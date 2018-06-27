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«В Лаишевском районе горит мусор на полигоне, но почему спокойно об этом говорим?»

07:00, 27.06.2018 6

«Не может быть нулевого загрязнения»: противникам МСЗ дали шанс

«В Лаишевском районе горит мусор на полигоне, но почему спокойно об этом говорим?» Фото: Юлия Косолапкина

Круглый стол, который собрала Общественная палата РТ, чтобы обсудить вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), собрал все заинтересованные стороны. Однако из противников строительства МСЗ пригласили лишь одного человека, поэтому лейтмотивом собрания стало: «Отступать некуда, позади — горы мусора». Подробности — в материале «Реального времени».

Белый дым из котельной

На жителя мегаполиса приходится 600 кг отходов в год. По данным Счетной палаты РФ, в стране накопилось около ста млрд тонн бытовых отходов; площадь, которую они занимают, можно сравнить с Нидерландами. Такой статистикой открыл обсуждение председатель комиссии Общественной палаты РТ по экономическому развитию, инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов. К «защите» проекта МСЗ он подготовился основательно и даже рассказал о своем опыте посещения подобного завода в Москве.

— Это небольшое здание, напоминающее котельную, откуда из трубы идет белый дым, похожий на пар. Мы посетили цеха, знакомились с производством. Объем вредных выбросов составляет столько же, сколько приходится на пять работающих «Камазов», — рассказал Гимадутдинов.

Уже ближе к концу встречи этот опыт ему припомнила активистка Вера Кернель.

— О каком белом дыме идет речь? Почему мы должны надеяться, что МСЗ будет отвечать всем требованиям, если даже на полигонах бывают пожары? Вот в Лаишевском районе горит мусор на полигоне, но почему так спокойно об этом говорим? Любой пожар — это авария. Что касается Москвы, то есть видео, как МСЗ №4 в Москве травит людей по ночам, и все местные жители говорят о том, что идет превышение предельно допустимых концентраций выбрасываемых веществ, — сообщила Кернель.

Айрат Гимадутдинов к «защите» проекта МСЗ подготовился основательно и даже рассказал о своем опыте посещения подобного завода в Москве

ТКО не занимают самую большую часть среди отходов

Как выяснилось, ТКО вовсе не лидируют по объемам среди общей массы отходов.

— В Татарстане ежегодно образуется около десяти млн тонн отходов. Большая часть приходится на отходы сельского хозяйства — 5,5—6 млн тонн. На ТКО — 1,6 млн тонн. Но, несмотря на то, что это незначительная часть общего объема, она наиболее проблемная из-за частых правонарушений, — высказался начальник отдела обращения с отходами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Рустем Богданов.

«Мусорная» реформа, объявленная в конце 2014 года, предполагала определение региональных операторов, которые займутся сортировкой мусора. Однако Татарстан, как и многие другие регионы, еще не вписался в сроки. Богданов отметил, что это нормально — «идет рабочий процесс». На сегодня только одному документу осталось получить согласование в Кабинете министров РТ — речь о постановлении, определяющем правила для региональных операторов по обращению с ТКО. А в остальном нормативная база практически готова.

— Нужно уходить от полигонного захоронения, нужно укрупнять эти объекты, устранять недобросовестных участников на рынке переработки. Но в любом случае европейских показателей по образованию ТКО мы сможем достичь разве что к 2035 году, не раньше, — посоветовал не торопиться Богданов.

«Мы тратим миллиарды на спортивные сооружения, а важная проблема мусора остается без решения», — посетовал вице-президент АН РТ Ахмет Мазгаров

«МСЗ нужен»

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов рассказал, что его министерство находится в постоянном диалоге с «АГК-1» — компанией, которая планирует заниматься строительством МСЗ. Уже «на 70-80% вопросов» министерства «АГК-1» дал ответы. А Тагаевским и Самосыровским полигонами интересуется «Татнефть», намереваясь освоить там получение альтернативной энергии.

