Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что итоги голосования «в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны».

Глава РФ также подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня.

Ранее ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Он набрал 52,5% голосов.