибыли на развитие компании. Председатель совета директоров ОАО «ТАИФ» Рустем Сультеев отметил, что по итогам 2018 года Группа планирует получить выручку в размере 638 млрд рублей, показатель EBITDA должен составить 113 млрд рублей, инвестиции останутся на уровне 2017 года и достигнут 70 млрд рублей.

На пресс-конференции был задан вопрос о реорганизации Группы компаний ТАИФ, а именно о присоединении в 2018 году ООО «Проминвест», ООО «АС», ООО «ВТНПО «Казань», ООО «Т2». Альберт Шигабутдинов объяснил данное решение стремлением к финансовой прозрачности, которая необходима для привлечения заемных средств. «У нас принята программа до 2030 года, которая оценивается в размере около 30 млрд долларов. Есть особые требования по организации финансирования в таких масштабах. Управление и структура ТАИФа приводятся в максимально прозрачное состояние, которое было бы понятно финансовым институтам, чтобы легче было решать вопросы привлечения заемных средств по реализации этой программы — это первая причина», — заявил Альберт Шигабутдинов.

Второй причиной генеральный директор ОАО «ТАИФ» назвал намерение компании через 4—5 лет выйти на публичное размещение, а третьей — необходимость в ускорении принятия управленческих решений в масштабах Группы компаний ТАИФ.

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Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов