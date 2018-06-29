Сергей Чемезов: «В обмен Татарстану мы отдаем чуть менее 3% КАМАЗа»

Самые высокие дивиденды в истории Камского автогиганта: из «страны подержанных грузовиков» в «светлое будущее»

В этом году ПАО «КАМАЗ» выплатит самые высокие дивиденды в своей истории — 749,6 млн рублей, члены совета директоров получат вознаграждение в размере 125,5 млн рублей (из расчета ежемесячной зарплаты в 101,28 тыс. рублей и премии в 24,26 тыс. рублей). Более 2 млрд рублей из прибыли (она составила 3,5 млрд рублей по МСФО) компания направит на инвестиции. 150,8 млн рублей — в резервный фонд. Об этом стало известно сегодня в автограде на собрании акционеров компании, на которое прибыли глава «Ростеха» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов. Продажи КАМАЗа на российском рынке выросли, но в дальнем зарубежье дела не столь благополучны, на что попросил обратить внимание президент РТ. Тем не менее, по словам Чемезова, Россия уже превращается из «страны подержанных грузовиков» в «страну с перспективными автомобилями на дорогах». Возможно, поэтому «Ростех» выдал заем КАМАЗу 19,5 млрд рублей — на инвестпроекты. Что не помешало ему снизить пакет КАМАЗа, на который обменяют акции оборонных предприятий РТ, — до 3%. Корреспондент «Реального времени», побывав на мероприятии, узнал заодно, за кого — неудачно — болел Сергей Когогин на чемпионате мира по футболу. И за кого предлагает — удачно — болеть Рустам Минниханов.

Самые высокие дивиденды в истории — после неожиданно успешного года

В этом году ПАО «КАМАЗ» выплатит самые высокие дивиденды в своей истории — 749,6 млн рублей, члены совета директоров получат вознаграждение в размере 125,5 млн рублей (из расчета ежемесячной зарплаты в 101,28 тыс. рублей и премии в 24,26 тыс. рублей). Более 2 млрд рублей из прибыли (она составила 3,5 млрд рублей по МСФО) компания направит на инвестиции. 150,8 млн рублей — в резервный фонд. Расщедрился КАМАЗ так после необычайно успешного года, о результатах которого и причинах успеха гендиректор автогиганта Сергей Когогин рассказал сегодня на собрании акционеров, которое традиционно прошло в Челнах, в IT-парке.

Перед этим представители автогиганта показали гостям детскую футбольную команду «КАМАЗ» и детский технопарк «Кванториум». На тридцатиградусной жаре парились вместе с Когогиным глава «Ростеха» (куда входит КАМАЗ) Сергей Чемезов, президент РТ Рустам Минниханов, члены совета директоров, включая Анатолия Сердюкова и «новичка» — премьера РТ Алексея Песошина, сместившего на посту экс-премьера Татарстана Ильдара Халикова (он, впрочем, «жарился» вместе со всеми).

Питомцы детского ФК — всего их 700, отобрали лучших, на глазах журналистов «жарились» еще дольше, готовясь не ударить в грязь лицом на открытой палящему солнцу зарешеченной спортивной площадке IT-парка, пиная мячи, пасуя друг другу по свистку организаторов. Фото Сергея Афанасьева



Почему КАМАЗ спонсирует детский футбол и отказался от взрослой сборной

Питомцы детского ФК — всего их 700, отобрали лучших, на глазах журналистов «жарились» еще дольше, готовясь не ударить в грязь лицом на открытой палящему солнцу зарешеченной спортивной площадке IT-парка, пиная мячи, пасуя друг другу по свистку организаторов. «После моих слов благодарности за игру, когда вы ее продемонстрируете гостям, вы идете на зеленую площадку к сцене! А вы куда пошли?! Ну сколько раз уже репетировали же!» — взмолилась, обливаясь потом, тренерша. Ребята понуро поплелись на площадку.

Ради гостей пришлось постараться: КАМАЗ оплачивает работу клуба в размере 15 млн рублей в год (из 895 млн рублей, уходящих на социальные обязательства автогиганта в целом, в 2018 году на них уйдет уже 1 млрд рублей). Чемезову игроки, кажется, понравились, он даже предсказал им, что те обязательно когда-нибудь будут играть за нашу сборную по футболу на чемпионате мира и победят, тем более что, отметил он, на проходящем сегодня ЧМ-2018 в России наша сборная впервые с конца 1980-х годов вышла из группы! Глава пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев объяснил нам, к слову, что из детского ФК автогигант не планирует потом формировать взрослую команду — тем более, как известно, от одного клуба «КАМАЗ» команда Сергея Когогина уже избавилась — отдачи акционеры не почувствовали (а поддержка ФК — дело довольно затратное, 15 млн рублей можно смело умножать на 10, а лучше — на 100).

