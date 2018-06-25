Без второго тура: как турецкая оппозиция обманула саму себя, а Эрдоган — выиграл

Выборы в Турции: личная трагедия президента, обвал турецкой лиры и голос за Путина в Анталии

Реджеп Тайип Эрдоган и Партия справедливости и развития победили на досрочных выборах в Турции. Второй тур голосования отменяется. Между тем эксперты «Реального времени» отмечают, что такая победа достается главе государства все тяжелее и тяжелее — в условиях экономического спада и политической нестабильности. Какие результаты показали оппозиционные силы, что ожидать после выборов и сдержит ли свои обещания президент — читайте в обзоре нашей интернет-газеты.

Победа людей и оппозиции в Саудовской Аравии

Накануне в Турции состоялись двойные выборы — беспрецедентные для страны. В воскресенье граждане одновременно избирали президента и отдавали предпочтение политической партии, которая будет представлять их интересы в парламенте. Неделей ранее прошло голосование в диппредставительствах Турции, находящихся за пределами страны, в том числе и в Казани. По предварительным итогам досрочного голосования стало ясно, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган остается главой государства на новый срок. Он набрал 52,5% голосов избирателей.

За его ближайшего преследователя — кандидата от самой влиятельной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Мухаррема Индже — проголосовало 30,8%. Селахаттин Демирташ от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) набрал 8,3%, Мерал Акшенер от «Хорошей партии» — 7,4%, Темель Карамоллаоглу от «Партии благополучия» — 0,9%, Догу Перинчек от партии «Родина» — 0,2%.

Главный кандидат оппозиции Мухаррем Индже на СМС-сообщение журналиста канала Fox TV Исмаила Кючюккайа с просьбой прокомментировать итоги выборов ответил достаточно лаконично: «Выиграли люди». Сегодня в 12 часов он сделает заявление об офисе Республиканской народной партии. Судя по сообщению турецких СМИ, он признал итоги выборов.

Добавим, что в стане оппозиции не обошлось без скандалов: как только стали известны первые итоги выборов, так сторонники обступили офис Республиканской народной партии и потребовали спуститься к ним руководство партии. Параллельно недовольные пели Измирский марш, сообщает газета «Сабах».

Интересны результаты выборов и турецких граждан за границей. Если в Египте за Эрдогана отдали 56,5%, а за Индже — 33,2%, то в Финляндии победил прокурдский кандидат Демирташ (43,7), Эрдоган — второй (32,1). Саудия празднует победу Индже — 62,1% против 35,3% Эрдогана.

Сегодня ночью Эрдоган приехал в офис партии-победителя и выступил с речью с балкона. Фото tccb.gov.tr



Личное горе господина президента

Эрдоган уже получил поздравления от лидеров десятков стран. Особо турецкая пресса выделяла поздравления от Владимира Путина и иранского лидера. Говоря о Путине, нельзя не упомянуть и о казусе, за российского президента в Анталии отдали один голос. На участке под номером 1045 в лицее Manavgat Anadolu был обнаружен бюллетень, на котором среди кандидатов был вписан Владимир Путин и рядом стояла ремарка 'Evet' (за). Бюллетень признали испорченным.

Примечательно, что уже накануне объявления итогов Эрдогана поздравили главы Азербайджана, Венгрии, а также Боснии и Герцеговины. Явка избирателей составила 87%.

Сегодня ночью Эрдоган приехал в офис партии-победителя и выступил с речью с балкона. Он вышел к своим сторонникам вместе с супругой Аминой. Дежурно поздравив всех с окончанием выборов, он рассказал о личном горе:

«Несмотря на тревоги, мы не согнулись ни перед какой силой. Мы склонились только перед Аллахом в земном и поясном поклоне. Мы планировали, что будем с вами пораньше, но в президентском дворце в результате несчастного случая тяжелые ранения получил наш ребенок. Я был с семьей и с вашего позволения приехал в Анкару. Ребенок сейчас на операционном столе».

Он порадовался за явку на выборах, направив шпильку в адрес некоторых коллег: «В некоторых странах на выборах не участвует даже половина от всех избирателей». Попытался он нейтрализовать и критику: «Мы услышали послание от нашей нации и постараемся в следующий период исправить наши недостатки».



