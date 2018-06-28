Иван Гущин: «Пока не было возможности тотального погружения в эту область»

Созданный сегодня Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия отберет часть функционала у Минкульта РТ

Фото: Олег Тихонов

Борец с коррупцией Иван Гущин возглавит работу по спасению памятников культуры и истории в Татарстане — он назначен руководителем созданного сегодня указом президента РТ Комитета по охране объектов культурного наследия. «Реальное время» узнало у него о планах комитета на ближайшее будущее и выяснило мнение чиновников и специалистов в области охраны исторического наследия о том, какие последствия повлечет появление новой госструктуры.

«Пока не было возможности тотального погружения в эту область»

— Организационно-правовая работа мне знакома, поэтому надеюсь, что на новом поприще все получится, — ответил Гущин на поздравление корреспондента «Реального времени» с назначением.

— А с чего планируете начать?

— Решение было принято достаточно быстро, я узнал о нем только сегодня, поэтому не было возможности тотального погружения в эту область. Сегодня я передаю дела на старом месте работы. Завтра, в первый рабочий день, встречаюсь с новым коллективом — это те люди, которые занимаются вопросами, которыми предстоит заниматься комитету. И с министром культуры — нам придется работать в тесном взаимодействии…

По словам Гущина, в созданный по решению президента Татарстана «орган специальной компетенции» будет передана часть функций Минкульта, а вместе с ними и ставки для сотрудников, поэтому ни увеличения штатов, ни дополнительных бюджетных затрат не предвидится.

Иван Гущин не рискнул загадывать наперед о том, какие проблемы ему придется решать в первую очередь. Но заметил:

— Это живая отрасль, она нормально функционировала… А как горожанин, я считаю, что у нас в республике благодаря позиции президента вопросу охраны культурного наследия уделяется достойное внимание. Мы видим, как изменился в лучшую сторону центр Казани за последние годы, — на реставрационные работы выделяются очень серьезные средства. Ну а что еще нужно делать — время покажет.

«Как горожанин, я считаю, что у нас в республике благодаря позиции президента вопросу охраны культурного наследия уделяется достойное внимание. Мы видим, как изменился в лучшую сторону центр Казани за последние годы, — на реставрационные работы выделяются очень серьезные средства». Фото Олега Тихонова

Антикоррупционер с тремя образованиями

У руководителя Комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, которому в этом июне исполнилось 35 лет, — короткая, но, что называется, четкая трудовая биография. Он имеет два высших образования, юридическое и экономическое. Последние шесть лет Гущин трудился в Управлении президента РТ по вопросам антикоррупционной политики — сначала в должности главного советника, затем — заместителя начальника управления. А до прихода в антикоррупционное ведомство — в 2007—2011 годах — работал заместителем начальника одного из отделов Минюста РТ.

А скоро Иван Гущин получит еще один диплом — он заканчивает переподготовку в Высшей школе бизнеса КФУ. Как сообщил «Реальному времени» осведомленный источник в правительстве РТ, Гущину буквально через две недели предстоит защищать проект на «сельскохозяйственную» тему, а материалы для этого проекта он собирал на рабочем месте — то есть в антикоррупционном комитете.

«Усилий Минкульта было явно недостаточно»

Как сообщила сегодня журналистам замруководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, созданный сегодня новый комитет — это орган, «уполномоченный по сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия». Кабинету министров РТ, по ее словам, поручено обеспечить разграничение полномочий с Министерством культуры, разработать и утвердить положения комитета, определиться с его штатной численностью.

Также «голос казанского Кремля» отметила, что сейчас в Минкульте вопросами охраны памятников занимаются всего три человека. И что, «учитывая большое внимание лично Рустама Минниханова к этой теме, углубляясь в тему», стало понятно, что есть необходимость в создании новой структуры. При этом Галимова уточнила, что помощник президента РТ Олеся Балтусова, которая также курирует эти вопросы, остается на своей работе — «у нее очень широкий функционал». На вопрос, рассматривалась ли Балтусова на должность руководителя нового комитета, Галимова не ответила, сославшись на то, что конкретная кандидатура уже назначена.

