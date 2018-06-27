Из истории «БТА-Казань»: дружба с «красным олигархом», работа с Коломойским и загадочная смерть

Партнер Мухтара Аблязова, экс-совладелец банка и татарстанского нефтетрейдера Сергей Шекланов найден мертвым в Подмосковье

Фото: Сергей Шекланов на фестивале Mauritius Kite Jam на Маврикии ( yachting.su

Накануне стало известно о том, что российский бизнесмен, экс-совладелец банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима» Сергей Шекланов был найден мертвым в каюте катера в элитном подмосковном яхт-клубе. «Реальное время» рассказывает о том, чем был известен бизнесмен.



Эпизод с «БТА-Казань» и дружба с Мухтаром Аблязовым

Сергей Шекланов известен как акционер двух крупных татарстанских компаний с непростой историей: речь идет о НК «Руснефтехим» (была прописана в Казани) и банке «БТА-Казань». Напомним, в конце 2009 года в «БТА-Казань» сменились акционеры — тогда контрольный пакет получили компании «Руснефтехим», ООО «Башпромрезерв» и ООО «Наяда Девелопмент». Контроль за «Руснефтехимом» обеспечивал, собственно, Сергей Шекланов, а также его бизнес-партнер Максим Пухликов.

Отметим, что оба на тот момент являлись давними партнерами беглого казахского олигарха и экс-бенефициара «БТА-Казань» Мухтара Аблязова. Несмотря на формальную смену акционеров и заверения в том, что никто из них не связан с Аблязовым, рейтинговое агентство Fitch поставило под сомнение наличие у банка принципиально новых собственников, предположив, что казахский олигарх мог сохранить некоторую бенефициарную долю в банке или же, что он сможет приобрести такую долю в будущем.

Агентство Fitch предположило, что казахский олигарх мог сохранить некоторую бенефициарную долю в «БТА-Казань». Фото ukranews.ru



Банкротство «Руснефтехима»

В апреле 2011 года «Руснефтехим» вышел из числа собственников банка, а его доля перешла к казанской компании «Барс финанс». Спустя 2 года компания Шекланова попала в начальную стадию процедуры банкротства. Процесс был инициирован подмосковной компанией, сдававшей «Руснефтехиму» газораспределительные станции. Долг составлял почти 3 миллиона рублей. Помимо этого, банк «БТА-Казань» наложил взыскание на имущество «Руснефтехима» из-за дебиторской задолженности в размере 724,5 млн рублей по различным договорам. Весной 2014 года «Руснефтехим» Шекланова был признан банкротом.

«Красный олигарх»

Заметим также, что московский бизнесмен Максим Пухликов, с которым работал Сергей Шекланов, был прозван «красным олигархом». Причина — он шел третьим номером в списке КПРФ по Красноярскому краю в 2007 году на выборах в Госдуму.

Порт в Мурманской области и ссора с Аблязовым

В период с 2009 по 2012 год на Кипре и в Лондоне проходили судебные процессы между АКБ «БТА-Казахстан», компанией Direct Logistic Solutions Ltd, принадлежавшей Мухтару Аблязову, и компанией Vetabet, принадлежавшей Пухликову и Шекланову. Кредитная организация утверждала, что Пухликов и Шекланов похитили 120 миллионов долларов, на которые они приобрели портовые терминалы «Витино» в Мурманской области. После этого Аблязов, Пухликов и Шекланов поссорились, а их борьба за активы выплеснулась в публичное поле.

Отметим, что морской порт «Витино» на Белом море специализировался на перевалке светлых нефтепродуктов. Грузооборот порта в 2009 году составлял 4,4 млн тонн, крупнейшие грузоотправители порта — Омский НПЗ «Газпромнефти» и Пуровский завод переработки конденсата «Новатэка».



Морской порт «Витино» на Белом море специализировался на перевалке светлых нефтепродуктов. Фото провэд.рф

Эпизод с Коломойским

В 2014 году Сергей Шекланов снова «засветился» в прессе: на сей раз СМИ сообщали о том, что он вместе с бизнесменом Игорем Лазуренко представляли интересы объявленного Россией в международный розыск украинского олигарха Игоря Коломойского, причем не абы где, а на Балканах.