Политолог напоминает, что до сих пор в Турции действует режим чрезвычайного положения, введенный еще в июле 2016 года после неудачной попытки переворота в Турции. Фото alif.tv

Можем повторить? Не смогли повторить

Также вчера были определены 600 депутатов, полномочия которых после прошлогоднего референдума были урезаны. Самым молодым депутатом стал выдвиженец от Партии справедливости 22-летняя Румейса Кадак, которая шла по Стамбулу. Среди других забавных персонажей — отбывающий наказание по делу о Эргенеконе Мехмет Али Чалаби, он стал депутатом от республиканцев в городе Измир. Доктор президента Сулеймана Демиреля Айлин Джасур стала депутатом от «Хорошей партии».



Лидером парламентской гонки стала коалиция, возглавляемая Партией справедливости и развития (ПСР), лидером которой фактически является Эрдоган.

— Партия Эрдогана не смогла повторить успеха президента, получив 42%, — комментирует руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев. — Интрига выборов была в том, будет ли второй тур. Но, несмотря на то, что еще не все голоса подсчитаны, можно говорить, что Эрдогану хватило и одного тура для победы. А вот в парламенте ситуация куда сложнее — прошедшие порог оппозиционные партии способны парализовать инициативы еще недавно правящей Партии справедливости и развития. Впрочем, в 2015 году такая ситуация уже складывалась — так и не договорившись о коалиции, партии ушли на перевыборы, на которых ПСР вернула большинство. За месяцы парламентского кризиса в стране усугубилась ситуация, произошло несколько терактов. Сторонники Эрдогана могут радоваться, но, следует отметить, что победа досталась ему не так легко — несмотря на куда большее, чем у оппонентов время на телевидении, административный ресурс и умение мобилизовать свой электорат.



Политолог напоминает, что до сих пор в Турции действует режим чрезвычайного положения, введенный еще в июле 2016 года после неудачной попытки переворота в Турции. По его мнению, никакой угрозы для существующей власти нет, но режим ЧП продлевается уже почти два года — под его прикрытием Эрдоган смог разобраться с представителями оппозиции.

— В тюрьмах без суда и следствия до сих пор находятся десятки тысяч людей, немало турецких граждан бежали за границу, опасаясь преследований. Показательно, что один из кандидатов в президенты — курд Селахаттин Демирташ, набравший 7,4% голосов, находится в тюрьме по обвинению в связях с курдскими боевиками, — отмечает Исаев.

Если в 2000-е годы Эрдоган и ПСР побеждали во многом благодаря успехам в экономике, то последние годы турецкая экономика находится в трудном положении. Турецкая лира в последний год била рекорд за рекордом со знаком минус. К слову, на следующий день после выборов национальная валюта Турции заметно обвалилась по сравнению с долларом.

Эрдоган рассорился с европейскими партнерами и находится в сложных отношениях с США — своим ключевым партнером по НАТО. Фото tccb.gov.tr

Как пошутил турецкий политик Мехмет Шимшек: «Биржи уже начали отмечать итоги выборов».

— Экономический рост Турции замедлился, отток капитала и сокращение иностранных инвестиций стали результатом авантюрной внешней политики, — продолжает Исаев. — Сложной остается ситуация с 4 млн сирийских беженцев в Турции, да и сама турецкая политика в Сирии не принесла ожидаемых еще в начале сирийского кризиса результатов. Эрдоган рассорился с европейскими партнерами и находится в сложных отношениях с США — своим ключевым партнером по НАТО. Несмотря на все эти проблемы, Эрдоган в очередной раз побеждает, но ему и его сторонникам с каждым разом все труднее добиться результата. В условиях ссоры с Западом и проблемами в экономике остаются популизм и концепция «Осажденной крепости» — эффективно, но вряд ли хватит надолго.

Вспоминая референдум

Напомним, в апреле прошлого года в Турецкой Республике прошел референдум (фактически инициированный Эрдоганом) о внесении изменений в Конституцию. «Реальное время» подробно писало об итогах голосования. Наша интернет-газета сообщала, что жители крупных городов — Стамбула, Анкары и Измира — сказали «нет» поправкам в основной закон государства. Тем не менее, свои 51,4% сторонники новой Конституции набрать смогли.

Согласно изменениям, страна превращается из парламентской в президентскую, президент получает весьма широкие полномочия, например, может вводить режим чрезвычайного положения, распускать парламент, ставить своих людей на ключевые посты в исполнительной и судебной ветвях власти. Роль премьер-министра отошла на второй план. Прошедшие накануне выборы только укрепляют президентскую власть.

