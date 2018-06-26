«Непонятная позиция»: ГЖФ передумал требовать миллиард за несданное жилье в «Салават купере»?

Три дома многострадального 11-го квартала давно «на подходе», но сделать последнее усилие ПСО «Казань» не может

Фото: Роман Хасаев

В сумму без малого 1,4 млрд рублей оценивает нарушение сроков сдачи трех домов жилого комплекса «Салават купере» Госжилфонд при президенте РТ (ГЖФ). Неустойку фонд хочет взыскать с Управления капитального строительства и реконструкции (УКСиР) исполкома Казани. Впрочем, слово «хочет» здесь не совсем применимо. Иск уже рассматривает Арбитражный суд РТ, но позиция ГЖФ понятна не всем, соответственно остальные стороны тоже не хотят раскрывать свое видение ситуации. Подробности — в материале «Реального времени».

Пени на 1,4 млрд рублей

Государственный жилищный фонд при президенте РТ устал ждать, когда ПСО «Казань» наконец сдаст дома 11-го квартала ЖК «Салават купере». Однако истребовать пени за нарушение сроков ввода в эксплуатацию было решено с Управления капитального строительства и реконструкции исполкома, поскольку техническим заказчиком стройки в 11-м квартале выступает именно это ведомство. Промедление со сдачей трех жилых домов Госжилфонд оценивает в 1 млрд 387 млн 641 тысячу 370 рублей. «В нагрузку» на структуру исполкома падают также расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. ПСО «Казань» привлекается по делу только в качестве третьего лица.

На очередное заседание в Арбитражный суд РТ пришла лишь представительница УКСиР Наиля Алимбек, чему удивился даже судья Мансур Камалетдинов.

— Непонятна их (ГЖФ, — прим. ред.) позиция, какая-то пассивная. У меня нет никакого ходатайства, — недоумевал судья.



Алимбек подтвердила, что от ГЖФ на заседании никого не будет — об этом ей из фонда сообщили заранее.

— Наверное, они полагают, что если два раза не явились, то суд должен оставить без рассмотрения. Такое правило есть, но только если они вообще ни разу не являлись. А они были на самом первом заседании, так что рассматривать без них невозможно, — пояснил судья.

Камалетдинов напомнил, что на самом первом рассмотрении дела Госжилфонд заявил, что поддерживает иск, но изменилась ли с того времени позиция, и если да, то как? Для единственной участницы процесса, как и для судьи, это оставалось загадкой. Алимбек же подтвердила, что позиция управления неизменная — оно не согласно с требованием ГЖФ.

— Попрошу вас с ними связаться, я в силу своего положения переговоры с ними вести не могу, — сказал судья представительнице УКСиР. — Нужно узнать, поддерживают они иск или нет. Они должны обозначить свою позицию.

В пресс-службе мэрии Казани на наш запрос комментария по делу ответили только, что позиция исполкома будет озвучена в рамках рассмотрения дела. «До завершения судебного разбирательства от комментариев воздерживаемся», — заявили в мэрии.

ГЖФ и ПСО «Казань» от дополнительных комментариев по делу тоже единодушно отказались.

Взаимные иски

Напомним, в начале июня обладатели квартир в недостроенных высотках уже выходили на импровизированный митинг. Тогда один из активистов Дмитрий Савинчев сообщал, что три дома находятся на разной стадии готовности. «11-3 готов на 98%, 11-1 — на 83%, 11-5 — на 75%», по его словам, такие данные ему предоставили в УКСиР еще в середине мая. Всего в этих трех домах 1 190 квартир. В конце апреля в ответ на официальный запрос «Реального времени» в УКСиР поступали примерно такие же данные. При этом дома можно было сдать довольно быстро.

— На сегодняшний день из 5 домов на 1 870 квартир введено в эксплуатацию 2 дома (№11-2, №11-4) на 680 квартир, — сообщалось в этом ответе. — Строительная готовность остальных объектов составляет: дом №11-1 — 82%, дом №11-3 — 93%, дом №11-5 — 74%. Отметим, что основной функцией технического заказчика является организация подготовки проектно-сметной документации и разрешительной документации. На сегодня данная работа ведется на должном уровне. Факторы, препятствующие подрядной организации выполнять договорные обязательства, отсутствуют. В настоящее время за несвоевременное завершение строительства объектов Управлением капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета г. Казани ведется претензионно-исковая работа. Учитывая достаточно высокую готовность объектов, нормативное время для завершения работ составит 3 месяца для домов №11-1, №11-5. Работы по дому №11-3 возможно завершить в течение месяца.

Управление также подавало в суд на ПСО «Казань» за нарушение сроков сдачи. Но иск на 2,675 млрд рублей было решено вернуть — это связано с тем, что структуре исполкома нужно решить вопрос с уплатой госпошлины в размере 200 тысяч рублей. После этого с иском можно будет обратиться повторно.