Сообщалось, что в начале нулевых Лазуренко, начинавший бизнес в Черногории, заверил своего балканского партнера Зорана Бечировича в том, что он представляет интересы одного из руководителей компании ТНК-ВР Германа Хана, который якобы хочет инвестировать немалые средства в приобретение земель в Черногории. В 2011 году на очной ставке выяснилось, что это совсем не так: под запись Лазуренко рассказал своему шефу о том, что на самом деле его принципалом является украинский бизнесмен Игорь Коломойский, пообещавший Лазуренко 10% активов за ведение «черногорских проектов». Помимо этого, Лазуренко рассказал, что общение с Коломойским идет через Сергея Шекланова.

Подозрения в «прессинге с рейдерскими мотивами»



В 2015 году Сергея Шекланова заподозрили в пособничестве рейдерскому захвату московской компании «Трейд Нафта». Напомним, после того как совет директоров «Башнефти» решил заключить контракт с «Трейд Нафта», один из совладельцев компании-трейдера Евгений Мулюков якобы решил стать единоличным хозяином оптового торговца нефтепродуктами.

Совладелец компании якобы начал вносить смуту и неразбериху в работу «Трейд-Нафта», занимался провокациями, направленными против компании, а также обещал своим сотрудникам «закошмарить» через Генпрокуратуру не только «Трейд-Нафта», но и «Башнефть».

В прессе прозвучало предположение о том, что уверенности Мулюкову «придает дружба с Сергеем Шеклановым». Сообщалось, что у него якобы есть полезные связи в правоохранительных органах, которые могут подтянуться к этому «прессингу с рейдерскими мотивами».

В 2014 году Сергей Шекланов вместе с бизнесменом Игорем Лазуренко представлял интересы Игоря Коломойского(на фото). Фото rudenko.kiev.ua

«Тимер» и его команда

В 2016 году до Верховного суда дошло прецедентное дело «Тимер-Банка» (ранее «БТА-Казань» Мухтара Аблязова), бывшие акционеры которого пытались взыскать 425 млн рублей убытков. Истцы ООО «Гермес» и ООО «Флагман» настаивали, что ущерб им причинила обычная для санации процедура — уменьшение уставного капитала банка до 1 рубля. После этого заново выпущенные акции выкупила «Новая нефтехимия», а доля двух обществ размылась с более, чем 20% совместно до 0,000000001%. Поэтому «Гермес» и «Флагман» решили потребовать 220,1 и 205,6 млн рублей реального ущерба.

Администрация банка, в свою очередь, считала, что миноритарии связаны с Мухтаром Аблязовым, и они сами выводили активы и довели банк до плачевного состояния. «Тимер-Банк» также утверждает, что партнеры Аблязова Максим Пухликов и Сергей Шекланов сначала контролировали банк непосредственно, а затем — через группу компаний «Руснефтехим», в которую входили «Гермес» и «Флагман». Впрочем, юристам банка не удалось доказать это в суде.

Свадьба за 2 млн евро

Мощный резонанс в 2014 году вызвала свадьба дочери бизнесмена Сергея Шекланова. Торжество проходило на греческом острове Миконос, считающемся одним из излюбленных мест отдыха богемы. По некоторым данным на организацию свадьбы ушло не менее 2 млн евро. На эти деньги на местном пляже была возведена сцена площадью 1 тыс. кв. м, а для оснащения площадки потребовалось оборудование, которое уместилось в 17 фурах.

Всего на мероприятии присутствовало порядка 200 человек, на которых ушло 150 кг свежих омаров и 1,5 тыс. бутылок шампанского Don Perignon. Развлекали публику российские и зарубежные исполнители, среди которых была группа «Ленинград». Вели мероприятие Андрей Малахов и Ольга Шелест. А завершилась свадьба разрезанием 100-килограммового торта.

Свадьба дочери Сергея Шекланова проходила на греческом острове Миконос, считающемся одним из излюбленных мест отдыха богемы. Фото stav.kp.ru

Смерть в яхт-клубе

К сожалению, накануне пришла весть о том, что насыщенная событиями жизнь Сергея Шекланова внезапно оборвалась. Экс-совладелец банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима» был найден мертвым в каюте катера в элитном подмосковном яхт-клубе «Галс».

От чего наступила смерть Шекланова, предстоит установить судмедэкспертам. Пока признаков насильственной смерти на месте не обнаружили, сообщает REN-TV. Отметим, что сейчас за Шеклановым числятся компании «Регионгазхолдинг» и «Стрим ойл».