— Нам нужна комплексная переработка мусора, последним этапом которой остается только сжигание. Я каждый день вижу мусорные свалки и не понимаю, как, уверен, и большинство простых жителей, что такое региональный оператор. Нужно начинать с реальных дел. Мы тратим миллиарды на спортивные сооружения, а важная проблема мусора остается без решения, — посетовал вице-президент АН РТ Ахмет Мазгаров. — Завод нужен обязательно. Подобное предприятие хотели построить в восточных районах республики еще 35—40 лет назад, но вскоре развалился Союз, стало не до этого. Но и то, что говорят, что будет ноль выхлопов, — тоже неправильно. Важно, чтобы они были в пределах допустимых концентраций. А так — и золото в воде растворяется. Не может быть нуля.

Замруководителя исполкома, курирующий вопросы ЖКХ, Искандер Гиниятуллин рассказал, что скоро в городе появятся емкости для сбора опасных отходов, а в Авиастроительном районе в пилотном режиме запустят комплексный раздельный сбор мусора.

А МСЗ, судя по словам заместителя генерального директора «АГК-1» Дмитрия Белова, вполне можно причислить к чудесам — поскольку он способен чуть ли не очищать воздух.

Искандер Гиниятуллин рассказал, что скоро в городе появятся емкости для сбора опасных отходов

— Фактически это будет как бы электростанция, работающая на твердом топливе. Мы используем весь воздух для сжигания, забираем его в приемном бункере и, таким образом, можно сказать, очищаем сам воздух вокруг этого предприятия, — объяснил он.

Общим тоном встречи Вера Кернель осталась недовольна.

— Пятого июня на заседании Общественной палаты РФ говорили совершенно другие вещи и в другом тоне. Там звучало, что МСЗ — это бедствие. Кроме того, мы оспариваем законность терсхемы, а вы говорите, нет замечаний, — выступила противница МСЗ. Отметив, что из активистов на встречу пригласили только ее, сообщив о мероприятии буквально накануне.

— Мы не говорим — за или против. Мы изначально заявили, что цель — внести ясность в вопрос. Я выражаю уверенность, что если вы действительно правы, вы добьетесь справедливости, и желаю вам этого, — подытожил Айрат Гимадутдинов.

Юлия Косолапкина, фото автора
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 июня
    Что то надо делать с мусором этим
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  • Анонимно 27 июня
    Почему нельзя организовать раздельный сбор мусора? Может стоило нашим руководителям в Японию поехать вместо Москвы?
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    Анонимно 27 июня
    Пока приручишь людей к разборному сбору, мы в мусоре утонем
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  • Анонимно 27 июня
    Кажется всё таки построят этот завод
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  • Анонимно 27 июня
    Давайте рассуждать здраво. МСЗ собрался строить конкретный инвестор, а не государство. Значит, это не социальный проект, а коммерческий. Его конечная цель не жизнь нам облегчить, а принести прибыль инвестору. До сих пор не ясно, как часто, на какую сумму и кто конкретно будет менять фильтры этого завода. Кто конкретно понесёт наказание, в какой форме, если фильтры-таки не будут меняться (в чем я ни разу не сомневаюсь: не в Швейцарии живём). Почему до сих пор не налажен раздельный сбор мусора, почему это только ещё планируется, да и то - только в одном районе. В чем смысл тогда такого сбора? Для отвода глаз? Если есть свалка Самосыровская, которую нужно изничтожить, а рядом трасса М7 и большие земельные угодья, в чем тогда смысл строить МСЗ в Осиново вопреки здравому смыслу, логике и логистике? Так инвестору удобно? А ничего, что инвестор - чужой дядя? Может, это нам решать, стоит ли выполнять его хотелки? Мы здесь живём, здесь жить нашим детям и внукам. Добро бы с каким здоровьесберегающим проектом "добрые молодцы" пожаловали. А так... Мне интересно: руководство города и республики в своём собственном доме тоже чужому дяде с улицы разрешает печку ставить и мусор жечь там, где дяде нравится? Потому что у дяди кошелёк большой и ему хочется в спальне, поближе к кровати хозяина "присоседиться"?
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  • Анонимно 28 июня
    Инвестор ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ,которая для это хочет использовать пенсионные накопления граждан.Экономически этот завод убыточен,иначе не вводили бы "зелёный тариф".От этого способа отказываются во всём цивилизованном мире.А Россию считают страной третьего мира.
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