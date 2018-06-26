День закрытых дверей: третий заемщик «Татсоцбанка» ищет правды у силовиков

Должники атакуют полицию новыми заявлениями о злом умысле в действиях подчиненных Анастасии Колесовой, дочки «генерала» КРЭТ

Фото: Роман Хасаев

Следователи УВД Казани начали еще одну проверку по заявлению о привлечении к уголовной ответственности руководства и сотрудников «Татсоцбанка». Вслед за представителями казанской «Галереи вин» и чувашской «Победы» признаки мошенничества в работе кредитного учреждения усмотрели должники из обанкротившегося ООО «День дверей». Они считают, банк обманом завладел их дверями из дуба, ореха, вишни и даже тропического дерева венге, а расчет по кредиту не произвел. В ТСБ заявляют — все законно. Подробности выясняла газета «Реальное время».

«Мы же верили банку!»: двери сегодня, документы завтра



Свои двери заявители в последний раз видели в мае 2015 года. На двух машинах в пару заходов 965 единиц товара — откосов, дверных замков, фурнитуры и собственно дверей — отвезли в главный офис «Татсоцбанка» в Казани на улице Чернышевского и разместили в просторном подвале.

— Перед этим мы с Маслаковым (заместитель председателя правления ТСБ, — прим. ред.) пожали руки. Он сказал — согласен принять двери и произвести взаимозачет по кредиту, давайте привезем товар в банк, оценим и подпишем акт-приема передачи, — вспоминает бывший гендиректор компании «День дверей» Вадим Беневоленский.

С его слов, расходы на грузчиков и аренду транспорта компания с банком разделили поровну. Причем, перед отправкой товара в «День дверей» для осмотра и описи имущества приехали трое специалистов залогового отдела и помощник председателя правления ТСБ Рафис Мусин. Однако позже под составленным банком актом почему-то появились подписи совсем других сотрудников, включая задержанного уже в этом году за поджог Артема Ильдеяркина.

Должники из обанкротившегося ООО «День дверей» считают, банк обманом завладел их дверями из дуба, ореха, вишни и даже тропического дерева венге, а расчет по кредиту не произвел. Фото realybiz.ru



— Мы верили банку — а как не верить! — отдали товар на 4 млн рублей, подписали пустой бланк, что нам подсунули со словами — акты и взаимозачет будут завтра. А на завтра нас в банке никто не ждал. Дежурили неделю, чтобы застать Маслакова — он уходил через заднюю дверь, — рассказывает бывший гендиректор.

Добил доверчивых предпринимателей судебный иск к ООО и поручителям о солидарном погашении задолженности в полном объеме — 3 млн 951 тысяча рублей и обращении взыскания на предмет залога. В своем заявлении в УВД Казани два представителя ныне несуществующей компании рассказали, что согласиться на передачу залога их убеждали с одной стороны словами — «имущества достаточно для закрытия кредита», а с другой — угрозами привлечения к уголовной ответственности. В результате «нормальная реализация товара была заблокирована после передачи имущества банку, а также банком был заблокирован расчетный счет», — указали заявители, выдвинув версию, что в банке их намеренно ввели в заблуждение с целью «дальнейшего присвоения» имущества компании и средств поручителей, а также «двойного исполнения кредитного обязательства».

Цейнштейн: «Они на вас потренировались, потом за нас взялись»

Компания «День дверей» проработала на казанском рынке чуть больше года, однако ее руководители сотрудничали с ТСБ с 2008 года. «У нас была безупречная кредитная история! И хотя кризис 2014—2015 года никто не отменял, наш бизнес мог устоять», — считает Илнур Фассахов, бывший руководитель компании-предшественника «Дня дверей».

К слову, осложнения у заемщика начались лишь через 7-8 месяцев после получения кредита в «Татсоцбанке» на сумму 4,4 млн рублей под 15% годовых. На фоне сезонного спада продаж банк поднял ставку до 20%, вслед за повышением Банком России ключевой ставки до 17%.

