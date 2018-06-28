«День поля»: Татарстан просит у Москвы компенсации потерь от роста цен на солярку
Что страшнее для сельчан — угроза повторения засухи 2010 года или дикий рост цен на топливо
«День поля в Татарстане — 2018»: какую «медведевскую» компенсацию за сумасшедшие цены на топливо просят аграрии, кто в Татарстане взялся «чипировать» натуральное молоко и как питерский «Кировец» вытесняет тракторных конкурентов — в материале «Реального времени».
Титов: «Я бы не сказал, что похоже на засуху»
Разгулявшаяся 30-градусная июньская жара стала, пожалуй, самой первой обсуждаемой темой на агротехнической выставке «День поля в Татарстане — 2018», развернувшейся сегодня на территории опытных полей ТатНИИСХ ФИЦ «КазНЦ РАН» в Лаишевском районе Татарстана. К причудам природы татарстанские аграрии не могут относиться, мягко говоря, с прохладцей: все-таки земля, «мать-кормилица», не сможет родить богатого урожая без питательной для нее влаги. После недельного солнцепека на полях некоторые заговорили об угрозе повторения засухи, подобной в 2010 году. «Как бы не сгореть! — волновался фермер, занимающийся выращиванием зерновых. — Большие потери сельчане тогда понесли, вплоть до разорения».
«Нет, в почве влаги пока достаточно», — отверг панические настроения депутат Госдумы и генеральный директор АО «Казанский МЭЗ» Михаил Сыровацкий. Но, конечно, за температурным столбиком в его компании внимательно следят и подпитывают рапсовые поля по часам. Минсельхозпрод РТ, координирующий действия сельчан, просят не беспокоиться за урожай, уверяя, что жара скоро пойдет на спад.
«Очень хочется осадков, — признался «Реальному времени» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, вытирая испарину, выступающую на лбу. — Сейчас растения испытывают недостаточное питание, им желательно бы сейчас влагу. Хоть мы успели накрыться «зеленым ковром», но все равно самостоятельно подкармливаем растения. Но естественное плодородие всегда благоприятнее и менее затратнее».
По его словам, жара застала как раз в тот момент, когда идет созревание пшеницы. «Вегетация растений происходит нормально при температуре до 25 градусов, а выше этого растение защищается и не идет в рост, идет стагнация развития, — объяснил он, как палящее солнце губит будущий урожай. — Но я бы не сказал, что похоже на засуху. Пока мы терпим 10 дней. На следующей неделе прогнозируются определенные осадки. Но как на самом деле будет, сложно предсказать».
42,5 рубля за солярку — это много, очень много
Впрочем, будущий урожай «убивает» не палящее солнце, а подскочившие вверх цены на горючее. Главы сельскохозяйственных компаний в один голос заявили, что с мая этого года стоимость 1 литра дизельного топлива выросла на 25—30% и достигла 45—54 рублей, тогда как цены на пшеницу и молоко продолжают падать. «Судите сами: тонна топлива стоит 4500 рублей, а тонна молока — в два раза меньше. Мы надеемся, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев услышат наши предложения по компенсации потерь от роста цен на топливо», — отметил в разговоре с «Реальным временем» депутат Госдумы Михаил Сыровацкий.
Напомним, что на днях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ компенсирует сельхозпроизводителям потери в связи с ростом цен на топливо. «Мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо», — пообещал он. И поручил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву определить окончательную сумму поддержки и ее источники. Аграрии уверены, что «майское» топливо способно разогнать розничные цены на продовольствие к осени этого года, если федеральные власти не примут действенных мер. Пока стоны о безумно дорогом для сельчан топливе можно было услышать практически у любого стенда экспозиции, развернутой на выставке. Аграрии считают, что справедливым была бы компенсация «до уровня закупочной цены на молоко или на пшеницу». Получается, что почти 20 рублей с каждого литра топлива.
