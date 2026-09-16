Как итальянцы сорвали холдингу «РариТЭК» стройку завода СПГ

Санкции и отказ партнера сделали проект за 800 млн рублей «экономически нецелесообразным»

Фото: Реальное время

Арбитражный суд Татарстана постановил расторгнуть соглашение между Минэкономики РТ и ООО «РариТЭК СПГ» о создании завода сжиженного природного газа мощностью 3 тонны в час на территории ОЭЗ «Алабуга». За пять лет компания так и не приступила к строительству предприятия, не вложила в проект ни рубля из обещанных 735 млн рублей (без учета НДС). Причина, по ее словам, — в санкциях, сорвавших поставки оборудования от итальянского партнера GRAF Industries. Подробнее о срыве проекта и дальнейших последствиях в виде лишения статуса резидента ОЭЗ — в материале «Реального времени».

Амбициозный старт проекта по заводу СПГ

Татарстанский арбитраж своим сентябрьским решением расторг соглашение о ведении деятельности «РариТЭК СПГ» на территории особой экономической зоны «Алабуга». По условиям сделки, дочерняя структура холдинга «РариТЭК» должна была построить завод сжиженного природного газа, но за пять лет не реализовала проект.

В результате компания лишается статуса резидента «Алабуги» и должна выплатить 2,5 млн рублей штрафа. Расторжения соглашения через суд добивалось Министерство экономики РТ после того, как плановая проверка два года назад выявила полное невыполнение обязательств. Из обещанных 735 млн рублей инвестиций не вложено ни копейки, из 38 рабочих мест создано лишь два, выручка — нулевая. Строительство завода СПГ мощностью 3 тонны в час так и не началось.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Соглашение было подписано в мае 2021 года с участием Минэкономики РТ, управляющей компании ОЭЗ «Алабуга» и «РариТЭК СПГ». По условиям договора, компания обязалась осуществить инвестиции в размере не менее 735,4 млн рублей без НДС, из которых 677,2 млн — капитальные вложения в течение трех лет. Плановая выручка к 2025 году оценивалась в 500,9 млн рублей, количество рабочих мест — 38. Ввод объекта в рабочую эксплуатацию намечался на второй квартал 2022 года, выход на полную мощность — на четвертый. «РариТЭК СПГ» внесли в реестр резидентов особой экономической зоны, а в декабре того же года заключили договор аренды земельного участка площадью 2,8 гектара.

Изначально проект выглядел технологически продуманным — его запуск обсудили на заседании Наблюдательного совета ОЭЗ под руководством раиса РТ. По презентации компании, в комплексе должна была применяться дроссельная технология, позволяющая варьировать производительность в диапазоне 20—100% и задействовать мощности в наиболее выгодные тарифные окна, например в ночные часы. Модульная поставка оборудования обещала минимальные временные и финансовые затраты при монтаже, а мощность объекта можно было нарастить за счет установки дополнительной технологической линии.

Предполагаемыми потребителями СПГ значились предприятия транспортной, автотранспортной и добывающей отраслей, а также сети КриоАГЗС. Финансировать стройку компания планировала за счет заемных средств. Проект должен был стать очередным шагом в развитии газомоторной инфраструктуры — сферы, в которой холдинг специализируется как официальный дилер КАМАЗа по технике на газовых двигателях.

Санкции и итальянский след

Поскольку запуск строительства завода не состоялся и было установлено нарушение сроков инвестирования, предусмотренного бизнес-планом, договор аренды участка с «РариТЭК СПГ» расторгли по соглашению сторон в мае 2025 года. Земля вернулась в ОЭЗ невостребованной. Тремя месяцами ранее Минэкономики РТ направило компании уведомление с предложением расторгнуть соглашение. Не получив ответа, министерство обратилось в суд с соответствующим иском о и взыскании штрафа в размере 5 млн рублей. В суде компания не оспаривала факт нарушений, лишь просила снизить размер неустойки:

«Из-за введенных в 2022 году санкций в период исполнения договора возникли существенные экономические сложности, включая последствия санкционных ограничений. Данные обстоятельства напрямую повлияли на возможность исполнения обязательств: стали недоступны отдельные компоненты, узлы, специализированное ПО, необходимые для монтажа и пусконаладки оборудования. Кроме того, усложнились логистические цепочки, выросли издержки, что сделало исполнение договора на прежних условиях экономически нецелесообразным», — приводится позиция ответчика в материалах дела.

Кроме того, в рамках процесса стало известно, что ключевым зарубежным партнером проекта выступала итальянская GRAF Industries S.p.A. — промышленная группа, работающая в сфере автоматизации, механики, электроники и цифровизации производственных процессов. Одно из ее ключевых направлений — работа с газом: разработка систем для заправочных станций (КПГ и СПГ), проектирование систем компрессии, измерения, распределения газа, поставка станций «под ключ», от проектирования до обслуживания. Для этого в составе группы действует специализированное подразделение GRAF Gastech.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В материалах дела фигурирует письмо от GRAF Industries, приобщенное ответчиком к судебному разбирательству, однако детали коммуникации и формальная причина разрыва отношений в тексте решения не раскрываются. Очевидно, что именно срыв поставок со стороны итальянского контрагента стал тем камнем, который сорвал весь проект.

Штраф и лишение статуса резидента ОЭЗ

Суд констатировал, что компания не представила доказательств исполнения обязательств сделки. Неосуществление инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные соглашением, по закону квалифицируется как существенное нарушение. В итоге требование о расторжении соглашения было признано обоснованным и удовлетворено в полном объеме. Суд мог назначить штраф по верхнему пределу — 5 млн рублей, но счел взыскание полной суммы приводящим к «серьезным неблагоприятным последствиям для ответчика» и снизил размер неустойки вдвое — до 2,5 млн рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Холдинг «РариТЭК» объединяет предприятия, занимающиеся производством и поставкой автотехники на природном газе (компримированный и сжиженный), поставкой оригинальных запчастей, обучением персонала, сервисным обслуживанием, переоборудованием парков техники и развитием газозаправочной инфраструктуры. С 2010 года является официальным дистрибьютором КАМАЗа по продукции с газовыми двигателями, с 2017 года — дилером. Компания также член НП «Национальная газомоторная ассоциация» и Ассоциации грузовых автоперевозчиков. Однако эпизод с «Алабугой» лишил одну из структур холдинга статуса резидента с сопутствующими налоговыми и таможенными льготами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На фоне декларируемого курса на импортозамещение в газомоторной отрасли проект, зависимый от итальянского оборудования «под ключ», продемонстрировал серьезные проблемы российской промышленности. Многие высокотехнологичные производства по-прежнему критически зависят от компонентов, поставляемых из стран, присоединившихся к санкциям. «Реальное время» направило запрос в «РариТЭК» с просьбой высказать свою позицию по спору и поделиться планами по поводу судьбы завода СПГ, комментарий будет опубликован по получении.

Срыв проекта сопровождается непростым финансовым положением компании. Холдинг два года подряд ведет убыточную деятельность. Хотя размер убытков по итогам 2025-го в два раза снизился и составил 48,5 млн при выручке 172,4 млн рублей. Отмечая убыточность и превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами, аудиторы сообщили: «Данные обстоятельства могут указывать на сомнение в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно». По их данным, для улучшения финансовых показателей руководство компании активизирует выполнение плана на период до 2026—2028 годов и примет меры, которые обеспечат достаточный приток денежных ресурсов и прибыли.