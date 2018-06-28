Наиля Идиятова: «Каждый судья должен делать все, чтобы обезопасить себя»

«Реальное время» разбиралось в скандале с судьей, в кабинете которой обнаружили рассыпанную соль

Скандал о дорожке соли, насыпанной в кабинете уфимской судьи Наили Идиятовой, вышел за пределы Башкирии и стал обсуждаться по стране. Кто-то даже засомневался в ее вменяемости. Пока представители официальной Фемиды Башкирии хранят гробовое молчание по ситуации, некоторые из адвокатов о самой судье отзываются весьма положительно и считают ее вполне адекватной женщиной. Кто эта «героиня», неожиданно угодившая в федеральную повестку, разбирался корреспондент «Реального времени».

«Вы шаман? Зачем соль рассыпали?»

На днях в СМИ распространилась информация о насыпанной соли в кабинете уфимского судьи Наили Идиятовой. Рассматривался иск общественников о нарушении прав уфимцев и жителей села Иглино на питьевую воду. Они требовали отменить положительные заключения госэкспертизы проектной документации завода «Кроношпан-Башкортостан» и результатов инженерных изысканий. Однако придя на заседание, правозащитники Альмира Жукова и Рамиля Саитова обратили внимание на рассыпанную по полу дорожку соли, о чем сообщили в социальных сетях и рассказали журналистам.

— Сама я опоздала, — поведала о произошедшем корреспонденту «Реального времени» Жукова. — Девочки мне рассказали, что перед нашим заседанием минут 20 никого не пускали. А потом мы увидели, что поперек порога насыпан толстый слой соли. И как «наркоманская дорожка» соль насыпана по всему кабинету и около стола. На наши вопросы она не отвечала.

Причем наша собеседница уверена, что это была именно соль, а не другой какой-то порошок.

— Если бы это был другой порошок, она б, наверное, ответила. Я спросила у нее: «Вы шаман? Зачем соль рассыпали?» Она молчит. Во время самого заседания она тоже молчала, — продолжает Альмира Рашитовна.

Альмира Жукова уверена, что это была именно соль, а не другой какой-то порошок. Фото idelreal.org



Кто именно рассыпал соль, Жукова не знает. Фотографировать в зале истцам не разрешили. Поэтому кадры получилось сделать со стороны коридора. Тем не менее, правозащитницы намерены подать ходатайство о психиатрической экспертизе судьи.

Такой случай не могли упустить региональные и федеральные медиаресурсы. Фотографии с белой полоской порошка на полу гуляют по изданиям и социальным сетям. А пользователи соревнуются в острословии.

Что касается Жуковой и Саитовой, то они достаточно известны некоторыми громкими делами. Альмира Жукова нередко критикует правоохранительные органы, высказывается по самым громким делам в Башкирии и соседних регионах. Ее дочь осуждена за употребление наркотиков, сама Жукова убеждена, что вещества девушке подкинули из-за правозащитной деятельности родительницы. В 2011 году в Уфе был избит член местного отделения партии «Яблоко» Дамир Гарифуллин. Пострадавший утверждал, что его «заказала» Жукова.

Рамиля Саитова — активистка движения «СтопКроношпан», сопредседатель Ассоциации коренных народов РФ, секретарь Совета аксакалов башкир, член президиума Конгресса башкирского народа, а в прошлом — известная бизнес-леди. Развод с мужем дался ей тяжело: процесс сопровождался разделом имущества в виде сети магазинов «Добрый день» и даже лишением свободы. Рамиля Хамитьяновна достаточно часто критикует местную власть и выступает за отставку главы РБ Рустэма Хамитова.

Рамиля Саитова достаточно часто критикует местную власть. Фото Зухры Буракаевой (proufu.ru)

«Судья — это тоже человек»

После этой «соленой» истории сайт «Судебные и нормативные акты РФ», в котором были странички с итогами заседаний Идиятовой, перестал работать. На момент публикации материала на запрос «Реального времени» Ленинский райсуд Уфы не ответил.

Что известно о судье? Ранее работала в городе горняков и авистроителей Кумертау. В 2014 году ее перевели в Ленинский суд Уфы. Нареканий ее работа не вызывала ни у коллег-судей, ни у других юристов, работавших с ней.

В частности, адвокат коллегии адвокатов «Мустафин и партнеры», преподаватель БашГУ Булат Мустафин отзывается о судье вполне положительно.

