«Геотек»: рынок нефтесервиса в России превысит 3 трлн рублей в 2026 году

Рост сопровождается существенным снижением маржинальности

Рынок нефтесервиса в России по итогам 2026 года вырастет на 18% и превысит 3 трлн рублей. Об этом сообщил президент компании «Геотек» Роман Панов на промышленно-энергетическом форуме TNF-2026, передает ТАСС.

По его словам, рост рынка сопровождается существенным снижением маржинальности. На ближайшие три — пять лет темпы роста должны сохраняться на уровне около 15%, чтобы поддерживать объемы добычи в соответствии с энергостратегией до 2050 года.

— Тренд диктуется повышением технологичности: чтобы увеличивать объем, необходимо интенсифицировать внедрение новых технологий, а это более дорогие виды нефтесервиса, — отметил Панов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он также указал, что отрасль испытывает давление экономических факторов, включая дорогие деньги. Нефтесервисные компании работают в цикле длительной оплаты, и финансовая нагрузка перекладывается на комплекс. Панов подчеркнул, что меры Минпромторга, Минэнерго и Минфина критически важны для сохранения отраслью компетенций и инвестиционного задела.

Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до 120 долларов за баррель. События сигнализируют о серьезном риске дальнейших перебоев в судоходстве.

Алсу Сабирзанова