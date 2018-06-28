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Наиля Идиятова: «Каждый судья должен делать все, чтобы обезопасить себя»

07:00, 28.06.2018 43

«Реальное время» разбиралось в скандале с судьей, в кабинете которой обнаружили рассыпанную соль

Наиля Идиятова: «Каждый судья должен делать все, чтобы обезопасить себя» Фото: proufu.ru

Скандал о дорожке соли, насыпанной в кабинете уфимской судьи Наили Идиятовой, вышел за пределы Башкирии и стал обсуждаться по стране. Кто-то даже засомневался в ее вменяемости. Пока представители официальной Фемиды Башкирии хранят гробовое молчание по ситуации, некоторые из адвокатов о самой судье отзываются весьма положительно и считают ее вполне адекватной женщиной. Кто эта «героиня», неожиданно угодившая в федеральную повестку, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Вы шаман? Зачем соль рассыпали?»

На днях в СМИ распространилась информация о насыпанной соли в кабинете уфимского судьи Наили Идиятовой. Рассматривался иск общественников о нарушении прав уфимцев и жителей села Иглино на питьевую воду. Они требовали отменить положительные заключения госэкспертизы проектной документации завода «Кроношпан-Башкортостан» и результатов инженерных изысканий. Однако придя на заседание, правозащитники Альмира Жукова и Рамиля Саитова обратили внимание на рассыпанную по полу дорожку соли, о чем сообщили в социальных сетях и рассказали журналистам.

— Сама я опоздала, — поведала о произошедшем корреспонденту «Реального времени» Жукова. — Девочки мне рассказали, что перед нашим заседанием минут 20 никого не пускали. А потом мы увидели, что поперек порога насыпан толстый слой соли. И как «наркоманская дорожка» соль насыпана по всему кабинету и около стола. На наши вопросы она не отвечала.

Причем наша собеседница уверена, что это была именно соль, а не другой какой-то порошок.

— Если бы это был другой порошок, она б, наверное, ответила. Я спросила у нее: «Вы шаман? Зачем соль рассыпали?» Она молчит. Во время самого заседания она тоже молчала, — продолжает Альмира Рашитовна.

Альмира Жукова уверена, что это была именно соль, а не другой какой-то порошок. Фото idelreal.org

Кто именно рассыпал соль, Жукова не знает. Фотографировать в зале истцам не разрешили. Поэтому кадры получилось сделать со стороны коридора. Тем не менее, правозащитницы намерены подать ходатайство о психиатрической экспертизе судьи.

Такой случай не могли упустить региональные и федеральные медиаресурсы. Фотографии с белой полоской порошка на полу гуляют по изданиям и социальным сетям. А пользователи соревнуются в острословии.

Что касается Жуковой и Саитовой, то они достаточно известны некоторыми громкими делами. Альмира Жукова нередко критикует правоохранительные органы, высказывается по самым громким делам в Башкирии и соседних регионах. Ее дочь осуждена за употребление наркотиков, сама Жукова убеждена, что вещества девушке подкинули из-за правозащитной деятельности родительницы. В 2011 году в Уфе был избит член местного отделения партии «Яблоко» Дамир Гарифуллин. Пострадавший утверждал, что его «заказала» Жукова.

Рамиля Саитова — активистка движения «СтопКроношпан», сопредседатель Ассоциации коренных народов РФ, секретарь Совета аксакалов башкир, член президиума Конгресса башкирского народа, а в прошлом — известная бизнес-леди. Развод с мужем дался ей тяжело: процесс сопровождался разделом имущества в виде сети магазинов «Добрый день» и даже лишением свободы. Рамиля Хамитьяновна достаточно часто критикует местную власть и выступает за отставку главы РБ Рустэма Хамитова.

Рамиля Саитова достаточно часто критикует местную власть. Фото Зухры Буракаевой (proufu.ru)

«Судья — это тоже человек»

После этой «соленой» истории сайт «Судебные и нормативные акты РФ», в котором были странички с итогами заседаний Идиятовой, перестал работать. На момент публикации материала на запрос «Реального времени» Ленинский райсуд Уфы не ответил.

