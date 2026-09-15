Глава ЦИК РТ: «Нововведение 2026 года — эксклюзивный элемент защиты бюллетеней»

Андрей Кондратьев рассказал о мерах безопасности на выборах депутатов Госдумы и условиях голосования для маломобильных граждан

Фото: Руслан Ишмухаметов

18, 19 и 20 сентября по всей России пройдут выборы депутатов Госдумы. В Татарстане еще с 9 сентября приступили к своей работе все 2 742 участковые избирательные комиссии. В целях безопасности в республике предусмотрели резервные участки для голосования, эксклюзивные защитные элементы на бюллетенях, видеонаблюдение и особый режим при беспилотной или ракетной опасности. Отдельное внимание уделили и созданию условий для голосования маломобильных граждан. Подробности — в материале «Реального времени».

«Всего в состав ГД избирается 450 депутатов»

На предстоящих выборах в Государственную Думу изберут 450 депутатов. Об этом в кабмине Татарстана заявил глава ЦИК республики Андрей Кондратьев.



— Всего в состав ГД избирается 450 депутатов, 225 из них — по федеральным партийным спискам от 10 политических партий и 225 — по одномандатным избирательным округам, — доложил спикер.

Кроме того, на предстоящих выборах избиратели выберут 11 глав субъектов России. Из них — 8 прямых выборов (Белгородская, Брянская, Пензенская, Тверская, Ульяновская области, республики Чечня, Мордовия и Тыва). Еще в трех регионах пройдут непрямые выборы, а именно изберут депутатов местных парламентов.

Где могут проголосовать избиратели?

По месту регистрации (родные избирательные участки, участковые комиссии).

По месту регистрации (родные избирательные участки, участковые комиссии). Через систему «Мобильный избиратель». К слову, по данным Кондартьева, 54 тыс. избирателей изъявили желание голосовать не там, где они прописаны, а там, где им удобно. Это на 55% больше, чем на предыдущих выборах

На дому (данный способ возможен только по уважительным причинам, например, инвалидность или болезнь). Причем заявку на портале «Госуслуг» о голосовании в таком формате нужно подать до 23:59 16 сентября или до 14:00 20 сентября — в участковую избирательную комиссию.

С информацией о кандидатах можно ознакомиться в личном кабинете на портале «Госуслуг», а также на сайтах ЦИК РТ и РФ в разделе «Мои выборы».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, все интересующие вопросы граждане могут задать по телефонам горячей линии:

Федеральный: 8 800 200 00 20

Республиканский: 292 84 33

— Отмечу новшество: в этом году не только операторы колл-центра нашего отвечали на вопросы избирателей, но и члены ЦИК. Даже я пару раз участвовал в этом. Это очень непростой процесс, очень непростые вопросы задают наши избиратели. 423 звонков на текущий момент уже поступило, — сообщил спикер.

Все избирательные участки будут работать 18,19 и 20 сентября с 8 до 20 часов ежедневно.

«У избирательной системы Татарстана — женское лицо»



В Татарстане еще с 9 сентября приступили к подготовке к выборам в ГД все 2 742 участковые избирательные комиссии.

— Избирательная система Татарстана находится в высокой степени готовности… Все бюллетени, напечатанные для трех уровней выборов доставлены на территориальные избирательные комиссии и 18-го числа они будут находится на участковых избирательных комиссиях под охраной, — подчеркнул глава татарстанского ЦИК.

Он также обратил внимание, что на выборах в Госдуму в республике проголосуют 2 млн 923 тыс. избирателей, из которых 43 тыс. отдадут свои голоса впервые.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конкретно в Татарстане избираются 32 кандидата от 6 политических партий. В регионе образовано 6 одномандатных округов: Альметьевский, Московский (самый большой по количеству избирателей — 521 тыс. человек), Набережночелнинский (519 тыс.), Нижнекамский, Приволжский и Центральный.

Он также отметил, что в Высокогорском районе республики самое большое количество бюллетеней получат избиратели, поскольку там идут выборы депутатов Госдумы, допвыборы депутата Госсовета Татарстана и муниципальные выборы.

— У избирательной системы Татарстана — женское лицо. 80% членов участковых избирательных комиссий — это женщины. 70% членов — имеют высшее образование, а более 71% — опыт работы в избирательных комиссиях. У нас очень сильная команда в республике, — выделил интересную деталь Кондратьев.

Микрошрифт — новый и эксклюзивный элемент защиты бюллетеней

Избирательные комиссии в Татарстане имеют 2 253 резервных помещения для голосования. Также во всех городах и районах республики будут зарезервированы автобусы, куда избиратели могут перейти и проголосовать на непредвиденный случай.

В республике изготовлено 5 843 800 избирательных бюллетеней. Половина из них — для голосования по федеральному избирательному округу и столько же для голосования по шести одномандатным избирательным округам. Все «бумаги» написаны на татарском и русском языках.

— Кроме того используется защитная сетка — уникальный орнамент, изготовленный татарстанскими полиграфистами. Синего цвета — для бюллетеней по федеральному избирательному округу и зеленого — на бюллетенях по одномандатным избирательным округам. Нововведение 2026 года — важнейший эксклюзивный элемент защиты бюллетеней — это микрошрифт, — подчеркнул Кондратьев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще 100% избирательных участков будут обеспечены видеонаблюдением. Исключения составят только участки, расположенные в клиниках, больницах, СИЗО, но на таких «точках» ожидается повышенное количество наблюдателей.

В случае же объявления угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности все участки в Татарстане прервут голосование.

— И если это в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления команды «Отбой воздушной тревоги», — подчеркнул Кондратьев.

Кабинки с широкими проемами для удобства голосования маломобильных граждан

Особое внимание ЦИК Татарстана уделил созданию условий для голосования маломобильных граждан. Для таких людей изготовили кабинки для голосования с широкими проемами, информационные стенды с крупными шрифтами, трафареты со шрифтом Брайля, телефоны 112 для слабослышащих.

Кроме того, на избирательном участке будут работать волонтеры.

— 456 «горящих сердец», которые изъявили желание помочь нашим избирателям на избирательных участках — это серьезное достижение для нашей республики. Это люди, которые на сайте «Добро.ру» сами зарегистрировались и готовы оказывать помощь, — резюмировал Кондратьев.