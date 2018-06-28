«День поля»: Татарстан просит у Москвы компенсации потерь от роста цен на солярку

Что страшнее для сельчан — угроза повторения засухи 2010 года или дикий рост цен на топливо

Фото: Максим Платонов

«День поля в Татарстане — 2018»: какую «медведевскую» компенсацию за сумасшедшие цены на топливо просят аграрии, кто в Татарстане взялся «чипировать» натуральное молоко и как питерский «Кировец» вытесняет тракторных конкурентов — в материале «Реального времени».

Титов: «Я бы не сказал, что похоже на засуху»

Разгулявшаяся 30-градусная июньская жара стала, пожалуй, самой первой обсуждаемой темой на агротехнической выставке «День поля в Татарстане — 2018», развернувшейся сегодня на территории опытных полей ТатНИИСХ ФИЦ «КазНЦ РАН» в Лаишевском районе Татарстана. К причудам природы татарстанские аграрии не могут относиться, мягко говоря, с прохладцей: все-таки земля, «мать-кормилица», не сможет родить богатого урожая без питательной для нее влаги. После недельного солнцепека на полях некоторые заговорили об угрозе повторения засухи, подобной в 2010 году. «Как бы не сгореть! — волновался фермер, занимающийся выращиванием зерновых. — Большие потери сельчане тогда понесли, вплоть до разорения».

«Нет, в почве влаги пока достаточно», — отверг панические настроения депутат Госдумы и генеральный директор АО «Казанский МЭЗ» Михаил Сыровацкий. Но, конечно, за температурным столбиком в его компании внимательно следят и подпитывают рапсовые поля по часам. Минсельхозпрод РТ, координирующий действия сельчан, просят не беспокоиться за урожай, уверяя, что жара скоро пойдет на спад.

«Очень хочется осадков, — признался «Реальному времени» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, вытирая испарину, выступающую на лбу. — Сейчас растения испытывают недостаточное питание, им желательно бы сейчас влагу. Хоть мы успели накрыться «зеленым ковром», но все равно самостоятельно подкармливаем растения. Но естественное плодородие всегда благоприятнее и менее затратнее».

По его словам, жара застала как раз в тот момент, когда идет созревание пшеницы. «Вегетация растений происходит нормально при температуре до 25 градусов, а выше этого растение защищается и не идет в рост, идет стагнация развития, — объяснил он, как палящее солнце губит будущий урожай. — Но я бы не сказал, что похоже на засуху. Пока мы терпим 10 дней. На следующей неделе прогнозируются определенные осадки. Но как на самом деле будет, сложно предсказать».

Будущий урожай «убивает» не палящее солнце, а подскочившие вверх цены на горючее

42,5 рубля за солярку — это много, очень много

Впрочем, будущий урожай «убивает» не палящее солнце, а подскочившие вверх цены на горючее. Главы сельскохозяйственных компаний в один голос заявили, что с мая этого года стоимость 1 литра дизельного топлива выросла на 25—30% и достигла 45—54 рублей, тогда как цены на пшеницу и молоко продолжают падать. «Судите сами: тонна топлива стоит 4500 рублей, а тонна молока — в два раза меньше. Мы надеемся, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев услышат наши предложения по компенсации потерь от роста цен на топливо», — отметил в разговоре с «Реальным временем» депутат Госдумы Михаил Сыровацкий.

Напомним, что на днях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ компенсирует сельхозпроизводителям потери в связи с ростом цен на топливо. «Мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо», — пообещал он. И поручил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву определить окончательную сумму поддержки и ее источники. Аграрии уверены, что «майское» топливо способно разогнать розничные цены на продовольствие к осени этого года, если федеральные власти не примут действенных мер. Пока стоны о безумно дорогом для сельчан топливе можно было услышать практически у любого стенда экспозиции, развернутой на выставке. Аграрии считают, что справедливым была бы компенсация «до уровня закупочной цены на молоко или на пшеницу». Получается, что почти 20 рублей с каждого литра топлива.