Что известно о судье? Ранее работала в городе горняков и авистроителей Кумертау. В 2014 году ее перевели в Ленинский суд Уфы. Нареканий ее работа не вызывала ни у коллег-судей, ни у других юристов, работавших с ней.

В частности, адвокат коллегии адвокатов «Мустафин и партнеры», преподаватель БашГУ Булат Мустафин отзывается о судье вполне положительно.

— У меня было несколько судебных заседаний у нее, — делится с «Реальным временем» Мустафин. — Не наблюдал за ней чего-то необычного. На судебных заседаниях, на которых я присутствовал, ведет себя вполне адекватно, не грубит, не перебивает. Ее решения были вполне адекватные. Должен сказать, многие другие судьи не здороваются с нами, а она всегда отвечает на приветствия.

В Уфе, к слову, он замечал и более странных судей. Одна, например, частенько на заседаниях цитирует фразы из Библии, хотя опять же это не стало поводом для беспокойства для юристов.

— Нужно понимать, что судья — это тоже человек, у которого есть семья, может исповедовать любую религию, — считает адвокат. — Я бы не стал поднимать такой шум из-за просыпанной соли.

Юрист рекомендует правозащитникам заниматься более актуальными вопросами, например, коррупционерами. И помимо того же «Кроношпана», построенного по современным технологиям, по его словам, в Уфе существуют и более грязные производства.

— Все это похоже на чью-то игру. Правозащитники цепляются за любой повод. Не исключаю, что если б они увидели судью в церкви или в мечети, представили бы его (или ее) как религиозного фанатика. А дорожка соли — не тот случай, когда нужно проводить человеку психиатрическую экспертизу. И это не является основанием для отвода судьи. Возможно, этот резонанс как-то повлияет на дальнейшую судьбу судьи, — резюмирует Мустафин.

«Мне никто никогда не угрожал»

Сама Идиятова — женщина, судя по всему, скромная и не любит публичности. Однако четыре года назад, за несколько месяцев до своего переезда в Уфу, она дала интервью местной газете «Кумертауское время» (№50 от 3 апреля 2014 года). Приводим выдержки из беседы, где молодая судья рассказывает о себе и своей работе.

— Наиля Рамилевна, какие самые главные плюсы и минусы в работе судьи?

— Плюсов много. Один из них то, что судья самостоятелен в принятии решений. В своей деятельности по осуществлению правосудия он никому не подотчетен. Конечно, судья выслушивает прокурора, адвоката, учитывает мнения сторон и заявленные ходатайства, но решение принимает самостоятельно. К тому же работа судьи — это очень престижная работа и считается вершиной всей юридической пирамиды. Да и сама работа — очень интересная, разнообразная. Самый главный минус — приходится жертвовать своим личным временем. Меньше времени остается для семьи, отдыха и самообразования.

— Бывает, что недовольные граждане вместо того, чтобы цивилизованно писать жалобы, начинают угрожать?

— Лично мне никто никогда не угрожал. А вообще, нападения на судей нередки. Я считаю, что каждый судья должен делать все, чтобы обезопасить себя. К примеру, необходимо всегда оставлять свои эмоции при себе, не вступать в конфликты с гражданами. Если судья ведет разговор спокойно, то даже самый раздраженный человек успокоится.

Не кажется ли вам, что это очень тяжелая работа для женщины?

— Конечно. Работать приходится не менее 12 часов ежедневно. Работа требует и колоссального интеллектуального напряжения, и морального, и психологического. И все это не может не отражаться на психологическом состоянии судьи. Я себе даю установку: за пределами суда перестаю быть судьей и становлюсь просто женщиной. Однако это легче сказать, чем сделать. Все равно о том, что я судья, помню постоянно, не говоря уже о том, что рассматриваемые дела мысленно анализирую в течение всего дня.

— Вы никогда не сталкивались с некомпетентностью судей?

