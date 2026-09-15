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Песков: безопасность НПЗ не решит проблему экспорта российского топлива

13:45, 15.09.2026

Основная проблема — с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки

Песков: безопасность НПЗ не решит проблему экспорта российского топлива
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Обеспечение безопасной работы нефтеперерабатывающих производств и энергетическое перемирие не решат главную проблему мировых рынков — логистическую и связанную с вывозом российского топлива. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

— Очень важно пояснить следующее: обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых. Основная проблема — с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки, — указал он.

Ранее сообщалось, что Мантуров призвал власти содействовать защите и восстановлению НПЗ. Также он подчеркнул, что нужно смотреть шире работы отдельных заводов.

Алсу Сабирзанова

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