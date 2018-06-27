«В Лаишевском районе горит мусор на полигоне, но почему спокойно об этом говорим?»

«Не может быть нулевого загрязнения»: противникам МСЗ дали шанс

Фото: Юлия Косолапкина

Круглый стол, который собрала Общественная палата РТ, чтобы обсудить вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), собрал все заинтересованные стороны. Однако из противников строительства МСЗ пригласили лишь одного человека, поэтому лейтмотивом собрания стало: «Отступать некуда, позади — горы мусора». Подробности — в материале «Реального времени».

Белый дым из котельной

На жителя мегаполиса приходится 600 кг отходов в год. По данным Счетной палаты РФ, в стране накопилось около ста млрд тонн бытовых отходов; площадь, которую они занимают, можно сравнить с Нидерландами. Такой статистикой открыл обсуждение председатель комиссии Общественной палаты РТ по экономическому развитию, инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов. К «защите» проекта МСЗ он подготовился основательно и даже рассказал о своем опыте посещения подобного завода в Москве.

— Это небольшое здание, напоминающее котельную, откуда из трубы идет белый дым, похожий на пар. Мы посетили цеха, знакомились с производством. Объем вредных выбросов составляет столько же, сколько приходится на пять работающих «Камазов», — рассказал Гимадутдинов.

Уже ближе к концу встречи этот опыт ему припомнила активистка Вера Кернель.

— О каком белом дыме идет речь? Почему мы должны надеяться, что МСЗ будет отвечать всем требованиям, если даже на полигонах бывают пожары? Вот в Лаишевском районе горит мусор на полигоне, но почему так спокойно об этом говорим? Любой пожар — это авария. Что касается Москвы, то есть видео, как МСЗ №4 в Москве травит людей по ночам, и все местные жители говорят о том, что идет превышение предельно допустимых концентраций выбрасываемых веществ, — сообщила Кернель.

Айрат Гимадутдинов к «защите» проекта МСЗ подготовился основательно и даже рассказал о своем опыте посещения подобного завода в Москве



ТКО не занимают самую большую часть среди отходов

Как выяснилось, ТКО вовсе не лидируют по объемам среди общей массы отходов.

— В Татарстане ежегодно образуется около десяти млн тонн отходов. Большая часть приходится на отходы сельского хозяйства — 5,5—6 млн тонн. На ТКО — 1,6 млн тонн. Но, несмотря на то, что это незначительная часть общего объема, она наиболее проблемная из-за частых правонарушений, — высказался начальник отдела обращения с отходами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов.

«Мусорная» реформа, объявленная в конце 2014 года, предполагала определение региональных операторов, которые займутся сортировкой мусора. Однако Татарстан, как и многие другие регионы, еще не вписался в сроки. Богданов отметил, что это нормально — «идет рабочий процесс». На сегодня только одному документу осталось получить согласование в Кабинете министров РТ — речь о постановлении, определяющем правила для региональных операторов по обращению с ТКО. А в остальном нормативная база практически готова.

— Нужно уходить от полигонного захоронения, нужно укрупнять эти объекты, устранять недобросовестных участников на рынке переработки. Но в любом случае европейских показателей по образованию ТКО мы сможем достичь разве что к 2035 году, не раньше, — посоветовал не торопиться Богданов.

«Мы тратим миллиарды на спортивные сооружения, а важная проблема мусора остается без решения», — посетовал вице-президент АН РТ Ахмет Мазгаров



«МСЗ нужен»

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов рассказал, что его министерство находится в постоянном диалоге с «АГК-1» — компанией, которая планирует заниматься строительством МСЗ. Уже «на 70-80% вопросов» министерства «АГК-1» дал ответы. А Тагаевским и Самосыровским полигонами интересуется «Татнефть», намереваясь освоить там получение альтернативной энергии.

— Нам нужна комплексная переработка мусора, последним этапом которой остается только сжигание. Я каждый день вижу мусорные свалки и не понимаю, как, уверен, и большинство простых жителей, что такое региональный оператор. Нужно начинать с реальных дел. Мы тратим миллиарды на спортивные сооружения, а важная проблема мусора остается без решения, — посетовал вице-президент АН РТ Ахмет Мазгаров. — Завод нужен обязательно. Подобное предприятие хотели построить в восточных районах республики еще 35—40 лет назад, но вскоре развалился Союз, стало не до этого. Но и то, что говорят, что будет ноль выхлопов, — тоже неправильно. Важно, чтобы они были в пределах допустимых концентраций. А так — и золото в воде растворяется. Не может быть нуля.

Замруководителя исполкома, курирующий вопросы ЖКХ, Искандер Гиниятуллин рассказал, что скоро в городе появятся емкости для сбора опасных отходов, а в Авиастроительном районе в пилотном режиме запустят комплексный раздельный сбор мусора.

А МСЗ, судя по словам заместителя генерального директора «АГК-1» Дмитрия Белова, вполне можно причислить к чудесам — поскольку он способен чуть ли не очищать воздух.

Искандер Гиниятуллин рассказал, что скоро в городе появятся емкости для сбора опасных отходов

— Фактически это будет как бы электростанция, работающая на твердом топливе. Мы используем весь воздух для сжигания, забираем его в приемном бункере и, таким образом, можно сказать, очищаем сам воздух вокруг этого предприятия, — объяснил он.

Общим тоном встречи Вера Кернель осталась недовольна.

— Пятого июня на заседании Общественной палаты РФ говорили совершенно другие вещи и в другом тоне. Там звучало, что МСЗ — это бедствие. Кроме того, мы оспариваем законность терсхемы, а вы говорите, нет замечаний, — выступила противница МСЗ. Отметив, что из активистов на встречу пригласили только ее, сообщив о мероприятии буквально накануне.

— Мы не говорим — за или против. Мы изначально заявили, что цель — внести ясность в вопрос. Я выражаю уверенность, что если вы действительно правы, вы добьетесь справедливости, и желаю вам этого, — подытожил Айрат Гимадутдинов.