— Я одно могу сказать: судьи, которые работают в нашем суде, все без исключения высокой квалификации и высоких моральных качеств.

— Много говорят о том, что на судей оказывают давление с целью повлиять на принятие решения. Так ли это?

— Мне такие факты не известны. За вмешательство в судебную деятельность в любой форме предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. К тому же судьи знают, как реагировать на такие вещи.

— Что вы испытываете, произнося приговор?

— Эмоции непередаваемые и очень разные. Даже само начало процесса, когда произносят: «Встать, суд идет!» — очень волнующе. Еще труднее сдержать эмоции, когда начинаю зачитывать приговор: «Именем Российской Федерации»…

— У вас когда-нибудь появлялось желание поступить с законом, как с дышлом?

— Всякое бывает, но закон есть закон, и я не имею права его подстраивать под нахлынувшие чувства…

Тимур Рахматуллин
ПроисшествияОбщество Башкортостан
комментарии 43

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    У каждой дамы есть свои маленькие слабости...
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  • Анонимно 28 июня
    а разве знание того, что соль останавливает негатив, направленный на любого человека, является слабостью ?!!...молодец!!!...я тоже всем судьям рекомендую насыпать соли за порог его кабинета с заговором, чтобы агрессивные и неадекватные люди не могли переступить этот порог...правда не рекомендую таким толстым слоем и видимым...достаточно щепоточки...результат будет еще лучше!!!
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  • Анонимно 28 июня
    РВ тем и нравится, что не ведется на эти жареные новости и старается максимально объективно осветить проблему.
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  • Анонимно 28 июня
    Мда.)))) Итог заметки таков: правозащитники кажись сами с рыльцем в пушку, а сумасшедшая судья вовсе не сумасшедшая, и вообще высокой квалификации человек!))) Удивительно, как все сложилось.)))
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    Анонимно 28 июня
    вот такой поворот!
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    Анонимно 28 июня
    Судя по контексту, эти дамы ни перед чем не остановятся. Хотелось бы услышать кого-нибудь из Марий-Эл. Как там с этим делом у вас?
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    Анонимно 29 июня
    Там марийцев тоже много. У меня жена с Башкирии была, так эта дура приворот сделала, вроди типтярка была. Но башкирские марийцы с татарскими именами и фамилиям, так что не исключаю. А так мариэльские марийцы говорят, если татары наколдуют, то от этого спасения нет. Так что думайте сами.
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  • Анонимно 28 июня
    Саитова и Жукова - те еще провокаторши. Не знаю, почему автор статьи мягко высказался по этим бабенкам? Теперь все больше убеждаюсь, что они могли и сами подстроить. И не факт, что соль. Как они узнали, что за порошок? На вкус попробовали или затянулись?
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  • Анонимно 28 июня
    Булат Мустафин трезво оценивает ситуацию. Большой респект адвокату!
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    Анонимно 28 июня
    А это показатель профессионализма: разговор только по делу, а магия мимоходом
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  • Анонимно 28 июня
    Булат Фаритович - профессионал своего дела, таких бы в судьи, однозначно.
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  • Анонимно 28 июня
    Статья абсолютно не честная. Написана в пользу судьи. У себя дома судья может делать все что считает необходимым. Но в зале суда от имени Российской Федерации это недопустимо. Я не разу не была на заседаниях у этого судьи и не могу оценивать ее профессиональные качества. Все комментарии анонимные, абсолютно глупые и не по существу проблемы. Я почувствовала необъективность автора когда он мне задавал вопросы. Он мне стал говорить, а что судья не может разве насыпать соли и другие глупые вопросы. Это единственный человек которому мне не хотелось давать интервью. А по данному поводу если не примут решение в отношении судьи в республике я поеду к Председателю Верховного суда РФ с вопросом о даче оценки ее поведению. Альмира Жукова
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    Анонимно 28 июня
    а честные статьи - это которые "правозащитницы" пишут?
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    Анонимно 28 июня
    Своим комментарием, Вы только добавили симпатий и к автору, и к сторонникам судьи.
