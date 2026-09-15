Франция снова лидирует по импорту газа из России

В годовом выражении импорт вырос в 2,1 раза и достиг 364,9 млн евро

Франция в июле увеличила закупку российского газа на 42% и впервые с мая вернулась на первое место по его импорту среди стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные Евростата, изученные РИА «Новости».

В годовом выражении импорт вырос в 2,1 раза и достиг 364,9 млн евро. Франция закупает у России исключительно СПГ.

Второе место заняла Венгрия, импортировавшая только трубопроводный газ. Поставки туда сократились на 22% за месяц и на 7% за год — до 171,4 млн евро. Третью строчку заняла Греция с 132,4 млн евро: за месяц импорт вырос вдвое, за год — на 20%.

Болгария нарастила закупки газа в газообразном состоянии в 1,8 раза в годовом выражении, но сократила на 17% к июню — до 118,8 млн евро.

Бельгия, лидировавшая в июне, опустилась на пятую строчку: импорт упал почти втрое за месяц и в 3,6 раза за год — до 91,6 млн евро. В Словакию поступило газа на 89,6 млн евро, в Испанию — СПГ на 77,9 млн. Нидерланды сократили закупку СПГ в 2,2 раза — до 37,8 млн евро. Португалия совершила первую покупку с февраля на 34,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $1000. Это произошло впервые с декабря 2022 года.

Алсу Сабирзанова