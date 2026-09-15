«Ак Барс» — в лидерах «Востока» на зло скептикам, трудности Артиги в «Рубине»

Пятнадцатый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: «Реальное время»

Как «Ак Барс» стартовал в новом сезоне КХЛ? Почему футбол Франка Артиги в «Рубине» оставляет неоднозначные впечатления? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в пятнадцатом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



«Ак Барс» на зло скептикам достаточно уверенно стартовал в новом сезоне КХЛ

«Ак Барс» к удивлению многих экспертов весьма ударно стартовал в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Казанцы идут в лидерах Восточной конференции, а сама игра казанского клуба смотрится очень целостно. Есть какое-то ощущение, что все лето главного тренера «Ак Барса» не отпускала финальная серия с «Локомотивом». И сейчас Анвар Гатиятулин в определенном смысле строит из «Ак Барса» такой же «Локомотив». Посмотрите, как казанцы играют у бортов, как прагматично действуют в обороне.

К началу сентября «Ак Барсу» всё-таки привезли новичков. Команду пополнили Кевин Хейс и Егор Соколов. Оба пока выходят во второй тройке с Александром Хмелевским. Сочетание, конечно, выглядит сыроватым по матчам с «Трактором» и «Металлургом». Но, быть может, в ближайшее время и Соколов, и Хейс сумеют набрать оптимальную форму. Хотя Анвар Гатиятулин еще в начале сезона отмечал, что в среднем игрокам требуется от 10-12 матчей минимум, чтобы набрать игровой ритм и тонус.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» действительно производит очень приятное впечатление. Во многом, из-за того, что и лидеры казанского клуба играют как настоящие лидеры. Отличная статистика у Артема Галимова, как всегда стабилен форвард Кирилл Семенов, который недавно разменял восемь сотен матчей в КХЛ. Не дает повода для скептичных разговоров голкипер Тимур Билялов.

Единственное, что смущает в текущем составе «Ак Барса» — линия обороны. Есть две стабильные пары защитников: Лямкин-Миллер, Терехов-Марченко. В третьем сочетании играют Никита Евсеев и Альберт Яруллин, в четвертом — совсем молодые Иванов и Бардин.

Казанцам необходим как минимум еще один опытный, мастеровитый защитник. Ни на что не намекаем, но на фоне разногласий главного тренера «Металлурга» Андрея Разина и хоккеиста Егора Яковлева, как будто, у казанского клуба есть шанс забрать к себе этого игрока. Это олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина. К слову, Яковлев начинал карьеру в КХЛ именно в «Ак Барсе», приехав в столицу Татарстана в десятые годы совсем юным мальчишкой.

Медные трубы Франка Артиги в «Рубине»

В российском чемпионате сыграно восемь туров. Чуть меньше трети. Образовалась когорта лидеров, появились явные аутсайдеры и те, кто скорее всего покинет РПЛ по ее окончании в мае.

«Рубин», не изменяя себе последние года три, еще со времен Рашида Рахимова, облюбовал восьмое место в таблице. После восьми матчей у казанцев — 11 очков. И вот парадокс: поражение всего одно, в первом туре от «Краснодара», зато ничьих — пять. Причем, все со счетом — 1:1. Стабильность — признак мастерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впечатления от работы Франка Артиги на старте нового сезона РПЛ противоречивые. С одной стороны, того яркого, пестрого «испанского» футбола, который обещал Артига, когда только приехал в Казань, мы толком не увидели. С другой стороны, а что требовать от Франка Артиги, если качественных игроков для этого испанского футбола у него нет.

Артига явно ожидал добротных трансферов летом, рассчитывал, что уж в сентябре дождется усиления. Однако те сделки, которые должны были повлиять именно на уровень состава «Рубина», класс команды, сорвались. Главное разочарование — разумеется, переход Ивана Олейникова в ЦСКА. Не будем вдаваться в подробности этой истории, все уже и так прекрасно знают две стороны медали. «Рубин» утверждает, что клуб и Олейников ударили по рукам во время экскурсии на базе для футболиста. Сторона игрока заявляет, что никаких конкретных обещаний футболист на переход в «Рубин» тогда не давал. Как говорится, кто прав, кто виноват — судить не нам, а только воз и ныне там.

Да, на фоне неудачной трансферной кампании прорывной осени от «Рубина» ждать наивно. И даже приезды Матвея Иванова, Ульви Бабаева в Казань кардинально не изменят потенциал системы игры «Рубина». Казанцы вряд ли опустятся ниже своей восьмой строчки, однако перспективы побороться за топ-5 у «Рубина» выглядят уж очень эфемерными.