Как объяснил «Реальному времени» гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу, по сути, теперь Эрдогану передаются полномочия депутатов, министров, Высшего совета по образованию, Национальной разведывательной организации и десятков других важных учреждений. Он возглавит Совет министров и станет верховным главнокомандующим. Он также будет назначать ректоров, руководителей Центробанка, а также руководителей всех учреждений, к примеру, популярного телеканала TRT.

Как объяснил Ариф Асалыоглу, по сути, теперь Эрдогану передаются полномочия депутатов, министров, Высшего совета по образованию, Национальной разведывательной организации и десятков других важных учреждений. Фото: Екатерина Родина / interaffairs.ru

А как же оппозиция?

10-процентный барьер преодолели шесть партий. Возглавляемая Эрдоганом и набравшая большинство голосов на выборах ПСР выдвинула в парламент 293 депутата. Однако такого количества недостаточно для единоличного принятия решений в парламенте, считает Асалыоглу. Партию националистического движения (ПНД), с которой ПСР создала коалицию, будут представлять 49 депутатов. Иными словами, каждый раз при проведении законопроекта через парламент ПСР будет вынуждена обращаться за поддержкой ПНД.

— Это своего рода другая версия коалиционного правительства. Такая ситуация в действительности свидетельствует о снижении показателя производительности как в ПСР, так и в ПНД. Их взаимодействие продолжится без каких-либо проблем до тех пор, пока будет сохранена дружба и коалиция между обеими партиями. Конечно же, ПНД будет стремиться занять некоторые важные должности и некоторые министерства. Две стороны будут постоянно торговаться по этому вопросу, — подчеркивает наш собеседник.

Немаловажно, что в очередной раз смогла преодолеть 10-процентый избирательный порог и поддерживаемая курдами Демократическая партия народов (ДПН) — «важный элемент политической атмосферы Турции». Она будет представлена 67 депутатами. Кандидату от этого политического блока удалось набрать 8,3% голосов. Турецкий политолог называет это хорошим результатом для человека, боровшегося в предвыборной гонке из тюрьмы, поскольку он не мог ни митинги проводить, ни использовать СМИ.

Объявление окончательных официальных результатов может занять продолжительное время. Интриги в повестку добавляет заявление сторонников оппозиции кадров и новостей, связанных с нарушениями. Асалыоглу приводит примеры, когда были изъяты мешки с чистыми избирательными бюллетенями, а также тысячи бланков с отметками в пользу ПСР. В полицейские записи попали спорные заявления.

Объявление окончательных официальных результатов может занять продолжительное время. Фото Олега Тихонова

Сдержит ли президент предвыборные обещания?

Для главного редактора газеты «Московский комсомолец в Турции» Яшара Ниязбаева результаты выборов не были предсказуемыми.

— Никто не знал, что стоит ожидать от выборов, — комментирует журналист корреспонденту «Реального времени». — Согласно результатам опросов, должен был быть второй тур. А там Эрдогана в любом случае ожидала победа. Но, как мы видим, Эрдоган смог победить и без второго тура. И это было неожиданностью, по крайней мере, для меня. Наверное, в этом большая заслуга оппозиции, она смогла убедить меня и других наблюдателей в том, что у них будет серьезная поддержка в первом туре.

По его словам, оппозиция приняла итоги выборов. Даже мобильное приложение, которое создали «несогласные» (все оппозиционные партии — партия кемалистов НРП, прокурдская ДПН, исламистская «Партия счастья», «Хорошая партия») и которое должно было представить альтернативные результаты из данных наблюдателей оппозиции на избирательных участках, выдало схожие итоги. Более того, он не ожидает таких акций протеста, как митинги или пикеты.

Если учитывать результаты, представленные оппозицией, вероятно все смирились с тем, что увидели. В отличие от турецкого политолога, Ниязбаев не обнаружил серьезной информации о вбросах или фальсификациях, что могло бы вызвать недовольство населения. Кроме того, многие представители оппозиции уже объявили о своем намерении продолжать борьбу в демократических рамках. Таким образом, они приняли результаты, которые были представлены вчера.

— Первым шагом, которого ждут все слои общества и экономические рынки, является снятие в стране режима чрезвычайного положения, — резюмирует Асалыоглу. — Другим важным шагом является прекращение задержаний, увольнений и судебных разбирательств, продолжающихся после переворота 15 июля 2016 года, затронувших 450 тысяч человек. Другими важными вопросами являются восстановление экономики и взаимоотношения с ЕС. Все это — предвыборные обещания Эрдогана и его партии ПСР.