— У меня было несколько судебных заседаний у нее, — делится с «Реальным временем» Мустафин. — Не наблюдал за ней чего-то необычного. На судебных заседаниях, на которых я присутствовал, ведет себя вполне адекватно, не грубит, не перебивает. Ее решения были вполне адекватные. Должен сказать, многие другие судьи не здороваются с нами, а она всегда отвечает на приветствия.

В Уфе, к слову, он замечал и более странных судей. Одна, например, частенько на заседаниях цитирует фразы из Библии, хотя опять же это не стало поводом для беспокойства для юристов.

— Нужно понимать, что судья — это тоже человек, у которого есть семья, может исповедовать любую религию, — считает адвокат. — Я бы не стал поднимать такой шум из-за просыпанной соли.

Юрист рекомендует правозащитникам заниматься более актуальными вопросами, например, коррупционерами. И помимо того же «Кроношпана», построенного по современным технологиям, по его словам, в Уфе существуют и более грязные производства.

— Все это похоже на чью-то игру. Правозащитники цепляются за любой повод. Не исключаю, что если б они увидели судью в церкви или в мечети, представили бы его (или ее) как религиозного фанатика. А дорожка соли — не тот случай, когда нужно проводить человеку психиатрическую экспертизу. И это не является основанием для отвода судьи. Возможно, этот резонанс как-то повлияет на дальнейшую судьбу судьи, — резюмирует Мустафин.

«Мне никто никогда не угрожал»

Сама Идиятова — женщина, судя по всему, скромная и не любит публичности. Однако четыре года назад, за несколько месяцев до своего переезда в Уфу, она дала интервью местной газете «Кумертауское время» (№50 от 3 апреля 2014 года). Приводим выдержки из беседы, где молодая судья рассказывает о себе и своей работе.

— Наиля Рамилевна, какие самые главные плюсы и минусы в работе судьи?

— Плюсов много. Один из них то, что судья самостоятелен в принятии решений. В своей деятельности по осуществлению правосудия он никому не подотчетен. Конечно, судья выслушивает прокурора, адвоката, учитывает мнения сторон и заявленные ходатайства, но решение принимает самостоятельно. К тому же работа судьи — это очень престижная работа и считается вершиной всей юридической пирамиды. Да и сама работа — очень интересная, разнообразная. Самый главный минус — приходится жертвовать своим личным временем. Меньше времени остается для семьи, отдыха и самообразования.

— Бывает, что недовольные граждане вместо того, чтобы цивилизованно писать жалобы, начинают угрожать?

— Лично мне никто никогда не угрожал. А вообще, нападения на судей нередки. Я считаю, что каждый судья должен делать все, чтобы обезопасить себя. К примеру, необходимо всегда оставлять свои эмоции при себе, не вступать в конфликты с гражданами. Если судья ведет разговор спокойно, то даже самый раздраженный человек успокоится.

— Не кажется ли вам, что это очень тяжелая работа для женщины?

— Конечно. Работать приходится не менее 12 часов ежедневно. Работа требует и колоссального интеллектуального напряжения, и морального, и психологического. И все это не может не отражаться на психологическом состоянии судьи. Я себе даю установку: за пределами суда перестаю быть судьей и становлюсь просто женщиной. Однако это легче сказать, чем сделать. Все равно о том, что я судья, помню постоянно, не говоря уже о том, что рассматриваемые дела мысленно анализирую в течение всего дня.

— Вы никогда не сталкивались с некомпетентностью судей?

— Я одно могу сказать: судьи, которые работают в нашем суде, все без исключения высокой квалификации и высоких моральных качеств.

— Много говорят о том, что на судей оказывают давление с целью повлиять на принятие решения. Так ли это?

— Мне такие факты не известны. За вмешательство в судебную деятельность в любой форме предусмотрена в том числе и уголовная ответственность. К тому же судьи знают, как реагировать на такие вещи.

— Что вы испытываете, произнося приговор?

— Эмоции непередаваемые и очень разные. Даже само начало процесса, когда произносят: «Встать, суд идет!» — очень волнующе. Еще труднее сдержать эмоции, когда начинаю зачитывать приговор: «Именем Российской Федерации»…

— У вас когда-нибудь появлялось желание поступить с законом, как с дышлом?

— Всякое бывает, но закон есть закон, и я не имею права его подстраивать под нахлынувшие чувства…