Не получив от банка документов, Фассахов и Беневоленский в июне 2015-го направили письма об истории с дверями в Центробанк РФ и Нацбанк Татарстана, а еще заявили о произошедшем в полицию. А вскоре получили от начальника ОП «Япеева» отказы в возбуждении уголовных дел «в связи с отсутствием события преступления». Из отказных постановлений следовало: полицию полностью удовлетворило объяснение зампреда Сергея Маслакова, который сообщил, что банк всего лишь предоставил заемщику (по его же просьбе!) помещение для хранения залогового имущества, поскольку у «Дня дверей» истекал срок аренды складских помещений. Единственный документ, который подписали стороны, — утверждал Маслаков — это акт осмотра заложенных товаров…

Фассахов и Беневоленский в июне 2015-го направили письма о истории с дверями в Центробанк РФ и Нацбанк Татарстана, а еще заявили о произошедшем в полицию. А вскоре получили от начальника ОП «Япеева» отказы в возбуждении уголовных дел «в связи с отсутствием события преступления». Фото evening-kazan.ru



«Данное высказывание является ложным. Так как ООО фактически функционировало, арендованные площади для хранения товара имелись, там продолжали храниться его остатки, но нормальная реализация была заблокирована после передачи имущества банку. Также банком был заблокирован расчетный счет», — указали в своем новом заявлении в полицию Беневоленский и Фассахов. С их слов, в 2015—2016-м проиграв все суды и, получив отписки из Нацбанка и полиции, они опустили руки. А в 2018-м воспряли духом, узнав об историях других должников того же банка — казанской «Галереи вин» и чувашской «Победы». «Читали про них, будто про себя — сценарий аналогичный», — сказал при встрече с журналистом «Реального времени» Беневоленский.

— Они на вас потренировались, потом за нас взялись. Я уверен, есть и другие пострадавшие. Кстати, когда вы им двери отдавали, банк как раз строил основной офис, — предположил, подключившись к разговору владелец «Галереи вин» Яков Цейнштейн, который также заявил в полицию о признаках мошенничества в действиях руководства кредитного учреждения. Заявление было подано уже после того, как иномарку юриста «Галереи», которой пользовался и директор, сожгли. В организации этого преступления, напомним, обвиняют Артема Ильдеяркина, начальника правового управления ТСБ. Цейштейн считает поджог лишь эпизодом незаконной политики в отношении обманутых заемщиков.

Напомним, по версии владельца «Галереи вин», Анастасия Колесова лично обещала ему провести реструктуризацию задолженности в случае передачи активов доверенному лицу, а стоило пойти на эту сделку — передумала! Учредитель обанкротившейся стройфирмы «Победа» Виктор Шмаков также заявлял журналисту и полицейским о зампреде Корнетовой, которая, с его слов, получила помещение за 18 млн, не сдержав обещание погасить на ту же сумму задолженность компании, а еще заявлял на зампредов Маслакова и Кузнецова, а также главного юриста Ильдеяркина, как причастных к истории с «пропавшими» 19,5 млн рублей. Ту же сумму в банк позже внес не чужой для ТСБ человек, якобы поручившийся за «Победу» и тут же заявивший требование о включении в число ее кредиторов. Арбитражные суды трех инстанций эти претензии не поддержали. При этом 20 марта 2018-го АС Волго-Вятского округа отметил в своем постановлении:

«Суды усмотрели в действиях кредитора признаки злоупотребления правом с целью получения формальных оснований для искусственного создания у Общества («Победы», — прим. ред.) перед Королевым Р.С. необоснованной подконтрольной задолженности для последующего включения в реестр требований кредиторов» и «дальнейшего вывода активов должника из конкурсной массы».