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    Анонимно 28 июня
    ты теперь понимаешь, что из себя представляют эти т.н. правозащитники?
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    Анонимно 28 июня
    РВ респект за то, что дали ей откомментировать. Но кто больше всех кричит?
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    Анонимно 28 июня
    Альмира, вы как правозащитник приведите конкретный акт, где сказано, что "в зале суда это недопустимо". Какой закон запрещает судье сыпать соль на пол? Я что-то не нахожу. И уже на основе этого документа можно составлять жалобы. А не на основе вашего личного мнения.
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  • Анонимно 28 июня
    Если веришь - дома ли, в церкви ли,у шаманов ли - где хочешь, но суд - это не место для проявления и демонстрации своих верований и солипосыпаний. В суде во угла- закон и никакой соли.
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    Анонимно 28 июня
    а если истцы придут с бубном? это нормально будет?
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    Анонимно 28 июня
    И не только. Есть такие, которые фотки в могилу кидают
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  • Ильдар Ахмеджанов 28 июня
    Эх надо было огурчиков с помидорчиками взять им на суд, соль же была
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    Анонимно 28 июня
    а ты петросян
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  • Анонимно 28 июня
    Этот случай с солью очень похож на провокацию против судьи.
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  • Анонимно 28 июня
    Вот продолжение истории. "Правозащитница" во всей красе:
    https://realnoevremya.ru/news/104106-bashkirskoy-aktivistke-grozit-srok-za-broshennuyu-v-sudi-sumku
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    Анонимно 28 июня
    Ахахаха))) Саитова тот еще фрукт похоже))
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  • Анонимно 28 июня
    Пожалейте всех этих женщин. У каждого бывают срывы - и у судьи с нервной работой, и у правозищитниц с их незавидной судьбой. У Жуковой и Саитовой была жизнь сложная. Поэтому они такими стали. Будьте ко всем добрее.
    Ответить
    Анонимно 28 июня
    Тогда им не в суд, а психоаналитику
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Однозначно, такая судья не может работать по профессии!
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    Анонимно 28 июня
    Однозначно, таких "правозащитниц" надо в медицинские учреждения отправлять на принудительное лечение.
    Ответить
    Анонимно 29 июня
    Согласна, но в первую очередь проверить судью на вменяемость. Как она выносит приговор, как она может решать судьбы людей если у нее с головой проблемы???
    Ответить
    Анонимно 29 июня
    Судья в отличие от этих женщин у психиатра не лечилась
    Ответить
    Анонимно 29 июня
    Видимо пришло время!!!
    Ответить
    Анонимно 29 июня
    Время пришло опять этим бабонькам к врачам сходить? Если уже с сумками на судей кидаются?
    Ответить
    Анонимно 28 июня
    Однозначный какой (ая)! С такими убеждениями не долго и в лагерь Жуковых переместиться
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Бывал на её заседаниях ещё в Кумертауском горсуде. Нормальная адекватная судья.
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    Нормальная судья. Какая-то провокация со стороны этих дам.
    Ответить
  • Анонимно 28 июня
    в каждом судебном зале должно быть видеонаблюдение. если соли не было - почему суд не комментирует ничего
    Ответить
    Анонимно 28 июня
    почему суд должен комментировать то, чего не было?
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  • Анонимно 28 июня
    Аааа, эти тетки теперь возмущаются насчет статьи!!!! Тимур, ты супер! Значит, правильно пишешь.
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    Анонимно 28 июня
    Очень профессионально написана статья. Без перескосов и с ремарками все в порядке
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  • Анонимно 29 июня
    Ну эти правозащитницы - местные фрики. Федеральные издания не знают, приняли за чистую монету, не проверили, потому и распространили фейк. Из уфимских газет в основном ПРОУФУ давала. А их позиция и так ясна. Жукова и Саитова - их люди.
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    Анонимно 29 июня
    проуфу - нормальное издание. хотя перекосы бывают. но читать их интересно
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