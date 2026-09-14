Песков: ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается

Главной причиной стала нестабильность и новые витки эскалации в Персидском заливе

Ситуация на нефтяных рынках быстро ухудшается, что вызывает обеспокоенность у мировых экономик. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, главной причиной стала нестабильность и новые витки эскалации в Персидском заливе. Песков отметил, что из-за выхода из строя нефтепровода в Саудовской Аравии с мировых рынков выбыло свыше 4% поставок нефти.

— Это не может не иметь самых серьезных последствий и не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до 120 долларов за баррель. События сигнализируют о серьезном риске дальнейших перебоев в судоходстве.

Алсу Сабирзанова