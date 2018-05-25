Ростех планирует обменять 5—6% акций в обмен на доли Татарстана в трех предприятиях

ГК «Ростех» планирует обменять 5—6% акций ПАО «КАМАЗ» на пакеты Татарстана в капиталах трех предприятиях — АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» и ПАО «Казанский электротехнический завод». Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на Петербургском экономическом форуме — 2018.

«Планируется обменять часть наших акций «КАМАЗа» — до 5—6% — на доли республики Татарстан в трех предприятиях. Два из них входят в состав нашего концерна КРЭТ — это АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор». Сейчас КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна — 55,8%, у республики — 43,6%, во втором заводе — 50% принадлежит концерну, 41% — региону. Сделка позволит консолидировать в руках нашего холдинга почти 100% акций данных предприятий. Кроме того, «Ростех» рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6 % акций Казанского электротехнического завода», — сказал он.

Он отметил, что сделка может быть совершена до конца года, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ может выплатить дивиденды в размере 749,6 млн рублей.