У Фариды Забировой остаются некоторые опасения, что добиться эффекта новому комитету может помешать малочисленность его состава. Фото Максима Платонова

— Федеральный закон номер 315 предписывает создание отдельного органа охраны памятников в каждом регионе страны еще с 2015 года. 95 процентов регионов их создали, наконец, произошло это и в Татарстане, — «поправила» изложенную Галимовой версию создания нового комитета в комментарии «Реальному времени» сама Олеся Балтусова.

То, что решение не родилось на уровне республики, а пришло сверху и в приказном порядке, подтвердила и зампредседателя региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова:

— В большинстве российских регионов комитеты по охране объектов культурного наследия уже созданы — во исполнение требования федерального законодательства. Татарстан оказался в числе последних пяти регионов, где их не было, и вот теперь процесс приведения ситуации в соответствие с законом завершился. Функции, которые выполняло министерство, выведены из него и переданы специальному органу. Причем в Минкульте вопросами охраны объектов культурного наследия занимались всего несколько человек, и их усилий явно было недостаточно — надеюсь, новый орган будет более многочисленным и «боеспособным».

«Нужно усилить профессионалами»

— Министерства, комитеты меняются, а памятники остаются, от того, какой орган контролирует соблюдение охранного законодательства, результат не зависит, — говорит Забирова. — У нас в Татарстане 1632 подлежащих охране памятника, и мы, в отличие от ряда других региональных организаций, работали над их сохранением с Минкультом рука об руку, не враждовали, а делали общее дело. Мы готовы также активно и плодотворно сотрудничать с республиканским Комитетом по охране объектов культурного наследия.

Однако у Фариды Забировой остаются некоторые опасения, что добиться эффекта новому комитету может помешать малочисленность его состава. Пока речь идет о том же количестве сотрудников, которые занимались этими вопросами в «профильных» отделах министерства, а их не так много, и у них до всех объектов просто не доходят руки, считает зампредседателя ТРО ВООПиК. По ее мнению, штат нового ведомства надо усиливать и набирать в него глубоко знающих дело специалистов. Руководить новым ведомством, полагает она, может и не специалист — важно, чтобы он был умелым организатором, а вот иметь профессионалов в качестве помощников для него крайне важно.

«Минкульт от вопросов охраны объектов исторического наследия никуда не денется, ведь за ним закреплено большое количество таких объектов в оперативное управление. Но после разграничения полномочий с созданным сейчас профильным комитетом исчезнет конфликт интересов», — считает Игорь Нестеренко. Фото Максима Платонова

«Исчезнет конфликт интересов»

Экс-замминистра культуры РТ Игорь Нестеренко, который занимал этот пост всего лишь с мая по ноябрь 2011 года, отвечал как раз за охрану объектов культурного наследия и лишился должности после того, как на катастрофические последствия многолетнего безразличия чиновников Минкульта к разрушению исторического центра Казани обратил внимание президент РТ. Он считает, что новой структуре будет чем заняться.

— Создание этой структуры — прямой результат исполнения требований федерального законодательства, — в свою очередь, подтвердил эксперт. — На сегодня работа по учету и регистрации объектов охраны в реестре Минкульта России завершена. По Казани практически для всех объектов установлены и зоны охраны исторических объектов, а вот в республике эта работа не завершена, и вместе с контролем за исполнением законодательства она, я думаю, ляжет на новый орган. Есть и другие задачи… Минкульт от вопросов охраны объектов исторического наследия никуда не денется, ведь за ним закреплено большое количество таких объектов в оперативное управление. Но после разграничения полномочий с созданным сейчас профильным комитетом исчезнет конфликт интересов. У комитета не будет объектов, за состояние которых он отвечает, и он сможет контролировать Минкульт, который в ходе эксплуатации и ремонта периодически вынужден решать — выполнить ли требования охранного обязательства или провести в здании работы с нарушениями, но сделать его более удобным в эксплуатации.

Как бы то ни было, назначение Ивана Гущина на пост руководителя свежесозданного комитета Олеся Балтусова назвала логичным:

— Это тем более логично, что ряд проверок на объектах, связанных с серьезными нарушениями по реставрации, нам помогал проводить именно Гущин. Надеемся, что его принципиальность поможет новому комитету выстроить работу системно.