Кто пишет правила неначавшейся игры
Однако правила неначавшейся игры Москвы с регионами по компенсации потерь за топливо еще не определены. Первый замминистра Минсельхозпрода РТ Николай Титов рассказал «Реальному времени», что механизм и сроки получения финансовой помощи не определены. «42,5 рубля за солярку — это много, очень много. Хлеб не изменился, закупочные цены на молоко упали, а энергоносители выросли до 25%», — сообщил он. По его словам, на селекторном совещании с Медведевым главы регионов привели конкретные расчеты роста стоимости дизельного топлива. «Понятно, что все это отразится на затратах на производство готовой сельскохозяйственной продукции. В некоторых регионах прогнозируют подорожание стоимости продукции на 25—30%. Делайте выводы сами!» — предупредил Титов о вероятности роста цен на продовольствие осенью этого года. Правда, он не стал говорить, на какую сумму компенсации претендует Татарстан.
Между тем для проведения посевных работ Татарстан закупил топливо у местных производителей по цене ниже рыночной. Так, АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН, Татарстан) закупило у «Татнефти» дизельного топлива на сумму 2,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Отпускная цена варьируется от 37 до 41 рубля. По словам источников, близких к Минсельхозпроду РТ, это произошло по распоряжению президента Татарстана. «Это подарок республики», — говорил он. Но поставки льготного топлива не покрыли всю потребность агропромышленного комплекса РТ, которая оценивается в 200 тысяч тонн. По его словам, закупленное топливо распределяется по нефтебазам в пределах 15 тысяч тонн, запас есть на 7—10 дней. «Идет оборот средств — реализовали продукцию, оплатили топливо», — пояснил он систему распределения лимитов на дешевое топливо.
А есть живые коровы?
В это время президент Татарстана начал осмотр экспозиции агропромышленной выставки. Вместе с ним последними новинками сельчан живо интересовался Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а их сопровождал глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Стоило им войти в сектор племенного хозяйствования, как их на входе встретила «декоративная живность» — бурая корова с агрессивным видом и несколько миловидных курочек и уточек. «А где живые?» — поинтересовался президент. Но тут издалека послышался коровий рев. Оказалось, что три племенные буренки, завезенные из Венгрии, ожидали гостей на безопасном отдалении. «Откуда ты их взял?» — спросил Асгат Сафаров у владельца декоративной колхозной композиции. «Купил давно — для участия в Международном дне поля», — улыбнулся он. Видно, привезет еще раз.
Тут VIP-гости заинтересовались чипизацией молока. Руководитель компании «Агроинновации» Марат Дусаев показал на пластиковых бутылках молока новую маркировку — QR-код, который содержит полную информацию о происхождении молока. Через камеру телефона считываются данные о производителе, породе коров, когда она была вакцинирована и даже время переработки молока. «Наша задача в том, чтобы люди не пили сухое молоко. Пьет он его, пьет — а иммунитет лучше не становится. Почему? Сухое молоко произведено 10 лет назад. А это живое молоко, прямо из-под коров, а иммунитет общается с окружающей средой», — объяснил он. По его словам, сейчас чипизация молока внедрена на комбинате «Касымовский», который перерабатывает молоко Сабинского, Атнинского и Арского районов. Марат Дусаев уверяет, что чипизация обойдется бесплатно переработчикам.
«Кировец» идет на авансы
По словам московского гостя — главы Росагролизинга Валерия Назарова, с момента подписания соглашения с Татарстаном было поставлено 3,5 тыс. единиц техники, 77 тыс. голов племенного скота и создано около 270 тыс. ското-мест в республике.
«Хочу заверить, что эти взаимоотношения не будут снижаться, а только возрастать», — заявил он. Но сельчан ожидают более выгодные условия для обновления техники. Питерский завод тракторной техники готов отдавать тракторы «Кировец» за 50% от стоимости, но под гарантии правительства РТ. Об этом сообщил управляющий по региональному развитию Максим Ляхов при подходе делегации.
— Если помните, то в прошлом году работала федеральная программа обновления техники 50% на 50%, а также республиканская — 60% на 40% (то есть вторую часть техники оплачивает бюджет РТ, а первую — покупатель, — прим. ред.). В этом году они не работают. Как вариант мы предложили отпускать тракторы по 50% от стоимости, а в будущем году республика рассчитается с заводом, когда программы заработают, — сообщил он.
— Хорошо, — ответил ему президент РТ. По предварительным оценкам, сельчане смогут купить в этом году около 200 тракторов «Кировец».
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