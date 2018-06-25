«Идите со своими экспериментами в Азино!»: на Островского появился «черный дом»

Историческую застройку в центре Казани разбавили необычным соседом

У ревнителей казанской старины — очередной резонансный «кейс», связанный с сохранением архитектурного наследия города. Помощник президента РТ Олеся Балтусова заметила, что старинное здание на Островского рядом с ТЮЗом новые владельцы перекрасили в почти черный цвет и вставили алюминиевые окна, и вынесла это на обсуждение. Совладелец же открывшегося в здании бара тем временем утверждает, что собственник буквально спас дом от разрушения и заслуживает от горожан только благодарности. Подробности — в материале «Реального времени».

«Изящный домик превратили в уродца»

На внешний вид исторической застройки Казани снова покусились — помощник президента РТ Олеся Балтусова обратила внимание на старинное здание на улице Островского, внезапно выкрашенное в новомодный почти черный цвет. Вместо ожидаемых деревянных дверей и окон — более дешевые алюминиевые, к тому же в «рестайлинговой» версии дома появилась и новая дверь, на месте которой раньше была кирпичная кладка.

— Был рядом с казанским купеческим собранием исторический домик. Шло время. В собрании стал прекрасный ТЮЗ. А изящный домик агрессивные «десептиконы» превратили вот в такого уродца. Желаю им много злобных зеленых человечков, — высказалась у себя в «Фейсбуке» Балтусова.

Любители казанской старины ее немедленно поддержали: «Ужас!», «На Чистопольской вынесешь фанерку с приглашением выпить кофе или за цветами в магазин, тут же получаешь штраф! А тут фасад целиком перекрашивают в черный и с входной группой что-то непонятное!». Впрочем, далеко не все отзывались отрицательно, кто-то находил в себе смелость признаться, что новый внешний облик ему нравится.

Олеся Балтусова отмечает, что это средовой объект и по поводу его внешнего вида проверяющим органам направлен запрос. Фото Олега Тихонова

В комментариях помощник президента отвечает возмущенным, что на любое изменение внешнего вида требуется разрешение. «Никто не согласовывал. Словами объясняли не однажды. А теперь придется включать бюрократию», — поясняет она. Она отмечает, что это средовой объект и по поводу его внешнего вида проверяющим органам направлен запрос.

На момент подготовки материала оперативный комментарий от Олеси Балтусовой в редакцию не поступил. В приемной помощника президента РТ пояснили, что она находится в командировке, так что, возможно, на быстрый ответ рассчитывать и не приходится.

«Вероятность того, что такое решение могли согласовать, почти нулевая»

Те, кто пытался защитить новый облик дома, аргументировали тем, что за границей такая раскраска не является чем-то необычным — подобные здания можно встретить где угодно, например в Амстердаме. Известный казанский краевед Лев Жаржевский возражает:

— В Амстердаме много чего есть. Пусть делают так в Азино. Выкраси — и все, будет стильно, как в Амстердаме, нет вопросов. Но это там, не в центре. Возмущают дизайнеры, которые корчат из себя столичных. В черный выкрасить, поставить окна, сказать, что это очень столично, — а вы, выходит, все отсталые.

«Весь квартал выстроен вот так. Чудо, что он почти сохранился. Зачем там проводить эти «хотелки» в жизнь?» — рассуждает Жаржевский

Краевед отмечает, что здание построили примерно в середине XIX века. Более точных данных, в том числе и о владельце, а также о том, что здесь находилось, по его словам, нет. «Весь квартал выстроен вот так. Чудо, что он почти сохранился. Зачем там проводить эти «хотелки» в жизнь?» — рассуждает Жаржевский. Он также добавил, что Балтусова уже обращалась к «реставраторам» по поводу внешнего вида дома, но те все равно сделали по-своему.

Главный архитектор проектов ASG Юлия Васильева тоже выступает против обновлений в таком виде.

