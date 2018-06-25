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Навальному продлили на год испытательный срок по делу «Кировлеса»

18:53, 25.06.2018
Навальному продлили на год испытательный срок по делу «Кировлеса»
Фото: commons.wikimedia.org / Dimа

Симоновский районный суд Москвы продлил на год — до 8 июля 2019 года — испытательный срок Алексею Навальному по делу «Кировлеса».

Аргументами для продления испытательного сроки Навальному послужили три административных дела об арестах политика на митингах и пропущенная отметка в инспекции, которую он сделал на неделю позже, чем нужно было. Представитель ведомства попросила обязать политика отмечаться четыре раза в месяц, сообщает «Дождь».

Ранее ФСИН в очередной раз обратилась в суд с просьбой продлить испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному в рамках дела о растрате на предприятии «Кировлес».

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