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Песков: ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается

13:19, 14.09.2026

Главной причиной стала нестабильность и новые витки эскалации в Персидском заливе

Песков: ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается
Фото: скриншот видео на канале в MAX "Кремль.Новости"

Ситуация на нефтяных рынках быстро ухудшается, что вызывает обеспокоенность у мировых экономик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главной причиной стала нестабильность и новые витки эскалации в Персидском заливе. Песков отметил, что из-за выхода из строя нефтепровода в Саудовской Аравии с мировых рынков выбыло свыше 4% поставок нефти.

— Это не может не иметь самых серьезных последствий и не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до 120 долларов за баррель. События сигнализируют о серьезном риске дальнейших перебоев в судоходстве.

Алсу Сабирзанова

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