— Этот пластик, непонятная дверь — это возмутительно, так нельзя. Цветовое решение странное, но думаю, что непосредственно конструкции, объекту цвет не вредит, при необходимости можно и очистить. Выглядит эпатажно и дико. Не думаю, что правильно оставлять в исторической части города такой цвет, сохранять такой диссонанс неразумно. Вопрос, как это все получилось. Вероятность того, что такое решение могли согласовать, стремится к нулю, — уверена Васильева.

Но далеко не все оказались категорически против внешнего вида бара. Нашлись и те, кто готов принять его хотя бы частично.

— Дело тут не в цвете, его можно и изменить. Дело в том, что дверные проемы прорезаны так, что нарушают тектонику фасада. Вполне допускаю, что по условиям эксплуатации у арендаторов возникла необходимость во второй двери. Но в таком случае нужно попробовать сделать это по-другому. Например, сузить центральную дверь и привести ее в соответствие с размером архивольта над ней, а дополнительные двери расположить симметрично по бокам. Разумеется, гораздо уместнее здесь смотрелись бы деревянные двери, но можно и пластиковые, но согласованные по цвету с фасадом. А сам фасад вполне может быть и черным. Мне нравится, — прокомментировал «Реальному времени» архитектор Сергей Шакуров.

Молодой архитектор Линар Донин считает, что не надо спешить с выводами.

— Да, здесь историческая застройка. Нужно понимать, что было предпринято собственником. По внешнему виду любого здания непременно должно быть согласование. Если оно было, то значит, этот вид считают нормальным. Нужно сначала разобраться, было согласование или нет, — пояснил Донин.

По словам Иванова, все расходы на восстановление дома собственник взял на себя, но сумму не уточнил.



«Мы восстановили весь архитектурный фасад»



По данным публичной кадастровой карты, отдельно здание на Островского, 12 не выделено, все находится в комплексе с прилегающими территориями — зданиями и сооружениями ТЮЗа. Земля под всеми этими объектами, как нам удалось выяснить, также принадлежит ТЮЗу, а вот кто именно владеет «черным домом», не указано нигде, в том числе в документах Росреестра. Последние годы в доме размещался гараж, правда, кому именно он принадлежал, точно сказать никто не смог. Совладелец открывшихся в нем бара и пивоварни Константин Иванов утверждает, что здание находится именно на Островского, 12, хотя на всех картах этот адрес присвоен другому объекту неподалеку, — и жалуется, что таксисты не понимают, куда подъехать. В данный момент он занимается согласованием вывески, а на вопрос о замечаниях к новому внешнему виду дома отвечает, что с ними не согласен.

— Мы, наоборот, восстановили весь архитектурный фасад! Он был разрушен, помещение не использовалось, здесь был песок, не было ни воды, ни света, ни канализации. Везде были трещины, мы сделали экспертизы, все усилили, дом должен был рухнуть. Вокруг все подмывало, крыши не было. Мы спасли целый дом 1917 года постройки (Иванов уверяет, что датировка именно такая), отреставрировали весь фасад, — рассказал «Реальному времени» совладелец бара.

Себя он называет исключительно арендатором, а вот кто является собственником, уточнять не стал, сообщив лишь, что это индивидуальный предприниматель. По словам Иванова, все расходы на восстановление дома собственник взял на себя, но сумму не уточнил. Идея выкрасить фасад в темный цвет тоже принадлежит загадочному собственнику. Никаких провокационных намерений при этом не было, утверждает арендатор. Согласованием расцветки и вида новой двери, по его словам, занимался собственник.

По поводу дополнительной двери у Иванова также свое мнение.

— На ее месте было окно, заделанное кирпичом, фасад был отделан дешевой плиткой за 300 рублей за квадратный метр, которую кладут на полы те, у кого нет денег. Здание гнило, все было во мху. Пусть обсуждают, что мы спасли его. В центре были железные ворота, которые до конца не закрывались. Мы сначала внутри все вымыли, рыли котлован на два метра. Здание стало красивым — и начали обсуждать. Оно стало лучше, до этого никому дела до него не было, — недоумевает Иванов.

На момент подготовки материала комментарий от пресс-службы мэрии Казани по поводу внешнего вида объекта не поступил.