Песков: безопасность НПЗ не решит проблему экспорта российского топлива
Основная проблема — с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки
Обеспечение безопасной работы нефтеперерабатывающих производств и энергетическое перемирие не решат главную проблему мировых рынков — логистическую и связанную с вывозом российского топлива. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
— Очень важно пояснить следующее: обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Основная проблема — с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки, — указал он.
Ранее сообщалось, что Мантуров призвал власти содействовать защите и восстановлению НПЗ. Также он подчеркнул, что нужно смотреть шире работы отдельных заводов.
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