Акционеры действительно становятся веселее, когда им платят дивиденды, — тот же Чемезов, несмотря на жару, аж сиял от восторга. Впрочем, официально пока точно неизвестно, одобрили ли акционеры майскую рекомендацию совета директоров о размере дивидендов (об этом станет известно после подсчета голосов уже на следующей неделе), но с учетом печальной истории — когда большую часть современной истории они их в глаза не видели, можно быть в этом уверенным. Выплачивать их начнут в августе этого года. Если провести параллели с мундиалем: решение о выплате дивидендов в таком размере аналогично выходу сборной России по футболу из группы (в кои-то веки…), не зря Сергей Чемезов об этом вспомнил.

Продажи на российском рынке выросли — но в дальнем зарубежье дела не столь благополучны

Сам Когогин тоже на радостях светился: кажется, у него у самого не было уверенности, что 2017 год после тяжелейшего кризиса в отрасли, очередного после 2008—2009 годов, но такого, у которого, как он сам признавался автору этих строк пару лет назад, «нет дна», окажется для компании суперуспешным. О том, что пессимистический прогноз компании не сбудется, догадки у команды Когогина появились еще на прошлом собрании акционеров — по итогам первого полугодия 2017 года. Итог, однако, что называется, превзошел все ожидания: продажи на российском рынке выросли на 18% — до 33 тыс. грузовиков.

Минниханов озвучил и другую интересную цифру: с 2010 года размер ежегодных инвестиций вырос уже в 5 раз и составил по итогам семи лет 51,5 млрд рублей. Фото Сергея Афанасьева

На экспорт ушло еще 5 тыс. машин, однако как раз с зарубежными продажами — то ли из-за санкций, то ли еще почему-либо — вышла осечка: как признался уже президент РТ Рустам Минниханов позднее, в прошлом году продажи машин в страны дальнего зарубежья упали, и он попросил все-таки команду Когогина обратить на это внимание. Тем более что сам он активно лоббирует, по его словам, интересы КАМАЗа: когда приезжал в Россию президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Минниханов лично благодарил его за поддержку КАМАЗа на казахстанском рынке. На носу визит в РФ главы Туркменистана, и президент РТ уже пообещал, что вопросы с продажей КАМАЗов в этой стране он обязательно поднимет. Минниханов озвучил и другую интересную цифру: с 2010 года размер ежегодных инвестиций вырос уже в 5 раз и составил по итогам семи лет 51,5 млрд рублей. Из них, по словам Сергея Когогина, на 2017 год пришлось 33,7 млрд рублей. В 2018 году только на развитие модельного ряда и модернизацию мощностей направят 18,3 млрд рублей.

Из «страны подержанных грузовиков» в «светлое чемезовское будущее»

Гендиректор компании ожидает, что в 2018 году объем проданных грузовиков вырастет с 38 тыс. машин до 43 тыс., из них 37 тыс. машин — на российском рынке, и 6 тыс. машин собираются продать на экспорт (то есть пока Когогин Минниханова все-таки не услышал: рост по экспорту составит всего 1 тыс. машин, тогда как по российскому рынку 5 тыс.). Соответственно, должны вырасти и основные операционные показатели — выручка, прибыль, рентабельность.

По итогам 2017 года прибыль по МСФО уже составила почти 3,5 млрд рублей (в 2,5 раза выше, чем в 2016 году), рентабельность по EBITDA (она составила 10,8 млрд рублей) выросла до 6,8%, выручка выросла со 133,5 млрд до 156 млрд рублей. Это уже второй прибыльный год подряд — в прошлом году прибыль компании составила всего 656 млн рублей, а 2015 год КАМАЗ закрыл с убытком в размере 2,4 млрд рублей. Главным фактором, по мнению Когогина, стало то, что автомобильный рынок РФ «преодолел снижение темпов», а сам КАМАЗ «воспользовался ситуацией и вовремя среагировал». Больше всего команду Когогина радует тот факт, что продажи нового модельного ряда выросли на 71%. А доля на российском рынке составила 45%. В итоге Россия из «страны с преимущественно подержанными грузовиками на дорогах превращается в страну с перспективными современными машинами», резюмировал в своем выступлении Сергей Чемезов.