По версии владельца «Галереи вин», Анастасия Колесова лично обещала ему провести реструктуризацию задолженности в случае передачи активов доверенному лицу, а стоило пойти на эту сделку — передумала. Фото kzn.ru

УВД возбуждать дела не спешит, банк намекает на злоупотребление правом

В УВД Казани факт получения заявлений от представителей трех компаний-должников подтверждают. Но возбуждать дела не спешат. Говорят, проверки органами следствия и дознания еще не завершены, и процессуальное решение ни по одному заявлению не принято (ранее вынесенный отказ по материалу от «Галереи вин» уже отменен). По данным «Реального времени», к материалам проверки по заявлению от чебоксарца Шмакова был приобщен отказ в возбуждении дела, вынесенный по его обращению в Чувашии в 2015 году.

Кстати, как утверждают наши источники в банковском сообществе, представители ТСБ еще месяц назад начали подготовку встречных заявлений в правоохранительные органы. В самом банке не считают целесообразным раскрывать «стратегию защиты».

Резких оценок в адрес «спевшихся», по мнению руководства банка, должников в его официальном комментарии «Реальному времени» нет. Ответ пресс-службы АО «Татсоцбанк» довольно сдержан, но содержателен: «у Банка есть достаточные основания полагать, что в действиях указанных заявителей имеются признаки злоупотребления своими правами, направленные на невозврат и присвоение полученных кредитных средств, на что будет обращено внимание правоохранительных органов».

Хранитель дверей стал их собственником

На вопрос «Реального времени» об оценке претензий представителей «Дня дверей» в кредитном учреждении ответили так: «Банк всегда защищает свои интересы строго в рамках действующего российского законодательства», а его представители «действуют разумно и осмотрительно». Причиной обращения с иском в суд «стало нарушение заемщиком условий кредитного договора по погашению задолженности», тогда как «информация, о якобы инициированной Банком блокировке счета ООО «День дверей» является недостоверной и голословной», — отмечают в ТСБ.

Демонстрировать ранее чужие, а теперь свои двери, в банке не стали, сообщив: «Решением Приволжского районного суда г. Казани РТ, вступившим в законную силу в феврале 2016 г., на заложенные товары должника было обращено взыскание. Фото Ирины Плотниковой



Руководство кредитного учреждения расходится с должниками и в оценке залога:

«Банк не препятствовал досудебной реализации активов заемщика по рыночной стоимости. Досудебная реализация активов устроила бы все стороны, однако покупатели на эти залоги по якобы «рыночной» цене должника до сих пор не найдены. По нашей оценке, выкупная цена предметов залога значительно ниже той, которая была заявлена должником, и ее недостаточно для погашения всего долга, что и подтвердилось при принятии Банком предмета залога от судебного пристава».

Назвать ту самую новую цену «Реальному времени» в банке отказались. Демонстрировать ранее чужие, а теперь свои двери, также не стали, сообщив: «Решением Приволжского районного суда г. Казани РТ, вступившим в законную силу в феврале 2016 г., на заложенные товары должника было обращено взыскание. В декабре 2017 года нереализованные судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства товары ООО «День дверей» были переданы Банку в собственность с зачетом их стоимости, определенной судебным приставом исполнителем, в счет погашения имеющейся задолженности».

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Цену сделки в рамках исполнительного производства приставы должникам банка не раскрывают — ведь собственником залога после ликвидации «Дня дверей» путем присоединения к некоему «Обп консалтинг» стала именно эта фирма. Но слияние произошло еще в ноябре 2015-го, после чего и «Обп» объявил о начале ликвидации. Какую роль в этой истории сыграл учредитель «ДД» и еще один поручитель по кредиту Сергей Печенин судить сложно, однако такой подход явно облегчил задачу кредитора по отъему имущества в рамках исполнительного производства.

Должники не скрывают — за годы «хранения», а скорее охраны от них их имущества, цена на двери на рынке действительно упала. Однако приводят лишь одну цифру, указанную в упомянутом выше решении Приволжского суда: банк-истец изначально просил обратить взыскание на предмет залога с установлением начальной продажной цены на торгах в 5 млн 497 тысяч рублей — в 1,5 раза больше задолженности! А в итоге имущество ушло банку, и поручители остались должниками.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.