Кто пишет правила неначавшейся игры

Однако правила неначавшейся игры Москвы с регионами по компенсации потерь за топливо еще не определены. Первый замминистра Минсельхозпрода РТ Николай Титов рассказал «Реальному времени», что механизм и сроки получения финансовой помощи не определены. «42,5 рубля за солярку — это много, очень много. Хлеб не изменился, закупочные цены на молоко упали, а энергоносители выросли до 25%», — сообщил он. По его словам, на селекторном совещании с Медведевым главы регионов привели конкретные расчеты роста стоимости дизельного топлива. «Понятно, что все это отразится на затратах на производство готовой сельскохозяйственной продукции. В некоторых регионах прогнозируют подорожание стоимости продукции на 25—30%. Делайте выводы сами!» — предупредил Титов о вероятности роста цен на продовольствие осенью этого года. Правда, он не стал говорить, на какую сумму компенсации претендует Татарстан.

Между тем для проведения посевных работ Татарстан закупил топливо у местных производителей по цене ниже рыночной. Так, АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН, Татарстан) закупило у «Татнефти» дизельного топлива на сумму 2,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Отпускная цена варьируется от 37 до 41 рубля. По словам источников, близких к Минсельхозпроду РТ, это произошло по распоряжению президента Татарстана. «Это подарок республики», — говорил он. Но поставки льготного топлива не покрыли всю потребность агропромышленного комплекса РТ, которая оценивается в 200 тысяч тонн. По его словам, закупленное топливо распределяется по нефтебазам в пределах 15 тысяч тонн, запас есть на 7—10 дней. «Идет оборот средств — реализовали продукцию, оплатили топливо», — пояснил он систему распределения лимитов на дешевое топливо.





Три племенные буренки, завезенные из Венгрии, ожидали гостей на безопасном отдалении



А есть живые коровы?

В это время президент Татарстана начал осмотр экспозиции агропромышленной выставки. Вместе с ним последними новинками сельчан живо интересовался Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а их сопровождал глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Стоило им войти в сектор племенного хозяйствования, как их на входе встретила «декоративная живность» — бурая корова с агрессивным видом и несколько миловидных курочек и уточек. «А где живые?» — поинтересовался президент. Но тут издалека послышался коровий рев. Оказалось, что три племенные буренки, завезенные из Венгрии, ожидали гостей на безопасном отдалении. «Откуда ты их взял?» — спросил Асгат Сафаров у владельца декоративной колхозной композиции. «Купил давно — для участия в Международном дне поля», — улыбнулся он. Видно, привезет еще раз.

Тут VIP-гости заинтересовались чипизацией молока. Руководитель компании «Агроинновации» Марат Дусаев показал на пластиковых бутылках молока новую маркировку — QR-код, который содержит полную информацию о происхождении молока. Через камеру телефона считываются данные о производителе, породе коров, когда она была вакцинирована и даже время переработки молока. «Наша задача в том, чтобы люди не пили сухое молоко. Пьет он его, пьет — а иммунитет лучше не становится. Почему? Сухое молоко произведено 10 лет назад. А это живое молоко, прямо из-под коров, а иммунитет общается с окружающей средой», — объяснил он. По его словам, сейчас чипизация молока внедрена на комбинате «Касымовский», который перерабатывает молоко Сабинского, Атнинского и Арского районов. Марат Дусаев уверяет, что чипизация обойдется бесплатно переработчикам.

«Кировец» идет на авансы

По словам московского гостя — главы Росагролизинга Валерия Назарова, с момента подписания соглашения с Татарстаном было поставлено 3,5 тыс. единиц техники, 77 тыс. голов племенного скота и создано около 270 тыс. ското-мест в республике.

«Хочу заверить, что эти взаимоотношения не будут снижаться, а только возрастать», — заявил он. Но сельчан ожидают более выгодные условия для обновления техники. Питерский завод тракторной техники готов отдавать тракторы «Кировец» за 50% от стоимости, но под гарантии правительства РТ. Об этом сообщил управляющий по региональному развитию Максим Ляхов при подходе делегации.

— Если помните, то в прошлом году работала федеральная программа обновления техники 50% на 50%, а также республиканская — 60% на 40% (то есть вторую часть техники оплачивает бюджет РТ, а первую — покупатель, — прим. ред.). В этом году они не работают. Как вариант мы предложили отпускать тракторы по 50% от стоимости, а в будущем году республика рассчитается с заводом, когда программы заработают, — сообщил он.

— Хорошо, — ответил ему президент РТ. По предварительным оценкам, сельчане смогут купить в этом году около 200 тракторов «Кировец».

1 / 53 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов