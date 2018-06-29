Под Казанью «на встречке» разбился сын бывшего мэра Ижевска

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане в страшной аварии погиб сын бывшего мэра Ижевска Александр Тюрин. Его супруга и годовалая дочь в больнице, немолодая женщина, предположительно, теща, скончалась. Как утверждают источники «Реального времени», причиной ДТП могли быть действия самого Тюрина, под управлением которого внедорожник «Ниссан Кашкай» оказался на встречной полосе.

По одной из версий, водитель уснул



Авария произошла 28 июня в 16.50 в Пестречинском районе Татарстана. На 879-м километре федеральной трассы М7 не смогли разъехаться ехавшая из Казани легковушка «Ниссан Кашкай» с удмуртскими номерами и грузовик «Ивеко», зарегистрированный в Свердловской области.

Причина ДТП устанавливается, в ГАИ не исключают, что водитель «Ниссана» внезапно выехал на встречную полосу — не ради обгона на большой скорости, а просто уснул. В результате два человека, включая водителя, погибли, трое — в больнице.

Как удалось выяснить «Реальному времени», за рулем внедорожника находился 32-летний Александр Тюрин — президент Федерации армрестлинга Удмуртии и сын бывшего главы Ижевска Юрия Тюрина. Рядом с ним, на пассажирском сидении, сидела пожилая женщина, возможно, теща. Столкновения она, как и Тюрин, не пережила, в отличие от его супруги 1991 года рождения и дочки, которой в этом году исполнится только 2 годика. У женщины — переломы, у малышки — сотрясение головного мозга и перелом костей предплечья. Обеих отправили в больницу.

Травмы получил и водитель грузовика «Ивеко». Комментируя это ДТП, татарстанцы утверждают, что на данном участке трассы ведутся ремонтные работы и что смертельные аварии по вине лихачей тут не редкость.

По информации Минздрава РТ, трое пострадавших — 29-летний водитель грузовика, 27-летняя женщина и девочка, были вчера доставлены с места аварии в Казань, в травмоцентр РКБ. Дальнобойщик в тяжелом состоянии поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии, женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована в травматологическое отделение, девочка — в детское травматолого-ортопедическое отделение. У обеих — сотрясение головного мозга.



Вице-президент федерации: «Мы в шоке»

О смерти Александра Тюрина в соцсетях сообщила Федерация армрестлинга Удмуртии. «Прощание с Александром состоится 30 июня, в 11.00, в Церкви Казанской Иконы Божией Матери (ниже Михайловского собора), отпевание — в 12.30. Похороны на Хохряковском кладбище», — говорится на страничке в соцсетях.



По словам вице-президента Федерации армрестлинга Удмуртии Алексея Скоробогатова, Александр Тюрин возвращался из Туниса, где отдыхал с женой, тещей и двухлетней дочкой. Автомобиль, на котором они выехали из аэропорта «Казань», принадлежит ему. «Я узнал о трагедии буквально несколько минут назад, — сказал Скоробогатов «Реальному времени». — Мы все в шоке…» Вопрос о перевозке тела и похоронах сейчас решают родственники. Коллеги по Федерации армрестлинга до сих пор не знают, кто вместе с ним погиб в аварии — жена или теща…

— Он был призером студенческих соревнований по армрестлингу, победителем чемпионата ПФО, а президентом федерации был избран всего полтора года назад, — сообщил «Реальному времени» Алексей Скоробогатов. — Был человеком очень увлеченным, что называется, перспективным: взялся за дело активно, организовывал соревнования и выступал на них главным судьей. Мы возлагали на него большие надежды…

Отец погибшего Юрий Тюрин проработал главой Ижевска три года и в мае 2018-го добровольно подал в отставку. Фото udmurt.ru



Добровольная отставка отца

Отец погибшего Юрий Тюрин проработал главой Ижевска три года и в мае 2018-го добровольно подал в отставку. Первым об этом в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Мы с ним проработали больше года, и я искренне благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный жизненный и профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — написал он. Местные СМИ, впрочем, вспоминали — отставке предшествовала неоднократная критика со стороны республиканских властей.