Главным фактором, по мнению Когогина, стало то, что автомобильный рынок РФ «преодолел снижение темпов», а сам КАМАЗ «воспользовался ситуацией и вовремя среагировал». Фото Сергея Афанасьева

«Ростех» выдал КАМАЗу 19,5 млрд рублей — на инвестпроекты. Заем придется возвращать

К слову, два успешных года позволили КАМАЗу сохранить достаточно средств для празднования своего полувекового юбилея: кажется, он будет довольно масштабным. Чемезов, Когогин, Минниханов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев перед собранием акционеров около получаса обсуждали план празднований. Правда, цифру затрат на юбилей пока не озвучивают («чтобы не испугать», как пошутил президент РТ). Очевидно, что в случае убыточного года основная нагрузка легла бы на государство или «Ростех». Теперь власти РТ и Сергей Чемезов могут рассчитывать на то, что и сам КАМАЗ вложится немало в проведение собственного же дня рождения. Тем более что «Ростех» не так давно, признался Чемезов сегодня, выдал КАМАЗу долгосрочный заем на 19,5 млрд рублей — деньги пойдут на инвестиции в модернизацию производства. «Ростех» и вынужден делать такие «подарки», ему пока принадлежат 49,9% акций, он крупнейший акционер. Крупнейшим акционером он останется и после того, как обменяет небольшой пакет акций КАМАЗа на пакеты акций ряда оборонных предприятий Татарстана.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно о намерении «Ростеха» обменять 6—7% акций КАМАЗа на «предприятия в Казани, которые бы представляли для нас [госкорпорации] интерес», в мае Чемезов заявил, что ГК планирует обменять 5—6% на доли республики Татарстан в трех предприятиях: два из них входят в состав концерна КРЭТ (принадлежит «Ростеху») — это АО «Радиоприбор» и АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» (пока КРЭТ имеет там контроль: в «Радиоприборе» у концерна — 55,8%, у Татарстана — 43,6%, во втором заводе — 50% принадлежит концерну, 41% — региону). Сделка позволит консолидировать в руках нашего холдинга почти 100% акций данных предприятий, объяснил он. Кроме того, «Ростех» рассчитывает получить принадлежащие Татарстану 42,6 % акций Казанского электротехнического завода».

«Ростех» снизил пакет КАМАЗа, на который обменяют акции предприятий РТ

Однако сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Сергей Чемезов неожиданно уменьшил размер «камазовских» акций, с которыми готов расстаться.

— Вы так много сегодня теплых слов в адрес КАМАЗа говорили, но в этом году вдруг решили буквально от сердца оторвать 6% акций компании в обмен на ряд татарстанских предприятий. Зачем они вам? — поинтересовались мы. — И известна ли уже стоимость пакета акций КАМАЗа и этих предприятий?

Сергей Чемезов неожиданно уменьшил размер «камазовских» акций, с которыми готов расстаться. Фото Сергея Афанасьева

— Ну, во-первых, не 6%, а чуть менее 3%, — неожиданно заявил он, снизив «камазовский» пакет в два раза. — Во-вторых, нам необходимо было приобрести пакет акций двух предприятий, связанных с производством радиоприборов. Эти два предприятия войдут в наш концерн КРЭТ. И еще одно электротехническое предприятие, которое войдет в один из наших концернов. Стоимость… В ближайшие уже дни мы оценку завершаем. И думаю, что в августе завершим уже сделку. В обмен, как я уже сказал, мы отдаем чуть менее 3% КАМАЗа.

С чем связано уменьшение пакета, неизвестно, но, вероятнее всего, как раз со стоимостью переходящих «Ростеху» акций оборонных предприятий РТ, возможно, они оказались дешевле, чем изначально посчитали в госкорпорации.

За кого болел Сергей Когогин и за кого болеет президент Татарстана

Под занавес мероприятия мы не могли не поинтересоваться у гостей их впечатлениями от ЧМ по футболу, проходящего в России в эти недели. Болеют ли они вообще? И если да, то за кого? За исключением, разумеется, сборной России… Однако такая оговорка президента РТ Рустама Минниханова совсем не устроила!

— А вы за кого можете болеть? — спросил он нас в ответ. — Вы нам должны сказать…

— Кроме наших? — уточнили мы.

— Ну! Подожди, а кроме наших, у нас кто еще есть?! У нас пока все в порядке с Россией, мы должны болеть за нашу команду, российскую! А какую еще? У вас других мыслей не должно быть!

— Могу вам сказать, у нас же акционеры — немцы (автоконцерну Daimler принадлежит 15%)… И я искренне болел за Германию, — вдруг не согласился с президентом РТ Сергей Когогин, с сожалением вспомнив о том, что сборная Германии вылетела с чемпионата мира. — Неудачно…

Уже выходя из зала пресс-конференции, Рустам Минниханов, радостный от того, что российская сборная не вылетела с турнира, все-таки еще раз лично обратился к нам с предложением болеть за нашу сборную по футболу — вместе. Будем надеяться, что в отличие от главы КАМАЗа мы будем болеть удачно…